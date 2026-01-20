Claudia López se habría adjudicado como propia la reducción del sueldo de los congresistas decretada por Petro: “¡Lo logramos!”

Según la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, después de ocho años de perseverancia, la voz de casi 12 millones de colombianos que votaron en la Consulta Anticorrupción de 2018 se hace escuchar - crédito @ClaudiaLopez/X

Con unas afirmaciones con las que causó controversia, la precandidata y exalcaldesa de Bogotá Claudia López generó controversia el martes 20 de enero al aparentemente adjudicarse la reducción del salario de los congresistas: una medida implementada por el presidente Gustavo Petro a través del Decreto 0030 de 2026, y que consiste en la eliminación de la prima especial de servicios a partir de la próxima legislatura; es decir, desde el 20 de julio.

Durante una intervención difundida en sus redes sociales, López afirmó que el recorte salarial responde a los mandatos anticorrupción aprobados en consulta popular en 2018. “El que persevera, alcanza. Casi doce millones de colombianos fuimos a las urnas en agosto del 2018 a aprobar siete mandatos anticorrupción que el Congreso se negó siquiera a discutir. Entre esos mandatos estaba bajar el salario de los congresistas”, recordó la política en su mensaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y, como si fuera gracias a su gestión que se llegó a esta determinación, prosiguió en su mensaje. “Hoy, finalmente, después de ocho años, se ha expedido un decreto que les baja en $17 millones el salario a los congresistas. Esa fue la orden que dimos casi 12 millones de colombianos desde hace ocho años”, acotó la exmandataria distrital, que es esposa de la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano, parlamentaria que apoyó la determinación del Gobierno.

Este es el Decreto 0030 de 2026, que disminuye prima de servicio a congresistas a partir del 20 de julio - crédito Infobae Colombia

La exalcaldesa también resaltó que la medida forma parte de una serie de transformaciones impulsadas desde la ciudadanía. “Cuatro de los siete mandatos anticorrupción ya son ley. Y el quinto, bajarle el salario a los congresistas, es hoy una realidad mediante un decreto: diecisiete millones de pesos menos para los congresistas. El que persevera, alcanza. ¡Lo logramos!”, resaltó la exmandataria distrital, que valoró la intención del Ejecutivo frente a este asunto.

¿En qué consiste la reducción del sueldo de los congresistas a partir del 20 de julio?

Cabe destacar que en el referido Decreto 0030, emitido el 20 de enero, se eliminó la prima de servicios, que estaba fijada por el Decreto 2170 de 2013 y que, a la fecha, representaba cerca de $16.914.540 mensuales al ingreso de cada legislador, para cubrir gastos de vivienda y transporte. Con la derogación de la prima, el salario bruto de un congresista pasará de más de $52 millones a aproximadamente $36 millones mensuales; es decir, más del 30% del total.

Claudia López y su hoy esposa, Angélica Lozano, fueron las promotoras de la Consulta Anticorrupción de 2018 - crédito suministrado a Infobae Colombia

Pese a la controversia por esta disposición, el Departamento Administrativo de la Función Pública justificó la decisión por la “remuneración desproporcionada frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los ciudadanos”. Además, la entidad recordó que la Corte Constitucional consideró que este tipo de pagos no son obligatorios para el Ejecutivo, por lo que esperan un ahorro fiscal que supere los $56.000 millones al año.

Entre lo que serían sus “logros”, la exalcaldesa enfatizó la rendición de cuentas y la reducción de privilegios para funcionarios públicos. “También ordenamos, y ya es ley de la República, que los congresistas tengan que rendirle cuentas a la ciudadanía, que tengan que mostrar qué ingresos, patrimonios, renta, tienen antes, durante y después del cargo. Que se acabe la mermelada y la contratación a sastre y a dedo", remarcó la excongresista de la República.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro justificó la supresión de la prima de servicios a congresistas - crédito @petrogustavo/X

Del mismo modo, resaltó cómo ahora es obligación que existan pliegos tipo en las licitaciones. “Y también logramos que se eliminaran los privilegios de cárcel en sitios de lujo para políticos corruptos. Los corruptos hoy van a cualquier cárcel como todos los demás hampones”, afirmó López, al celebrar una reducción que no afectará a los legisladores actuales, ya que tienen derechos adquiridos durante el periodo vigente, que se extenderá hasta el 20 de junio.