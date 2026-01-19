Delincuentes raptaron y amordazaron a conductor y su vehículo en Cali: Policía frustró el delito en megaoperativo

Así se llevó a cabo el megaoperativo para la recuperación de un vehículo reportado como hurtado - crédito Policía Cali

En un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Cali se logró asestar un golpe significativo contra las redes criminales que operan en una ciudad marcada por altos índices de inseguridad y el accionar constante de bandas dedicadas al hurto de automotores.

De acuerdo con las autoridades, sujetos en motocicleta interceptaron un vehículo en el barrio Mojica, en el oriente de la capital vallecaucana, y amordazaron a su conductor, obligándolo a subir al asiento trasero para facilitar el robo.

Según el reporte entregado por el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali, los delincuentes pretendían desmantelar el vehículo y comercializar sus partes.

El hecho fue alertado oportunamente por vecinos de la zona, que observaron el hecho delictivo y notificaron a las autoridades a través de la línea 123.

“Gracias a la llamada de la ciudadanía, logramos ubicar el vehículo de manera rápida y poder, también con la ayuda de el halcón de la Policía, poder capturar uno de estos sujetos y poner a disposición también la motocicleta en la cual se movilizaron”, indicó el oficial.

La acción policial se activó de inmediato con el denominado plan candado, que permitió rastrear el vehículo robado a lo largo de la avenida Ciudad de Cali hasta el corregimiento de Navarro.

Arias explicó que, gracias a la intervención de las unidades policiales y el uso del helicóptero halcón, se logró ubicar el vehículo y capturar a uno de los implicados, mientras que el segundo logró escapar tras internarse en los cañaduzales del sector.

El comandante encargado de la Policía de Cali detalló: “Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar”.

La motocicleta utilizada por los asaltantes fue incautada y las autoridades mantienen la búsqueda del segundo implicado, con el objetivo de lograr su captura y judicialización. El conductor del vehículo se encuentra fuera de peligro.

Impactante video reveló el operativo de la Policía que frustró hurto en reconocido almacén de Cali

Un operativo realizado por los grupos contra atracos de la Policía Metropolitana Santiago de Cali permitió frustrar un robo en un almacén de cadena ubicado en el barrio El Trébol, en la Comuna 8 del nororiente de Cali.

La intervención culminó con la captura de cinco hombres, la incautación de dos armas de fuego, la recuperación del dinero hurtado y la retención de un vehículo usado por los implicados, según informó el coronel Andrés Arias Buitrago, comandante de la institución.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, el asalto ocurrió el jueves 15 de enero, cerca de las 7:20 p. m., cuando tres sujetos armados ingresaron a la tienda D1 e intimidaron a empleados y clientes.

Un cuarto y un quinto cómplice se sumaron a la acción, desocupando las cajas registradoras y las billeteras de quienes se encontraban en el lugar. La rápida reacción policial, alertada por una llamada a la línea de emergencia 123, derivó en un intercambio de disparos que dejó a uno de los capturados herido.

Los cinco detenidos, de entre 18 y 22 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

La Policía Metropolitana reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información sobre actividades delictivas, garantizando la confidencialidad a través de sus líneas de contacto.