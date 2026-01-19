Registraduría dio luz verde a comité promotor de recolección de firmas para la militarización de Bogotá: idea es de representante uribista

Ante la creciente ola de inseguridad, el representante del Centro Democrático lanzó una iniciativa ciudadana para exigir medidas más fuertes en Bogotá, entre ellas la de la disposición de efectivos militares en las calles - crédito @jjuscategui/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló la inscripción del Comité Promotor del Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D.C., que es un proceso impulsado por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático y que es hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui. Una iniciativa que ha generado múltiples comentarios en las redes sociales, tanto a favor como en contra.

Con esta determinación, el mencionado comité ya inició el proceso de recolección de firmas, que es el primer paso para llevar el debate sobre la seguridad en la capital colombiana a una sesión pública del Concejo Distrital. Del mismo modo, la decisión activa un mecanismo constitucional y legal que permitirá a los capitalinos pronunciarse sobre la eventual presencia del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, con el ánimo de combatir la inseguridad en las calles.

Según se conoció, el Comité Promotor, encabezado por Uscátegui, dio inicio a la recolección de firmas el 17 de enero. El objetivo es reunir al menos 31.096 rúbricas válidas, que es una cifra equivalente al 0,5 % del censo electoral de la ciudad, compuesto por 6.219.067 ciudadanos habilitados para votar; según datos entregados por la Registraduría. Una vez verificadas y validadas las firmas, el Concejo de Bogotá deberá programar el cabildo abierto en una sesión ordinaria.

La situación de orden público es cada vez más compleja en Bogotá, por lo que el representante José Jaime Uscátegui busca impulsar la militarización de la ciudad

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tendrá la obligación legal de asistir al cabildo, escuchar a la ciudadanía y responder institucionalmente ante uno de los temas más sensibles para los habitantes de la ciudad: la seguridad. De esta manera, será un método de participación directa para que sean los ciudadanos los que se pronuncien frente a este flagelo, que golpea día a día a la capital, pese a los índices oficiales.

Los argumentos de Uscátegui para promover la militarización en Bogotá

Entre los motivos que se expusieron para impulsar esta iniciativa se encuentra la figura de la asistencia militar, prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Esta herramienta, definida como constitucional, autoriza el apoyo excepcional y temporal de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional en situaciones donde la violencia, el crimen organizado o alteraciones del orden público sobrepasan la capacidad ordinaria del Estado; como ocurriría en Bogotá.

La inseguridad que se registra en la capital es uno de los temas en los que más piden que se tomen medidas por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

El representante remarcó que este mecanismo no implica “militarizar la vida civil, ni suspender derechos, ni declarar estados de excepción”, y destacó que la Corte Constitucional ya avaló la asistencia militar como un recurso legítimo, siempre sujeto a control civil y al respeto de los derechos humanos. “Defender la seguridad no es autoritarismo: es cumplir la ley y proteger la libertad de los ciudadanos”, afirmó Uscátegui frente a lo que sería esta asistencia.

Según la legislación vigente, la decisión sobre la implementación recae en el presidente de la República, que actúa como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el mandatario de los capitalinos puede solicitar la asistencia militar cuando lo considere necesario, pero corresponde al jefe de Estado evaluar y autorizar su puesta en marcha, y que con ello se garantice una respuesta proporcional y constitucional a las necesidades de la ciudad.

Desde el lanzamiento de la iniciativa, el congresista insistió en la urgencia de abrir el debate sobre seguridad en la capital. “Hoy la ley ofrece dos caminos claros: el uso legítimo de la fuerza bajo control civil y la participación directa de la ciudadanía. Este Cabildo Abierto une ambos”, sostuvo Uscátegui, que fue claro en remarcar que no se le debe tener “temor” al concepto de militarización, pues es una figura que ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano.

José Jaime Uscátegui se ha destacado por ser uno de los más férreos críticos del presidente Gustavo Petro, en especial por su política de Paz Total

¿Qué es lo que viene en la iniciativa que quiere sacar adelante Uscátegui?

El congresista enfatizó la necesidad de tomar decisiones firmes frente al fenómeno de la inseguridad. “Necesitamos cerca de 32.000 firmas para que el alcalde Galán se vea obligado a hacer una sesión del concejo para tratar exclusivamente esta propuesta de militarización. Así que, por favor, a todos los ciudadanos, acompáñennos con su firma, que es un debate sano para el país y debemos tomar medidas más contundentes contra la inseguridad en Bogotá”.

Según el cronograma difundido por el comité promotor, el proceso de recolección de firmas continuará en distintos puntos de la ciudad hasta alcanzar el umbral requerido. Una vez cumplida esta etapa, la Registraduría procederá a la verificación de los apoyos y, si se confirma que se alcanzó el número necesario, el Concejo de Bogotá deberá convocar el cabildo, con la asistencia obligatoria del alcalde Galán, tal como se establece en la ley para este tipo de iniciativas.

El documento de la campaña señala que la experiencia internacional respalda el uso de mecanismos excepcionales para enfrentar crisis de orden público en el marco constitucional. Se menciona que países como Estados Unidos y Francia cuentan con instrumentos similares para situaciones que desbordan la capacidad de las autoridades civiles. “Colombia también debe actuar con decisión y sin complejos”, finalizó en su argumentación el congresista del Centro Democrático.