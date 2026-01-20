Colombia

Conferencista religioso lamentó los mensajes de odio sobre la muerte de Yeison Jiménez: “Está en el cielo”

Dante Gebel dedicó gran parte de uno de sus discursos para hablar del artista colombiano que falleció el 10 de enero

Guardar
El conferencista reveló cómo conoció al cantautor colombiano - crédito @dantefebelfans/TIkTok

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando reacciones, no solo en Colombia, puesto que el conferencista argentino Dante Gebel, que enfoca su trabajo en torno a la fe, dedicó gran parte de una de sus intervenciones al artista oriundo de Manzanares, Caldas.

Gebel reveló que conocía a Jiménez y aseguró que el artista ya estaría cantando para Dios por la fe que expresó en vida, recordando que en más de una ocasión declaró que tenía la intención de retirarse de los escenarios para predicar la palabra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Me habló de lo mucho que amaba a Dios, de su conversión desde niño, y que anhelaba dejar la música popular, para un día poder cantarle a Dios”, relató el conferencista, que habló de su relación con Jiménez como una oportunidad para percibir la fe genuina del artista.

El conferencista habló de las
El conferencista habló de las conversaciones que tuvo con Yeison Jiménez - crédito Prensa Dante Gebel

Gebel indicó que sus palabras generarían polémica, principalmente para aquellos que consideran que, al “cantarle al mundo”, Jiménez se fue sin salvación. Al respecto, el argentino lamentó la hostilidad que existe en el mundo y cuestionó la falta de empatía: “Cientos de miles de comentarios preferían pensar que el muchacho arde en el infierno, en lugar de pensar: ‘¡Conocía a Cristo!, lo más probable es que haya invocado al señor, o tal vez pensado en él, unos segundos antes de estrellarse su avión!’”.

El pastor expresó estar preocupado por el impacto emocional que estos mensajes podían tener en los seres queridos del artista. “Pensaba en su joven esposa Sonia; y en sus tres hijitos… que tenían que leer cómo el pueblo ‘evangélico’ se jacta de mandar a su papi al infierno”, señaló el conferencista, que también habló de las palabras que entregó la madre de Yeison Jiménez en el homenaje al cantautor que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá.

Para el argentino, la polémica en torno a la creencia del colombiano es una evidencia de la polarización existente en torno a las creencias sobre la vida después de la muerte dentro de ciertos sectores religiosos.

El conferencista lamentó la falta
El conferencista lamentó la falta de empatía en redes sociales - crédito Reuters

Gebel cuestionó la actitud de quienes emiten juicios absolutos sin considerar el dolor de las familias: “Me pregunto si alguno de estos ‘cristianos’ se hubiera acercado al funeral y les hubiera dicho a sus niños en persona lo mismo que escribieron con odio en sus redes”.

El conferencista insistió en la necesidad de honrar la memoria de quienes profesaron su fe y evitar mensajes que puedan aumentar el sufrimiento de los familiares. “Los Jiménez son gente real; es una familia real, detrás de un muchacho real, que oran para que ese muchacho haya podido encontrarse con la gracia de Cristo en sus últimos segundos”, afirmó Gebel.

El conferencista concluyó su mensaje diciendo: “Si el muchacho que muere en un accidente aéreo fuera tu hijo… Y si fuera tu padre, o fuera tu hermano, o esposo”, buscando resaltar que lo correcto es que se refleje un respeto total por las tragedias ajenas y no todo lo contrario.

El argentino invitó a los
El argentino invitó a los detractores de Jiménez a pensar en la familia del artista - crédito Reuters

Cabe mencionar que la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez también han pedido respeto por parte de los medios de comunicación y creadores de contenido en Colombia, principalmente por los rumores que se han generado en torno a la fortuna que acumuló el cantautor durante su carrera.

“En medio del momento más difícil que atraviesa su familia —su esposa, sus hijos y sus seres más cercanos— la difusión de especulaciones sin sustento, datos no verificados o versiones construidas desde la conjetura no solo desinforma, sino que puede comprometer la seguridad y la tranquilidad de quienes hoy viven un proceso de duelo profundo”, es parte de un comunicado de prensa publicado por el equipo de trabajo de Jiménez.

Temas Relacionados

Dante GebelYeison JiménezReligiónPolémicaDiosColombia-Noticias

Más Noticias

Jennifer Pedraza exigió a Petro actuar tras revelar prueba reina contra Juliana Guerrero: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”

La representante a la Cámara presentó facturas a la Dian de los pagos que la joven efectuó a la Fundación San José

Jennifer Pedraza exigió a Petro

Colombia recibió menos inversión extranjera en 2025: negocio que rechaza Gustavo Petro le salvó el año al Gobierno

El predominio de capitales en sectores extractivos contrastó con la preferencia global por activos financieros y advierte la urgencia de reformar políticas para restablecer la credibilidad económica

Colombia recibió menos inversión extranjera

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

El artista no dudó en burlarse de uno de los insultos más curiosos entre dos de sus compañeros

Jessi Uribe publicó ocurrente video

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Los desplazamientos forzados y los ataques contra líderes sociales y excombatientes siguen golpeando a la población civil y ponen en riesgo el ejercicio pleno de la participación política en varias regiones del país

Año electoral en medio del

Piden a la Ofac revisar si recursos públicos financiaron la defensa legal del presidente Gustavo Petro ante Estados Unidos

El requerimiento se centra en un contrato por $10.000 millones, mediante el cual el Estado colombiano contrató una firma extranjera para asesorar jurídicamente a Petro, incluido en la denominada Lista Clinton

Piden a la Ofac revisar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Año electoral en medio del

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe publicó ocurrente video

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Sofía Vergara y el día que encarnó a Lara Croft de ‘Tomb Raider’: la llamaron antes de alcanzar la fama

Marilyn Patiño sorprendió en ‘La casa de los famosos’: “Me encanta que me digan put... y perr..., me fascina”

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Deportes

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del Medellín: cuál será su papel en el equipo

Marino Hinestroza a Vasco da Gama: estas fueron las claves del fichaje “novela” en Colombia

Árbitro del VAR en partido Pereira vs. Llaneros levanta sospechas por polémico penal en Armenia: estos son los audios

Bajas sensibles en Junior para la vuelta de la Superliga BetPlay contra Santa Fe

Nairo Quintana anunció su primera carrera de 2026, entre especulaciones de que sea el año de su “último baile”