Escándalo en la Ungrd: Sneyder Pinilla no ocultó su indignación por fuga de Carlos Ramón González y contó episodio inédito de la entrega de coimas

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, sorprendió al país con sus recientes declaraciones públicas, en las que se desahogó y no solo lanzó fuertes pullas frente a algunos de los exfuncionarios del Gobierno: también reafirmó sus denuncias por lo que habría sido el entramado corrupto al interior de la entidad, del que se habrían beneficiado múltiples personajes con entrega de dinero en efectivo y con contratos.

En su extenso diálogo con Noticias Caracol, del que se conocieron algo más de 16 minutos, Pinilla expresó su indignación por la fuga de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y narró detalles inéditos sobre la entrega de sobornos, en la que describió “la peor corrupción del gobierno de Gustavo Petro”, según relató en el diálogo con el citado medio de comunicación, que generó reacciones en las redes sociales.

El primer condenado en este caso y considerado testigo clave de la manera en que se habrían gestado los hechos de malversación de recursos para presuntamente comprar congresistas, en favor de las iniciativas del Ejecutivo, reafirmó sus acusaciones y cuestionó que congresistas salpicados por sus confesiones hoy busquen la reelección. “Que paguen todos los que tienen que pagar”, solicitó Pinilla durante la conversación, que se dio desde el Cantón Caldas.

Allí, en su sitio de reclusión, cumple una condena de cinco años, ocho meses y un día tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía por concierto para delinquir y peculado por apropiación. “Yo estoy en este momento pagando mi condena, en un encierro que es bastante tortuoso para uno. Es un tema que uno no se lo desea a nadie, pero espero que todos los que estuvimos en este entramado criminal terminen pagando”, afirmó en sus primeras afirmaciones el exfuncionario.

Detalles contundentes sobre el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Estoy llevándoles la plata de un torcido”

El megacaso estalló en febrero de 2024, luego de denuncias periodísticas por el desvío de recursos públicos a través de contratos amañados. La investigación escaló hasta involucrar a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, detenidos por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2025.

“Si no es porque yo decido colaborar, pues muchas de las personas que hoy día tienen preacuerdos, principios de oportunidad, no estuvieran involucrados, no tuviéramos personas fugadas, ni exministros presos, ni altos funcionarios del Gobierno en situaciones complejas en su situación jurídica”, expresó Pinilla, que a continuación describió el mecanismo de entrega de dinero a ambos personajes: $3.000 al exsenador y $1.000 al exrepresentante.

“Lo más indignante es que la doctora Sandra Ortiz le diga al doctor Olmedo (López) que se molestaron porque el día no llevé los $3.000, sino $1.500 un día y $1.500 el otro día. De todas las cosas que usted me pregunta, lo que me pareció más indignante es ¡Hombre! Estoy llevándoles una plata que es un torcido, que es de La Guajira, que es de los carrotanques, y cómo me van a decir que porque me demoré dos días en llevar la plata, entonces se molestaron”, contó.

Respecto a la fuga de Carlos Ramón González, Pinilla fue implacable y dijo que le produce rabia. “Acá siempre vamos a aplacar a los más pequeños, en este caso a los últimos en la cadena de ese esquema de corrupción que fuimos nosotros, y esperamos que la justicia actúe y siente un precedente”. En imágenes divulgadas por el noticiero, González fue visto bailando en Managua, Nicaragua, mientras permanece prófugo bajo circular roja de Interpol.

Sobre los altos funcionarios y congresistas implicados, el exsubdirector de la Ungrd fue claro en sus afirmaciones. “Aquí cayeron gente muy poderosa y por eso el miedo. Cayó el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, altos funcionarios del Gobierno, exministros y funcionarios que hoy día están en este proceso, porque yo, en una estructura que le entregué a la Fiscalía, fui detallando paso por paso cuál fue el actuar de cada una de las personas”, agregó.

Sneyder Pinilla defendió su testimonio frente a cuestionamientos sobre su veracidad

En cuanto al pago de sobornos, el exsubdirector de la unidad del riesgo defendió la validez de sus denuncias y el alcance de las mismas. “Si estuviera diciendo mentiras, muchas de las personas que están en ese proceso no hubieran hecho preacuerdos, no hubieran hecho principios de oportunidad. Cada uno sabe lo que hizo en esta estructura criminal. Cada uno sabe quién dio órdenes, cada uno sabe quién direccionó contratos, cada uno sabe quién se quedó con plata”.

Pinilla también relató un episodio con Calle, expresidente de la Cámara, con afirmaciones que causaron atención. “Hasta bonito el apartamento que tiene. Bonita la cocina, la sala. Bonita la maleta que me bajó para yo entregarle la plata. Y bacana la pinta que tenía relajado, como si estuviera en el mar con sus chancletas y su pantaloneta y su camisa”. Según su testimonio, Calle recibió 1.000 millones de pesos “así, relajado, como si no pasara nada”, reveló con ironía.

Sobre el papel de Ortiz, que fue ex alta consejera para las Regiones, el exfuncionario hizo un claro llamado para que reconduzca, según él, su camino. “Espero que recapacite y que colabore con la justicia. Ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name. Ella sabe que al otro día le llevé la plata en la noche al apartamento también donde ella vivía”, apuntó Pinilla a Noticias Caracol, frente a este mediático caso.

El exfuncionario lamentó que algunos de los implicados permanezcan prófugos. “Tal vez ellos pensaron, como le intentaron hacer que sobornándonos nos podía callar, intentaron darnos 13.000 millones de pesos. Si nos querían comprar con esos contratos era porque esos altos funcionarios del gobierno no querían que habláramos”, dijo Pinilla, que también haría mención de César Manrique: exdirector de Función Pública, que también está fugado.

Por último, el exmiembro de la ‘cúpula’ de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres también se refirió a la participación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, enviados a detención preventiva en diciembre de 2025. “Si la justicia dice que son culpables, lo lamento mucho por ellos, pero también tendrán que pagar en la cárcel sus delitos”, indicó el exsubdirector, que reflexionó sobre el impacto de la corrupción en La Guajira.

“Primero que todo, pedirle perdón a ellos, porque yo sé la situación que ellos pasan. Se me cae la cara de vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción y los estábamos afectando a ellos. Una gente que realmente se merece o no se merece esto que sucedió. A ellos lo único que les puedo decir es que me perdonen. Yo no me siento orgulloso de esas actuaciones que hice, porque sé que gran parte, la mayoría de afectados fueron ellos", confesó.