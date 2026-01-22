Colombia

Abelardo de la Espriella habló del “comunismo” y Sergio Fajardo le contestó: “Colombia no necesita ni show ni miedo, sino soluciones”

El exgobernador de Antioquia respondió al abogado y criticó a quienes debaten sobre ideologías alejados de las necesidades reales de la ciudadanía

Rifirrafe en X entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo - crédito Colprensa y Reuters

En medio del debate político sobre el rumbo del país, el candidato presidencial Sergio Fajardo criticó el enfoque de algunos sectores que plantean una disyuntiva entre democracia y comunismo, subrayando que las preocupaciones reales de la ciudadanía giran en torno a la seguridad, la corrupción y el acceso a servicios básicos.

El exgobernador de Antioquia expresó estas ideas a través de su cuenta oficial en X, tras los comentarios difundidos por el abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella acerca de una supuesta batalla ideológica que definiría el futuro de Colombia.

Todo inició cuando el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó en un video que “lo que viene es una batalla muy dura y difícil para definir entre la democracia y el comunismo”, declaración que generó amplia repercusión en redes sociales y fue replicada por distintas figuras políticas.

En respuesta a lo que dijo el jurista, Sergio Fajardo enfatizó que “mientras unos hablan de comunismo desde un carro, la gente habla de cómo sobrevivir. Colombia no necesita ni show ni miedo, necesita soluciones”.

El exgobernador de Antioquia cuestionó el debate sobre comunismo y democracia - crédito @sergio_fajardo

El exgobernador de Antioquia amplió su posicionamiento mediante un video publicado en su cuenta de X, en el que cuestionó el distanciamiento de algunos líderes respecto de las problemáticas diarias de la población.

Fajardo sostuvo que “un político te habla de comunismo desde un carro porque no tiene ni idea qué siente y piensa la gente en la calle”.

El excandidato insistió en que “en Colombia, la gente no está hablando de comunismo, está hablando de la extorsión, del miedo que tienen para salir a las calles, las bandas criminales, de los corruptos que andan sueltos en un festival de la corrupción”.

Fajardo también se refirió a las dificultades en el acceso a medicamentos y a la precariedad laboral.

“Están hablando de las necesidades que tienen para poder conseguir los medicamentos de salud, que no los consiguen”, subrayó el político.

“Me importa si sabe gobernar, si tiene palabras, si es coherente, si es transparente, si tiene las condiciones para liderar este país”, puntualizó en referencia a las cualidades que considera fundamentales en la gestión pública.

Sergio Fajardo contestó a Abelardo de la Espriella: “Colombia no necesita miedo, necesita soluciones”

Colombia, de acuerdo con Fajardo, atraviesa un escenario que demanda atención a “problemas reales y concretos” y no debates ideológicos abstractos.

El líder político desestimó los discursos que catalogan la coyuntura como una “batalla épica” o una “película de fantasía” y recalcó que “esa es la Colombia que está en las calles, la que está sufriendo tantas cosas”.

El candidato presidencial planteó la necesidad de construir una sociedad donde los jóvenes cuenten con oportunidades y no vivan bajo el peso del temor o la hostilidad.

Voy a trabajar para que Colombia joven sea la expresión de lo mejor que tiene esta tierra, que sean jóvenes con oportunidades, no con miedos ni con rabias”, manifestó Fajardo. Además, insistió en la importancia de fomentar el empleo formal y la dignidad laboral.

“Quiero trabajar para que esta Colombia, nuestra, cada quien tenga un trabajo y que tengan trabajos formales y que se puedan ganar la vida con dignidad”, expresó.

Sergio Fajardo desafió la polarización política y exige respuestas a problemas cotidianos en Colombia tras palabras de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y @sergio_fajardo

Fajardo concluyó con un llamado a priorizar las soluciones por encima de confrontaciones estériles y discursos polarizantes.

Menos show, menos fantasía, menos mentiras, menos insultos, menos agresiones, menos rabias, menos de todo eso. Más soluciones”, aseveró.

Tras lo anterior, Sergio Fajardo recibió críticas directas en redes sociales tras sus recientes declaraciones. Un usuario lo calificó como “PETROSANTISTA que solo viene cada 4 años por la reposición de votos” y le sugirió “váyase a ver ballenas”.

Otro participante señaló: “quienes conocemos tu obra en Medellín y Antioquia no comemos cuento”. Un tercer comentario afirmó: “El del show siempre has sido vos, Sergio”, y añadió que el exgobernador busca “generar pánico para engañar incautos” y que “humildad te faltó siempre”.

Las respuestas reflejan el escepticismo hacia la figura de Fajardo, quien enfrenta cuestionamientos sobre su coherencia, su rol en la política local y su relación con el electorado nacional.

