Colombia

Este es el historial del primer coronel acusado por ‘falsos positivos’ en Antioquia: el juicio adversarial comienza el martes 20 de enero

Las acusaciones implican a David Herley Guzmán Ramírez en hechos ocurridos entre 2004 y 2005, investigados por la JEP, donde testigos y documentos vinculan a varios exmilitares y a miembros de grupos paramilitares en crímenes de lesa humanidad

Guardar
El coronel (r) David Herley
El coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez fue señalado por la JEP como presunto responsable de tratos crueles y humillantes contra civiles en el conflicto armado - crédito JEP

El primer juicio adversarial en Antioquia contra un militar en retiro de alto rango por presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales dará inicio el martes 20 de enero de 2026.

El proceso involucra al coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez, señalado de ser el responsable de la muerte irregular de al menos 18 víctimas entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, en medio del conflicto armado colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, son asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, posteriormente presentados como bajas en combate. Estas prácticas, investigadas dentro del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afectaron de manera particular al departamento de Antioquia, que concentra la mayor cantidad de episodios según registros de la justicia transicional.

En el subcaso Dabeiba, que abarca hechos ocurridos desde 1997 hasta 2007, se investigan crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos bajo la apariencia de logros militares. La imputación contra el coronel en retiro Guzmán Ramírez se centra en su papel como comandante del Batallón de Contraguerrilla 79 en Antioquia durante el periodo de los hechos.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también identificada como la Fiscalía de la JEP, Guzmán Ramírez habría participado en diez hechos delictivos, ocho de ellos como coautor y dos como coautor mediato, estos últimos en alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares). Según las investigaciones, el grupo bajo su mando reclutó personas vulnerables, incluidos tres menores y una mujer, para posteriormente asesinarlas y hacerlas pasar por guerrilleros muertos en combate.

Uno de los casos más relevantes es el de Rodrigo Humberto Torres Múnera, de 23 años, desaparecido en Ituango en noviembre de 2004. Torres fue capturado por militares disfrazados de paramilitares, entregado al Bloque Mineros de las Autodefensas y, luego de 11 días en cautiverio, devuelto a la tropa, vestido con camuflaje. Finalmente, fue ejecutado y reportado como baja enemiga, conforme a la presunta orden del coronel Guzmán Ramírez.

La acusación indica que al mando del oficial se habría conformado un grupo especial dedicado a buscar y asesinar víctimas para inflar los resultados militares del Ejército. Varios exmilitares implicados han aceptado responsabilidad y aseguran haber seguido órdenes de Guzmán Ramírez.

Temas Relacionados

Ejecuciones extrajudicialesFalsos positivosDavid Herley Guzmán RamírezJEPAntioquiaJusticia transicionalDabeibaColombia-noticias

Más Noticias

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de Gad3

La firma difundió el domingo 18 de enero de 2026 los resultados de su más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia

Paloma Valencia, Vicky Dávila y

Dos adultos mayores murieron tras ser arrollados mientras esperaban un bus en Antioquia: el conductor estaba borracho

Un vehículo perdió el control en la autopista Medellín–Bogotá. Autoridades confirman que el responsable dio positivo para el mayor grado de alcoholemia

Dos adultos mayores murieron tras

Así fue la reacción de jóvenes españoles al descubrir los múltiples significados de la palabra ‘cachucha’

En el video se evidencia cómo el joven empezaba a incorporar la palabra en su lenguaje diario, hasta que descubrió otro de sus significados

Así fue la reacción de

Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendido

El descenso en el fútbol colombiano se define en el campeonato del segundo semestre, pero es importante para el cuadro azucarero comenzar a escalar casillas en esa tabla

Así va la tabla del

General en retiro Óscar Naranjo anunció que no será candidato presidencial: esta es su razón

El exvicepresidente sostuvo que consultó con varios analistas sobre su posibilidad de llegar a la Casa de Nariño y aseguró que no respaldará a candidatos que vulneren la Constitución Política

General en retiro Óscar Naranjo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Luisa Cortina se convirtió en

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

Luisa Fernanda W le respondió con contundencia a Robinson Díaz por críticas a los ‘influencers’: “Hay actores malos”

‘Desafío Siglo XXI’: esta fue la millonada con la que salieron Julio y Sofía tras su eliminación

Será un homenaje a Yeison Jiménez: confirman qué sucederá con el concierto ‘Mi promesa 2.0’ en el Campín

Deportes

Así va la tabla del

Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendido

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla

Mackalister Silva, autocrítico tras la derrota de Millonarios: “No salió nada y sentimos vergüenza”

América de Cali: Esta sería la cifra que tendrían que desombolsillar para quedarse con el equipo