El salario mínimo en Colombia subió casi veinte veces en tres décadas: en 1994 alcanzaba para comprar más de 900 Chocoramos al mes - crédito Reuters/ Chocorramo

En 1994, el salario mínimo en Colombia era de $98.700 mensuales, una cifra que hoy parece diminuta si se compara con el panorama actual.

Ese monto representaba la base de ingresos para miles de trabajadores, quienes debían ajustar su día a día a lo que permitía un salario tan ajustado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cifras cotidianas:

El salario diario alcanzaba los $3.290.

Cada hora ordinaria se valoraba en $411,30.

Una hora extra diurna llegaba a $514.

Los turnos nocturnos elevaban discretamente el ingreso: el pago mensual por este concepto era de $133.245, el día nocturno se remuneraba en $4.441,50 y la hora nocturna en $555,20.

Trabajar domingos o festivos tampoco suponía un salto extraordinario: el día se pagaba a $6.580 y la hora a $822,50.

En el punto más alto, una hora extra nocturna en domingo o festivo llegaba a $1.131.

Así era el salario mínimo en 1994 - crédito Ministerio del Trabajo

Los auxilios de transporte eran de $8.975 al mes, equivalentes a $299,20 por día, apenas suficientes para cubrir los trayectos en bus colectivo, uno de los gastos obligatorios de la época.

La estructura salarial de ese año tenía que negociarse no solo con los precios de la canasta básica, sino con una inflación anual del 22.85%, lo cual minaba el poder adquisitivo.

Ese entorno inflacionario obligaba a una estricta administración doméstica. El salario mínimo cubre apenas lo básico: unos pocos panes, el café del día y los viajes en bus, cuidando de no excederse en gastos.

Actividades de ocio, como ir al cine o cenar fuera, eran poco frecuentes. Ahorrar quedaba relegado a una ilusión y un imprevisto era capaz de desbalancear cualquier presupuesto.

Ejemplo de eso: una salida al cine, en ese momento podía llegar a costar $1.500 a $2.000, lo que a la fecha de hoy sería el equivalente a entre tres y cuatro panes.

En la ficha técnica del producto se puede observar que su sabor natural es naranja - crédito tienda Ramo

Para dar una mayor idea, en 1994, el Chocoramo se podría conseguir entre $50 y $100. Actualmente, se puede conseguir ese mismo producto a precios entre $3.000 y $4.300.

A lo largo de las décadas, el aumento salarial y la economía cambiaron el escenario de los trabajadores colombianos. Para 2024, el salario mínimo ya alcanzó los $1.300.000.

Según el decreto más reciente, en 2026 la cifra pasará a $1.750.905, tras un incremento del 23.7%. Este nuevo monto, sumado al auxilio de transporte, supone una diferencia casi veinte veces superior respecto a 1994, evidenciando el efecto acumulativo de la inflación.

En cuanto al Chocorramo, ocurre un fenómeno interesante. Según registros oficiales y en medios nacionales, desde 2016, el Chocorramo ha fungido como medidor de inflación, por lo que se tiene un registro más exacto de su precio. Así las cosas, su precio desde 2016 hasta la fecha sería:

2016: $1.100 pesos.

2017: $1.200 pesos.

2018: $1.300 pesos.

2022: Entre $1.800 y $2.000 pesos.

2023: Subió de $2.400 a $2.640 pesos tras la implementación del “impuesto saludable”.

2024: Alrededor de $3.100 pesos tras un aumento del 15%.

2025: Aproximadamente $3.720 pesos tras un aumento estimado del 20%.

2026: Se estima que el precio permite comprar 564 unidades con un salario mínimo, frente a 626 en 2016.

Bajo esa medida, estipulando que el Chocorramo se podría comprar en 1994 a $100, con el salario mínimo de 1994, se podían comprar 987 Chocoramos.

Desde cifras simbólicas en la década de 1990 hasta el aumento decretrado para 2026, la trayectoria del salario mínimo revela los cambios sociales y el debate constante sobre la equidad y la sostenibilidad económica del país - crédito iStock

El aspecto legal también evolucionó. La Constitución establece, en su artículo 53, el derecho a una “remuneración mínima, vital y móvil”.

La Ley 278 de 1996 permite al Gobierno fijar el salario mínimo por decreto cuando la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no llega a un acuerdo.

Así ocurrió para este 2026, cuando la falta de consenso desembocó en la expedición de un nuevo decreto. La medida está siendo revisada por el Consejo de Estado tras ser impugnada por gremios empresariales que cuestionan la base legal del incremento.

En contraste, sindicatos y organizaciones obreras han defendido la legalidad y el carácter constitucional del aumento, destacando que responde a años de decisiones que impactaron negativamente a quienes perciben ingresos más bajos.

Hoy, con el salario mínimo y el auxilio de transporte superando los $2.000.000 mensuales, la realidad para los trabajadores colombianos es otra. Aquella suma de 1994 queda ya como un recuerdo de una época de recursos limitados y ajustes constantes.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González