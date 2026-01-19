Colombia

Policía clausuró un taller en Fontibón, Bogotá, por cobros irregulares: exigían hasta $3 millones por despinchar carros

Un conductor que transitaba en su carro eléctrico reportó irregularidades y señaló sobreprecios al intentar realizar una reparación, hecho que originó la intervención oficial ante la elevada incidencia de este delito en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá cerró un montallantas tras identificar irregularidades luego de la denuncia de un conductor afectado

El aumento de los casos de extorsión con el método “pinchallantas” en Bogotá ha generado un fortalecimiento notable de los controles policiales, después de que las denuncias se incrementaran en más de un 124% en el 2025, sumando cerca de 140 llamadas a la línea de emergencias 123.

En este contexto, la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo el cierre inmediato de un montallantas durante el fin de semana del 17 y 18 de enero, luego de descubrir una serie de irregularidades tras la denuncia de un conductor afectado.

El afectado, quien manejaba un carro eléctrico, fue víctima de un pinchazo en una sola llanta en el sector de la calle 13 con carrera 128. Al buscar ayuda, fue dirigido a un taller cercano, donde recibió inicialmente un presupuesto de 80.000 pesos por la reparación, según información revelada por El Ojo de la Noche.

Sin embargo, los hechos tomaron otro curso. El conductor relató que, tras una segunda revisión, los trabajadores afirmaron que las cuatro llantas estaban dañadas y le presentaron una factura que superaba los 3 millones de pesos alegando la instalación de 44 parches y justificando el cobro por unidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá cerró un montallantas tras identificar irregularidades luego de la denuncia de un conductor afectado

Este monto, según los precios de mercado para vehículos como el BYD, equivale al valor de unas llantas nuevas, que oscilan entre 3.120.000 y 3.440.000 pesos.

Ante la clara desproporción, el conductor rechazó el pago y solicitó la intervención de las autoridades. La Policía de Bogotá confirmó que el establecimiento operaba sin la documentación legal requerida, razón por la cual dispuso su clausura de forma inmediata.

Funcionarios policiales enfatizaron que estas acciones buscan proteger a los ciudadanos frente a cobros abusivos, daños intencionales y engaños, enfocando los operativos especialmente en sectores con antecedentes reiterados de delitos tipo ‘pinchallantas’.

El caso no es aislado. Las autoridades de Bogotá señalaron que este tipo de procedimientos buscan “proteger a los conductores frente a cobros excesivos, daños intencionales y engaños, especialmente en zonas donde históricamente se han reportado casos de ‘pinchallantas’”.

Los responsables del taller intentaron
Los responsables del taller intentaron cobrar más de 3 millones de pesos al conductor tras reportar presuntos daños en las cuatro llantas - crédito Freepik

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema: en el 2025, los reportes por pinchallantas aumentaron más de un 124%, con cerca de 140 llamadas a la línea 123. “El incremento nos llevó a reforzar los controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad”, afirmaron voceros de la Policía.

La localidad de Fontibón se mantiene bajo especial vigilancia, ya que allí se han concentrado varias de las denuncias más recientes. La Policía advirtió que continuará con los operativos para evitar que prácticas abusivas sigan afectando a los conductores capitalinos.

Desaparición de carro lujoso en Bogotá: lo que se sabe

La desaparición de un Mercedes-Benz gris plata tras ser retirado sin permiso de un taller de latonería y pintura en el barrio Santa Sofía ha encendido la preocupación entre los propietarios de talleres y conductores en Bogotá.

El episodio fue relatado por Kevin Silva, dueño del establecimiento afectado, quien detalló a Alerta Bogotá que el responsable era “un trabajador con más de dos años en el negocio, que además tenía acceso a las llaves y la administración durante el periodo de fin de año”.

El taller afectado reiteró el
El taller afectado reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de identificar el carro, se comunique de inmediato con la Policía - crédito Yves Herman/REUTERS

Según Silva, los dueños habían dejado ambos vehículos para “procesos de pintura y embellecimiento”, confiando en la seguridad del lugar. La confianza se quebró cuando, al revisar las cámaras, “noté que los carros ya no estaban en el taller y que habían salido sin autorización”, explicó a la emisora local.

Las imágenes mostraron al empleado retirando los autos junto a otras personas. Silva relató que “el incidente ocurrió entre viernes y sábado, cuando el trabajador quedó a cargo del local”.

Tras descubrir la ausencia, el propio Silva, junto con familiares, emprendió una búsqueda por distintos sectores de la ciudad. “Recibí mensajes con videos que mostraban uno de los carros en un parqueadero del barrio Olaya”, recordó.

Gracias a esa información, ubicó el Renault Logan el mismo día, “completo y sin piezas faltantes”, según afirmó. El alivio, sin embargo, fue parcial. El Mercedes-Benz sigue desaparecido y, hasta ahora, “no hemos recibido datos concretos sobre su paradero pese a recorridos por diferentes parqueaderos y zonas de Bogotá”, lamentó Silva en la entrevista.

