Conferencista religioso lamentó los mensajes de odio sobre la muerte de Yeison Jiménez: “Está en el cielo”

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando reacciones, no solo en Colombia, puesto que el conferencista argentino Dante Gebel, que enfoca su trabajo en torno a la fe, dedicó gran parte de una de sus intervenciones al artista oriundo de Manzanares, Caldas.

Gebel reveló que conocía a Jiménez y aseguró que el artista ya estaría cantando para Dios por la fe que expresó en vida, recordando que en más de una ocasión declaró que tenía la intención de retirarse de los escenarios para predicar la palabra.

“Me habló de lo mucho que amaba a Dios, de su conversión desde niño, y que anhelaba dejar la música popular, para un día poder cantarle a Dios”, relató el conferencista, que habló de su relación con Jiménez como una oportunidad para percibir la fe genuina del artista.

Gebel indicó que sus palabras generarían polémica, principalmente para aquellos que consideran que, al “cantarle al mundo”, Jiménez se fue sin salvación. Al respecto, el argentino lamentó la hostilidad que existe en el mundo y cuestionó la falta de empatía: “Cientos de miles de comentarios preferían pensar que el muchacho arde en el infierno, en lugar de pensar: ‘¡Conocía a Cristo!, lo más probable es que haya invocado al señor, o tal vez pensado en él, unos segundos antes de estrellarse su avión!’”.

El pastor expresó estar preocupado por el impacto emocional que estos mensajes podían tener en los seres queridos del artista. “Pensaba en su joven esposa Sonia; y en sus tres hijitos… que tenían que leer cómo el pueblo ‘evangélico’ se jacta de mandar a su papi al infierno”, señaló el conferencista, que también habló de las palabras que entregó la madre de Yeison Jiménez en el homenaje al cantautor que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá.

Para el argentino, la polémica en torno a la creencia del colombiano es una evidencia de la polarización existente en torno a las creencias sobre la vida después de la muerte dentro de ciertos sectores religiosos.

Gebel cuestionó la actitud de quienes emiten juicios absolutos sin considerar el dolor de las familias: “Me pregunto si alguno de estos ‘cristianos’ se hubiera acercado al funeral y les hubiera dicho a sus niños en persona lo mismo que escribieron con odio en sus redes”.

El conferencista insistió en la necesidad de honrar la memoria de quienes profesaron su fe y evitar mensajes que puedan aumentar el sufrimiento de los familiares. “Los Jiménez son gente real; es una familia real, detrás de un muchacho real, que oran para que ese muchacho haya podido encontrarse con la gracia de Cristo en sus últimos segundos”, afirmó Gebel.

El conferencista concluyó su mensaje diciendo: “Si el muchacho que muere en un accidente aéreo fuera tu hijo… Y si fuera tu padre, o fuera tu hermano, o esposo”, buscando resaltar que lo correcto es que se refleje un respeto total por las tragedias ajenas y no todo lo contrario.

Cabe mencionar que la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez también han pedido respeto por parte de los medios de comunicación y creadores de contenido en Colombia, principalmente por los rumores que se han generado en torno a la fortuna que acumuló el cantautor durante su carrera.

“En medio del momento más difícil que atraviesa su familia —su esposa, sus hijos y sus seres más cercanos— la difusión de especulaciones sin sustento, datos no verificados o versiones construidas desde la conjetura no solo desinforma, sino que puede comprometer la seguridad y la tranquilidad de quienes hoy viven un proceso de duelo profundo”, es parte de un comunicado de prensa publicado por el equipo de trabajo de Jiménez.