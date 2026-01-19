Colombia

Registraduría dio luz verde a comité promotor de recolección de firmas para la militarización de Bogotá: idea es de representante uribista

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, defendió la iniciativa que buscaría disponer de efectivos de las Fuerzas Militares en las calles de la capital de la República, con el propósito de disminuir -según el congresista- los índices de inseguridad

Guardar
Ante la creciente ola de inseguridad, el representante del Centro Democrático lanzó una iniciativa ciudadana para exigir medidas más fuertes en Bogotá, entre ellas la de la disposición de efectivos militares en las calles - crédito @jjuscategui/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló la inscripción del Comité Promotor del Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D.C., que es un proceso impulsado por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático y que es hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui. Una iniciativa que ha generado múltiples comentarios en las redes sociales, tanto a favor como en contra.

Con esta determinación, el mencionado comité ya inició el proceso de recolección de firmas, que es el primer paso para llevar el debate sobre la seguridad en la capital colombiana a una sesión pública del Concejo Distrital. Del mismo modo, la decisión activa un mecanismo constitucional y legal que permitirá a los capitalinos pronunciarse sobre la eventual presencia del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, con el ánimo de combatir la inseguridad en las calles.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según se conoció, el Comité Promotor, encabezado por Uscátegui, dio inicio a la recolección de firmas el 17 de enero. El objetivo es reunir al menos 31.096 rúbricas válidas, que es una cifra equivalente al 0,5 % del censo electoral de la ciudad, compuesto por 6.219.067 ciudadanos habilitados para votar; según datos entregados por la Registraduría. Una vez verificadas y validadas las firmas, el Concejo de Bogotá deberá programar el cabildo abierto en una sesión ordinaria.

La situación de orden público
La situación de orden público es cada vez más compleja en Bogotá, por lo que el representante José Jaime Uscátegui busca impulsar la militarización de la ciudad - crédito Colprensa

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tendrá la obligación legal de asistir al cabildo, escuchar a la ciudadanía y responder institucionalmente ante uno de los temas más sensibles para los habitantes de la ciudad: la seguridad. De esta manera, será un método de participación directa para que sean los ciudadanos los que se pronuncien frente a este flagelo, que golpea día a día a la capital, pese a los índices oficiales.

Los argumentos de Uscátegui para promover la militarización en Bogotá

Entre los motivos que se expusieron para impulsar esta iniciativa se encuentra la figura de la asistencia militar, prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Esta herramienta, definida como constitucional, autoriza el apoyo excepcional y temporal de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional en situaciones donde la violencia, el crimen organizado o alteraciones del orden público sobrepasan la capacidad ordinaria del Estado; como ocurriría en Bogotá.

La inseguridad que se registra
La inseguridad que se registra en la capital es uno de los temas en los que más piden que se tomen medidas por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito montaje Infobae Colombia

El representante remarcó que este mecanismo no implica “militarizar la vida civil, ni suspender derechos, ni declarar estados de excepción”, y destacó que la Corte Constitucional ya avaló la asistencia militar como un recurso legítimo, siempre sujeto a control civil y al respeto de los derechos humanos. “Defender la seguridad no es autoritarismo: es cumplir la ley y proteger la libertad de los ciudadanos”, afirmó Uscátegui frente a lo que sería esta asistencia.

Según la legislación vigente, la decisión sobre la implementación recae en el presidente de la República, que actúa como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el mandatario de los capitalinos puede solicitar la asistencia militar cuando lo considere necesario, pero corresponde al jefe de Estado evaluar y autorizar su puesta en marcha, y que con ello se garantice una respuesta proporcional y constitucional a las necesidades de la ciudad.

Desde el lanzamiento de la iniciativa, el congresista insistió en la urgencia de abrir el debate sobre seguridad en la capital. “Hoy la ley ofrece dos caminos claros: el uso legítimo de la fuerza bajo control civil y la participación directa de la ciudadanía. Este Cabildo Abierto une ambos”, sostuvo Uscátegui, que fue claro en remarcar que no se le debe tener “temor” al concepto de militarización, pues es una figura que ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano.

José Jaime Uscátegui se ha
José Jaime Uscátegui se ha destacado por ser uno de los más férreos críticos del presidente Gustavo Petro, en especial por su política de Paz Total - crédito @jjuscategui/X - Luisa González/REUTERS

¿Qué es lo que viene en la iniciativa que quiere sacar adelante Uscátegui?

El congresista enfatizó la necesidad de tomar decisiones firmes frente al fenómeno de la inseguridad. “Necesitamos cerca de 32.000 firmas para que el alcalde Galán se vea obligado a hacer una sesión del concejo para tratar exclusivamente esta propuesta de militarización. Así que, por favor, a todos los ciudadanos, acompáñennos con su firma, que es un debate sano para el país y debemos tomar medidas más contundentes contra la inseguridad en Bogotá”.

Según el cronograma difundido por el comité promotor, el proceso de recolección de firmas continuará en distintos puntos de la ciudad hasta alcanzar el umbral requerido. Una vez cumplida esta etapa, la Registraduría procederá a la verificación de los apoyos y, si se confirma que se alcanzó el número necesario, el Concejo de Bogotá deberá convocar el cabildo, con la asistencia obligatoria del alcalde Galán, tal como se establece en la ley para este tipo de iniciativas.

El documento de la campaña señala que la experiencia internacional respalda el uso de mecanismos excepcionales para enfrentar crisis de orden público en el marco constitucional. Se menciona que países como Estados Unidos y Francia cuentan con instrumentos similares para situaciones que desbordan la capacidad de las autoridades civiles. “Colombia también debe actuar con decisión y sin complejos”, finalizó en su argumentación el congresista del Centro Democrático.

Temas Relacionados

Inseguridad en BogotáFuerzas Militares ColombiaComité promotor firmas BogotáCámara ColombiaJosé Jaime UscáteguiCentro DemocráticoMilitarización en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

El máximo accionista del club explicó públicamente los motivos detrás de la decisión y dejó en claro que la negociación con el mediocampista colombiano ya es cosa del pasado

Junior dio por cerrado el

Informe revela que solo cuatro personas en Colombia tienen una riqueza de USD42.000 millones gracias a impuestos e influencias

El documento revela cómo los privilegios fiscales y la concentración de poder económico afectan la movilidad social e impiden una distribución equitativa de oportunidades

Informe revela que solo cuatro

Profesor del Externado reportado como desaparecido fue hallado sin vida en zona rural de Usme

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente universitario, fue encontrado en el sur de la capital, tras haber desaparecido desde el 16 de enero. Hay inquietud por movimientos en sus cuentas bancarias

Profesor del Externado reportado como

Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

El anuncio sobre los cambios en el calendario de presentaciones del famoso artista mexicano tomaron por sorpresa a más de uno

Peso Pluma canceló su show

Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

El 18 de enero se definió la Copa África, en la que el equipo liderado por Sadio Mané se coronó en Marruecos

Ranking FIFA: título de Senegal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma canceló su show

Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

Familia de Yeison Jiménez pide respeto por rumores sobre su fortuna, expone riesgo en la seguridad de sus seres queridos

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento de Beba en ‘La casa de los famosos Colombia’ contra Yuli Ruiz

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Deportes

Junior dio por cerrado el

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

Alfredo Morelos renovó con Atlético Nacional y sorprendió con el tiempo de permanencia

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Fuad Char, máximo accionista del Junior, pide convocar una marcha para ampliar a 30 el cupo de jugadores: “Los equipos chicos fueron los que decidieron”