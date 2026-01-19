Colombia

Joven denunció estafa en popular plataforma de arriendos en Bogotá: “No es la primera vez que pasa”

La víctima advirtió sobre las señales de alerta que pueden evitar que otros sean engañados al buscar vivienda en línea

La víctima mostró el perfil de la persona que lo contactó y pidió a los ciudadanos tener cuidado con este tipo de anuncios - crédito TikTok

La búsqueda de una habitación en arriendo en Bogotá se convirtió en una pesadilla para un joven, que transfirió su dinero confiando en la palabra de la persona con la que se contactó para avanzar en el proceso. Lamentablemente, la situación no terminó como él esperaba, así que decidió utilizar sus redes sociales para advertir sobre una modalidad de estafa en ofertas de alojamiento que se encuentran en las plataformas digitales.

La víctima fue identificada como Sebastián Gómez, un joven que intentó alquilar una habitación en una zona residencial de la capital del país tras encontrar el anuncio a través de Finca Raíz, según su relato.

“Encontré este usuario por medio de la aplicación de Finca Raíz porque necesitaba un lugar a donde mudarme a la ciudad de Bogotá, estaba buscando específicamente una habitación. Me apareció el ID de Finca Raíz de la habitación que es el 193108936. Es un inmueble que queda ubicado en Ciudad Salitre, en la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá”, aseguró.

La publicación demostró los riesgos asociados a alquilar vivienda mediante este tipo de plataformas - crédito Freepik

¿Cómo ocurrió el fraude?

Gómez explicó que la persona implicada lo contactó a través de WhatsApp en el que cuenta con una fotografía que no sabe si es real: “No sé si realmente sea la persona, pero bueno, seguí los pasos. Ella me indicó cómo hacerlo. Yo le compartí mi número de documento, los antecedentes judiciales para hacer el proceso un poco más corto porque, de hecho, te muestra dos opciones de arrendamiento: uno que es un poco más largo con muchísimos más documentos y un estudio que conlleva mucho más tiempo. Yo lo necesitaba urgente, así que accedí a hacerlo directamente con ella”.

La transacción financiera fue el siguiente paso requerido por la supuesta encargada, que le pidió al joven pagar $450.000 con el fin de apartar la habitación y lo citó para, supuestamente, hacer la entrega oficial.

Sin embargo, al presentarse en el edificio señalado, Gómez se encontró con una respuesta desconcertante por parte del celador: “Fui al lugar y me encuentro con que las personas del sector, el celador en este caso, menciona que no es la primera vez que pasa, que en este edificio de este conjunto jamás han arrendado habitaciones solas. Generalmente, los arriendos que salen son apartamentos completos y que la persona que aparece en esta foto, pues no existe”.

Tenga cuidado con los falsos anuncios de alquiler de vivienda - crédito Colprensa

De inmediato, la víctima intentó comunicarse con el número que lo contactó para obtener una explicación sobre lo ocurrido, aunque fue en ese momento en el que se percató de lo que estaba ocurriendo: “Estando allá trato de comunicarme nuevamente con esta persona y resulta que no me vuelve a responder el WhatsApp, no responde el teléfono”.

Al confirmar que se trató de una estafa, Gómez hizo un llamado a la precaución para otros posibles arrendatarios y cuestionó los controles de la propia plataforma: “Quiero hacer esta denuncia porque, pues, lamentablemente, son cosas que pasan. Esta vez fui yo y no sería chévere que le pasara a ninguno de ustedes o a ninguna otra persona que de pronto tenga esta necesidad como tal de buscar estas habitaciones".

El joven dejó pruebas del contacto de la persona que lo estafó, aunque aclaró que no está seguro de su identidad, puesto que puede tratarse de un perfil falso, como ha ocurrido en anteriores oportunidades. “Vuelvo y digo, no sé si realmente sea la persona. Puede que estén utilizando un perfil falso, la foto de una persona presuntamente inocente, pero, pues para que lo tengan muy en cuenta”.

El guardia de seguridad del conjunto le confesó al ciudadano que no era la primera vez que pasaba - crédito Colprensa

La denuncia finalizó con un llamado a las aplicaciones para verificar mejor este tipo de situaciones: “Esto pasó en Finca Raíz, señores, una aplicación que se supone que verifica los usuarios, que verifica toda la información que se pone ahí y que hace un estudio para que esa información pueda estar en esa plataforma y las personas puedan acceder a estos servicios que ofrece, que, pues en este caso es venta o arrendamiento de inmuebles”.

