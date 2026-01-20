Colombia

Alerta por los equipos básicos de salud: Ministerio no informa cómo funcionan pese a millonaria inversión

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunció que, pese a haber invertido más de 4 billones de pesos, el Gobierno no ha entregado información clave sobre cuántos equipos operan

La Asociación Colombiana de Sociedades
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advirtió que el Ministerio de Salud no ha entregado información detallada sobre la operación de los Equipos Básicos de Salud en el país- crédito Carlos Ortega/EFE

La falta de respuestas del Ministerio de Salud sobre el funcionamiento real de los Equipos Básicos de Salud (EBS) encendió una alerta en el sector médico.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) advirtió que, tras varios meses de solicitudes formales, la cartera no ha entregado información esencial sobre uno de los programas más importantes para la atención de la población vulnerable en el país.

De acuerdo con el gremio, desde el 6 de agosto de 2025 solicitaron al Ministerio de Salud datos concretos sobre cuántos Equipos Básicos de Salud están funcionando en Colombia, cómo están conformados y bajo qué modalidades de contratación opera el personal que los integra.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta de fondo, situación que llevó a la Acsc a interponer una acción de tutela, fallada en contra del Ministerio, y posteriormente un incidente de desacato ante la persistente negativa de la entidad a resolver la petición.

Un programa clave sin información clara

El gremio médico solicitó desde
El gremio médico solicitó desde agosto de 2025 datos sobre la conformación, contratación y funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud, sin obtener respuestas de fondo- crédito Freepik

El presidente de la Acsc, el médico intensivista Agamenón Quintero, recordó que los Equipos Básicos de Salud están integrados por profesionales, técnicos y tecnólogos encargados de garantizar el Derecho Fundamental a la Salud, especialmente en comunidades vulnerables, mediante acciones de prevención y detección temprana de enfermedades.

Según explicó, la ausencia de información y de un seguimiento riguroso por parte del Ministerio de Salud impide conocer cómo están operando realmente estos equipos, cuál es su integración actual y si requieren ajustes para cumplir de manera adecuada con los objetivos para los que fueron creados.

Para el gremio, esta falta de control institucional resulta especialmente preocupante debido a la magnitud de los recursos públicos comprometidos.

“No es entendible cómo el Ministerio de Salud ha invertido desde el año 2022 más de 4 billones de pesos para Equipos Básicos en Salud, y a la fecha no tenga conocimiento cómo fueron utilizados estos rubros por parte de los hospitales (Eses), y menos si su programa estrella cumple con las necesidades y expectativas que creó en torno al mismo”, afirmó Quintero.

Inversión millonaria y responsabilidades difusas

Los Equipos Básicos de Salud
Los Equipos Básicos de Salud están destinados a atender a la población más vulnerable mediante acciones de prevención y detección temprana de enfermedades - crédito Freepik

La Acsc señaló que las respuestas entregadas por el Ministerio no solo no resuelven las preguntas planteadas, sino que incluso contradicen disposiciones técnicas emitidas por la propia entidad.

En sus comunicaciones, la cartera ha indicado que la vigilancia corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, pero el gremio recordó que el “Lineamiento Técnico-operativo de equipos básicos de Salud: Conformación, operación y seguimiento” establece que la información debe ser recopilada a través del SISPRO, un sistema que administra directamente el Ministerio.

De acuerdo con la Asociación, el propio Ministerio reconoció en sus respuestas que no se están cumpliendo los reportes al SISPRO, sin que se requiera a las entidades obligadas a hacerlo ni se informe esta situación a la Superintendencia Nacional de Salud. Para la Acsc, este vacío de control pone en duda la correcta ejecución del programa y la trazabilidad de los recursos públicos invertidos.

Las preguntas que siguen sin respuesta

La Acsc aseguró que la
La Acsc aseguró que la falta de seguimiento del Ministerio de Salud impide evaluar el impacto real del programa de Equipos Básicos de Salud - crédito Freepik

Las solicitudes hechas por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas fueron, según el gremio, claras y puntuales. Entre ellas, pidieron conocer la cifra exacta de los Equipos Básicos de Salud conformados en el territorio nacional; la composición de estos equipos, especificando cuántos profesionales, técnicos y tecnólogos los integran y bajo qué calidades; y la modalidad de contratación y remuneración de cada uno de sus miembros.

Agamenón Quintero insistió en que la Acsc sigue a la espera de respuestas de fondo, las cuales considera esenciales para tener una visión real del programa.

El objetivo, afirmó, es poder proponer ajustes y mejoras técnicas y científicas cuando sean necesarios, sin entrar en posiciones ideológicas, con el fin de cumplirle a la población más vulnerable y garantizar efectivamente el Derecho Fundamental a la Salud.

