Expiloto de Yeison Jiménez contó detalles de la aeronave en la que falleció el cantante junto a su equipo: renunció en 2024 por diferencias

Nueve días después del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, junto al piloto y cuatro integrantes de su equipo en un accidente aéreo en Boyacá, las autoridades aeronáuticas de Colombia se enfrentan a un complejo desafío: reconstruir el historial de vuelos del Piper Navajo PA-31.

El proceso de investigación continúa sin respuestas concluyentes. Por eso, la reconstrucción del historial es clave para esclarecer las causas del accidente.

Sin embargo, aunque aún falta tiempo para conocer las verdaderas causas del accidente aéreo, la investigación ya involucra testimonios clave de quienes operaron el avión antes del trágico desenlace.

El capitán César Augusto Puerto Narváez, instructor aéreo con más de 38 años de experiencia, fue uno de los primeros en pilotar la avioneta que luego quedó en manos de Jiménez.

“La primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022”, detalló el capitán Puerto a El Tiempo. Además, el piloto aseguró que sostuvo la responsabilidad del aparato hasta el 24 de septiembre de 2023, fecha en que entregó las llaves al artista en un hangar de Aeroenlace.

Según el capitán, el Piper llegó a Colombia desde Estados Unidos con un piloto estadounidense. Puerto fue encargado de recoger el avión en Cali y trasladarlo hasta Medellín, donde comenzó su operación bajo nuevos propietarios.

“Ese avión llegó con un piloto de Estados Unidos. Yo fui a recogerlo a Cali y lo llevé hasta Medellín”, relató el experto al diario nacional.

Ante la consulta sobre el reciente accidente, el capitán Puerto prefirió la cautela y aseguró que todos los detalles de la aeronave se los proporcionará directamente a las autoridades, en caso de que lo requieran.

“No voy a conceptuar nada específico sobre ese caso porque es un tema que está en investigación y que apenas comienza. Si me requieren, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, señaló. Puerto también confirmó que personal de Aerocivil ya lo contactó, aunque aún no existe un proceso formal en su contra.

El historial de la aeronave cobró relevancia internacional debido a un incidente en México: un avión similar, con matrícula idéntica, fue incautado con cargamento de cocaína en Campeche.

Al respecto, el capitán aclaró que, aunque la matrícula era la misma, los rasgos de la aeronave son completamente diferentes a los del vehículo en el que se movilizaba el cantante de música popular.

“Solo vi por redes sociales la foto de la avioneta, pero sin duda se trata de una Piper Navajo Chieftain que es más larga. No sé nada de ese caso, no sé qué contenía el avión. Solo presumo que, por el parecido, la delincuencia usó la misma matrícula”, continuó.

En cuanto a su relación laboral con el artista, Puerto explicó que presentó su renuncia por diferencias en los términos del contrato que mantenía con Jiménez, pero no por fallas en la aeronave.

“Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales le presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo en algunos puntos del contrato”, aclaró al diario nacional. El piloto también desestimó pronunciarse sobre episodios recientes que lo involucran en redes sociales.

Puerto aprovechó para explicar por qué en Colombia muchos empresarios prefieren aeronaves con matrícula November. Según sus palabras, “Son más fáciles de comercializar y están estrictamente controlados y vigilados por la FAA. Y para operar deben acreditar su debido taller de mantenimiento en Colombia”.

Además, enfatizó que este tipo de aviones debe salir del país por lo menos una vez al año, debido a regulaciones aduaneras. “Por ejemplo, yo la de Yeison la llevé en una ocasión a Panamá. Es requisito que salgan del país una vez al año y vuelvan a ingresar por el tipo de matrícula que tienen. Si no salen, serían avionetas de contrabando”, comentó al diario.

Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer las causas del accidente, las autoridades recopilan antecedentes y testimonios para reconstruir el recorrido y las condiciones de la aeronave. El caso sigue abierto y la colaboración de quienes estuvieron cerca del Piper Navajo PA-31 será fundamental para arrojar luz sobre lo ocurrido.