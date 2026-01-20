Confirman “tiro al pie” que se dio el Gobierno Petro con el aumento del salario mínimo y problemas que se vienen para el IPC

Colombia cumpliría siete años consecutivos sin cumplir la meta de inflación del Banco de la República - crédito Colprensa

Las expectativas de inflación en Colombia se incrementaron de manera destacada ante el aumento del salario mínimo de 2026, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que alejó la posibilidad de que el país retome la meta de inflación definida por el Banco de la República antes de 2027. La situación supone que Colombia sumaría al menos siete años consecutivos por fuera del rango objetivo, de acuerdo con datos oficiales y opiniones de analistas.

Las proyecciones de inflación a corto y mediano plazo muestran aumentos notables. De acuerdo con la Encuesta Mensual de Expectativas de enero de 2026 del Banco de la República, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación prevista para diciembre de este año asciende a 6,19%, 100 puntos básicos más que el pronóstico de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A corto plazo, el mercado prevé un aumento en los precios para enero de 2026 cercano a 1,18%. Las expectativas revisadas también afectan la tasa de política monetaria. El sondeo del Emisor prevé que la tasa se ubicaría en 9,67% durante la reunión de enero y tendría un incremento acumulado de 131 puntos básicos hasta alcanzar 10,98% al cierre de 2026.

El Banco de la República mantiene en 9,25% la tasa de interés ante el alto índice inflacionario de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Las proyecciones para inflación y tasas de interés a diciembre superan en 165 y 175 puntos básicos respectivamente las cifras de la encuesta anterior. Además, las previsiones fiscales estiman que el déficit fiscal superará el 7,2% del PIB y el déficit de cuenta corriente alcanzaría el 2,92% del PIB en el año en curso, según los datos manejados por los analistas.

Inflación persistente hasta 2027

Dichos movimientos, según expertos, implican un desajuste inmediato y también una previsión de inflación persistentemente alta hasta por lo menos 2027, lo que dificulta que Colombia regrese a la meta del Banco de la República. Así las cosas, el cambio en las expectativas representa el mayor registro desde que se monitorean estos datos, lo que resalta la dimensión del desafío al que se enfrenta en la actualidad la economía colombiana.

Al respecto, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que las expectativas de inflación se elevaron a inicios de año debido al impacto del aumento del salario mínimo, que alcanzó un 23% para 2026, según la decisión del Ejecutivo. El incremento, autorizado sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, fue muy superior tanto al 7% ofrecido por los empresarios como al 16% solicitado por los sindicatos.

El IPC de diciembre de 2025 cerró en 0,27% - crédito Dane

La entidad financiera destacó que el efecto del salario mínimo se reflejó en máximos no registrados desde 2023, y subraya el carácter “sorpresivo e imponente” de la decisión.

Fuera de la meta del Banco de la República

Por su parte, el consultor Diego Montañez-Herrera coincide en que las expectativas subieron con fuerza a 12, 24 y 60 meses, con lo que se mantienen fuera de la meta del banco central en esos plazos. Según él, “el mercado integró un escenario de inflación más persistente”.

Entretanto, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, advirtió que el alza desproporcionada del salario mínimo, lejos de disminuir, incrementa el costo de vida, lo que amplifica el desafío inflacionario. Resaltó que el grado elevado de indexación en la economía colombiana intensifica el impacto del ajuste salarial sobre las expectativas de inflación.

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo que el Gobierno se dio un tiro al pie - crédito @CesarPabon/X

“En palabras de Thierry Ways, el alza desproporcionada del salario mínimo terminó siendo un tiro al pie que, en lugar de reducir, encarece el costo de vida”, escribió en X.

A 24 meses, las estimaciones de Pabón indican una subida de 3,8% a 4,6%, permaneciendo fuera del rango meta de 2% a 4%. Para Montañez-Herrera, las previsiones a diciembre de 2027 muestran que la mediana del mercado pasó de 3,80% a 4,82%, con un incremento de 102 puntos básicos respecto a la encuesta previa.

Problema no es de corto plazo

De igual manera, el consultor advirtió que el problema no se limita al corto plazo, ya que las expectativas en todos los horizontes relevantes continúan alejadas del objetivo.

Para Pabón, el incremento a 24 meses constituye el mayor aumento mensual registrado desde que existen estas mediciones. El directivo de Corficolombiana remarca que la magnitud del alza deriva, sobre todo, de la política salarial y el alto grado de indexación en la economía.

Aunque el Banco de Bogotá reconoce que la baja en el precio de la gasolina podría atenuar en parte la presión inflacionaria, resalta que este elemento podría no ser suficiente para revertir la tendencia general.