El precio de la gasolina bajará 300 pesos desde el 1 de febrero, confirmó el Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el precio de la gasolina en Colombia podría reducirse en aproximadamente 300 pesos por galón, a partir del primero de febrero de 2026.

El funcionario, en declaraciones a Caracol Radio W, señaló que esta iniciativa surge luego de que la diferencia entre el precio internacional y el local se eliminó, tras la inyección de 70 billones de pesos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

“Creemos que un valor aproximado de $300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes (febrero) y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte”, indicó el jefe de cartera económica al citado medio de comunicación.

Así mismo, Ávila sostuvo que la medida “va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura. Es una muy buena noticia para la sociedad colombiana”.

Además, el ministro enfatizó en que la reducción del valor del combustible se tomó tras un proceso de evaluación junto al presidente Gustavo Petro y el equipo de Ecopetrol.

“La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha cerrado con respecto a los recursos que serán girados al fondo de combustible, y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”, añadió a la cadena radial.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había manifestado que la reducción se realizará de forma gradual y progresiva.

“Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, expresó el funcionario colombiano a los medios de comunicación.

Según lo mencionado por el Ejecutivo, la baja de precios es posible gracias a una caída superior al 17% en la cotización del dólar, que pasó de aproximadamente 4.400 pesos en 2025 a cerca de 3.700 pesos en la actualidad, al igual que la disminución del 23% en el barril de petróleo, actualmente en 62 dólares.

Así quedaría el precio de la gasolina con la rebaja anunciada

Durante los últimos tres años, como medida para financiar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el precio del galón de gasolina en Colombia se incrementó de $9.180 a $16.300.

Incluso, para el año 2026, el precio de la gasolina fue ajustado en 90 pesos por galón, mientras que la tarifa del Acpm fue de 99 pesos por galón, lo que dejó su precio promedio en 10.984 pesos en las principales ciudades del país.

La medida permitirá que en ciudades principales los precios registren un descenso tangible: en Bogotá, el galón pasará de 16.491 a 16.191 pesos, mientras que en Medellín bajará de 16.412 a 16.112 pesos, en Cali de 16.502 a 16.202 pesos, en Barranquilla de 16.126 a 15.826 pesos y en Cartagena de 16.083 a 15.783 pesos. En Pasto y Cúcuta, donde las tarifas actuales son 14.247 y 14.400 pesos respectivamente, también se aplicará el beneficio.

Con la contemplada rebaja de los 300 pesos, el precio promedio nacional de la gasolina bajaría a 15.757 pesos por galón, mientras que en Bogotá el nuevo valor de referencia sería 16.191 pesos, respectivamente.

Críticas a la fórmula del Gobierno Petro

Entre las dudas más reiteradas destaca la falta de una metodología transparente y consistente para calcular el precio de los combustibles.

Julio César Vera, presidente de Xua Energy y exdirector de Hidrocarburos del Ministerio, explicó a Infobae Colombia que la ausencia de reglas claras profundiza la incertidumbre tanto para consumidores como para actores económicos del sector.

“Desafortunadamente, una gran crítica a este Gobierno es que no tiene una fórmula que sea ni predecible ni se cumpla. Y creo que eso es lo que genera inestabilidad, no solo en el mercado, sino inclusive económica”, señaló a este medio de comunicación.

Según Vera, “hoy estamos, según mis últimas cuentas, casi $4.200 por encima del precio internacional en Colombia, es decir, la gasolina versus lo que debería ser en la realidad”, y advirtió que, aunque el precio por galón podría llegar a disminuir hasta $2.500 eventualmente, la reducción será progresiva y no inmediata.

“Yo lo que me imagino es que van a bajar entre $500 y $1.000 por galón, que puede que lo hagan en una bajada única, lo cual dudo mucho, o en varias. Yo creo que van a ser del orden de $300 o $400 por galón en dos o tres bajadas”, explicó.