Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

El artista prefirió la introspección ante la polémica por la atmósfera festiva del acto público en Bogotá

El cantante ofreció disculpas a sus colegas del género popular - crédito @letengoelchisme/IG

La repentina muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, generó conmoción en el mundo de la música popular. Su partida motivó homenajes en diferentes espacios, tanto públicos como privados.

En uno de estos actos, el cantante Giovanny Ayala participó en una misa para honrar la memoria de Jiménez y de las otras cinco personas fallecidas en el accidente.

Durante la ceremonia, Ayala ofreció un mensaje de consuelo y fortaleza: “Gracias por permitirme esta eucaristía a estas seis almas que se fueron; lo sentimos muchísimo y mucha fortaleza a su familia”.

Ciro Quiñonez aseguró que la mala relación de Ayala con Yeison Jiménez fue el motivo por el que no lo invitaron al homenaje en el Movistar Arena - crédito @ciroquinonez/Instagram

Sumó palabras de ánimo a familiares y allegados: “Mucha fortaleza a sus familias, a sus hijos, a sus madres, a sus esposas, a sus amigos. Mucha fortaleza para ellos”.

Desde el altar, invitó también a la reconciliación: “Solo pedirles a mis colegas, a todos los amigos, reconciliación, paz. Pedirles mucha oración para ellos, para esas almas que se fueron, que dejaron una huella en cada una de sus familias”.

Ayala insistió en que, pese al dolor, “la vida hay que seguirla”, y expresó su esperanza en la trascendencia espiritual de los fallecidos: “Pero primero que todo, siempre orando para que ellos lo reciban con todo Dios en esa luz perpetua. Paz y salud a cada uno de ellos. Yeison y sus amigos. De parte de mi familia, muchas gracias”.

Esta reacción provocó una ola de mensajes positivos después de que fue duramente criticado por sus seguidores, como también por sus colegas y familiares de Jiménez.

Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jimenez, lloró durante la despedida del artista en el Movistar Arena - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Aunque numerosos colegas participaron en el homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, Ayala eligió no asistir y aseguró que su ausencia fue una decisión “muy personal”.

Según relató el intérprete, “fueron artistas que aprovecharon sus redes sociales para tomarse la foto, para peinarse, para cantar su mejor versión, no inclinándose a una canción de despedida, sino a hacer contenido. Entonces, no quise caer en la trampa”.

El artista cuestionó la organización y el ambiente del evento, al declarar, pues ninguno de los artistas tenía invitación especial: “No teníamos invitación para llegar a un sitio público y más a un colega, despedirlo con nuestro corazón, con nuestra gratitud, con nuestro afecto, sino que la decisión fue tomada por mí personalmente; lo dije, no quiero caer en la trampa y desafortunadamente no me equivoqué”.

Ayala denunció conductas inapropiadas durante el show homenaje, señalando la presencia de “uno que saltaba como si estuviera en feria de carnavales, el otro cogiendo sus partes íntimas al otro, el que tenía que dar ejemplo, uno de los mayores de la música popular, también borracho. No fue una despedida grata, bonita, una que uno sienta ese sentimiento de tristeza. Sino simplemente estar allí en un parche, donde se notaba que no era el momento de alzar el codo”.

Cantantes como Paola Jara y Jessi Uribe fueron solo algunos de los que asistieron al homenaje - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Sobre el desarrollo del evento, sostuvo que el “consumo de alcohol” propició situaciones fuera de control que requirieron la intervención de la policía: “El alcohol lleva a esta situación donde la gente, pues, no se controla. Ahí es donde viene, no una despedida, sino una recocha (...) Yo escuché a más de un colega mío cantar canciones de su legado, o sea, legado de cada uno de ellos, que no ameritaban nada que ver con la situación”.

En su reflexión, Ayala enfatizó la necesidad de respeto y recogimiento en las despedidas dentro del gremio: “La incomodidad mía es como en estos 20 años de carrera artística, de mi trayectoria, me meto”.

Destacó la importancia de recuperar el sentido solemne de los homenajes y llamó a la sensatez y a un comportamiento adecuado en las futuras despedidas de figuras de la música popular.

