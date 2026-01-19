Colombia

En video, Abelardo de la Espriella se declara único rival frente a Iván Cepeda, a quien llama “la peor amenaza para Colombia”

El precandidato pidió a sus seguidores no dividirse ni entrar en disputas con otros aspirantes, y concentrar esfuerzos en lo que calificó como una batalla decisiva por el rumbo del país en las elecciones de 2026

El precandidato pidió a sus seguidores evitar divisiones y enfocar sus esfuerzos en la batalla decisiva contra Iván Cepeda por el rumbo del país. - crédito Abelardo De La Espriella

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella encendió el debate político nacional tras publicar un video en sus redes sociales en el que se proclamó como el único rival capaz de enfrentar y derrotar a Iván Cepeda, a quien calificó como “la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia”.

Sus declaraciones se produjeron luego de conocerse la más reciente encuesta de intención de voto presidencial, presentada por la firma Gad3 y contratada por Noticias RCN y La FM.

El estudio, divulgado el domingo 18 de enero de 2026, muestra un escenario cada vez más polarizado de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el 31 de mayo, dentro de cinco meses y 13 días.

Según la medición, Iván Cepeda lidera con el 30% de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con el 22%, una diferencia que, aunque significativa, deja a ambos muy por encima del resto de aspirantes.

En redes, el aspirante presidencial
En redes, el aspirante presidencial reafirmó que su campaña busca unidad y concentración frente a Cepeda. - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

“Soy el único que puede derrotar a Cepeda”

En el video difundido, De la Espriella sostuvo que los sondeos de opinión confirman su posición como el principal contendor del senador Iván Cepeda. “Todas las encuestas han sido claras, gracias a Dios. Soy el único que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia: Iván Cepeda Castro”, afirmó el abogado.

El precandidato fue más allá al asegurar que “todo el populismo radical está unido en torno al heredero de Petro”, y lo vinculó con sectores que, según él, han causado un grave daño al país. En su discurso, De la Espriella utilizó un tono confrontacional y reiteró que su campaña representa una alternativa popular frente a lo que considera un proyecto político continuista.

Llamado a la unidad y a no dividir el voto

Uno de los puntos centrales del mensaje fue su llamado directo a sus seguidores, a quienes denomina “la manada” y “defensores de la patria”, para que eviten enfrentamientos con otros sectores políticos. “El único enemigo es Cepeda. La pelea es con él”, insistió.

De la Espriella recalcó que la verdadera unidad debe construirse con el pueblo, y aseguró que su campaña sigue abierta a todos los ciudadanos y sectores que quieran sumarse a lo que denominó “la batalla definitiva por Colombia”. Además, hizo un llamado a trabajar con mayor disciplina y humildad de cara a los meses decisivos de la contienda electoral.

El abogado instó a sus
El abogado instó a sus simpatizantes a evitar divisiones y a fortalecer la lucha por el rumbo del país. - crédito REUTERS/Carlos Julio Martinez

Encuesta refuerza la polarización del escenario presidencial

Los resultados del sondeo de Gad3 evidencian una amplia ventaja de Cepeda y De la Espriella frente al resto de aspirantes, lo que refuerza la idea de una contienda centrada en dos figuras principales. En tercer lugar aparece Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y posible candidata de La Gran Consulta por Colombia, con apenas 3% de intención de voto.

Más atrás se ubican Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, cada uno con 2%, seguidos por una larga lista de aspirantes que no superan el 1%. Este panorama muestra una fragmentación significativa del electorado, mientras crecen las opciones de una segunda vuelta altamente disputada.

Intención de voto presidencial – Encuesta Gad3

  • Iván Cepeda: 30%
  • Abelardo de la Espriella: 22%
  • Paloma Valencia: 3%
  • Juan Manuel Galán: 2%
  • Vicky Dávila: 2%
  • Juan Carlos Pinzón: 2%
  • Sergio Fajardo: 1%
  • Juan Daniel Oviedo: 1%
  • Santiago Botero: 1%
  • Roy Barreras: 1%
  • Camilo Romero: 1%
  • Enrique Peñalosa: 1%
  • Claudia López: 0,4%
  • Germán Vargas Lleras: 0,4%
  • Mauricio Cárdenas: 0,3%
  • Mauricio Lizcano: 0,1%
  • En blanco: 5%
  • Otro: 2%
  • Ninguno: 11%
  • NS/NC: 14%
Abelardo de la Espriella insistió
Abelardo de la Espriella insistió en que la prioridad de sus seguidores debe ser la campaña y no discusiones con otros candidatos.- crédito Colprensa

Una campaña que entra en su fase más intensa

Con estos resultados, el panorama político entra en una fase de alta confrontación, en la que los discursos se endurecen y las estrategias apuntan a consolidar apoyos. El mensaje de Abelardo de la Espriella deja claro que su campaña buscará polarizar el debate frente a Iván Cepeda, presentándolo como el único adversario real.

Mientras tanto, el alto porcentaje de indecisos y votos en blanco refleja que una parte importante del electorado aún no define su posición, lo que podría ser determinante en el desenlace de la elección presidencial de 2026. En este contexto, los próximos meses serán clave para medir si la narrativa de confrontación logra traducirse en mayor respaldo ciudadano en las urnas.

