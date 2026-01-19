Colombia

David Luna se pronunció sobre cómo se siente tras encuesta de GAD3: “Golpean duro, pero las asumo y me pongo a trabajar”

El candidato reconoció lo que representa para su aspiración, pero asumió públicamente el desafío y pidió dejar atrás la polarización para enfocar el debate electoral en propuestas concretas

Guardar
David Luna lanzó un llamado
David Luna lanzó un llamado a revisar las prioridades nacionales y exigió a los candidatos respuestas claras sobre seguridad, lucha contra la corrupción - crédito @Asobancaria/X

La más reciente medición de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, publicada por Noticias RCN y elaborada por la firma GAD3, ubicó al candidato del petrismo, Iván Cepeda, como el candidato con mayor respaldo, al obtener un 30% de preferencia entre los encuestados.

La Gran Encuesta también señaló que el abogado Abelardo de la Espriella ocupa el segundo puesto, con un 22%, mientras que la senadora Paloma Valencia figura con el 3%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de estos resultados, un 25% del electorado permanece sin una inclinación clara, sumando quienes afirman no identificarse con ninguno de los postulantes (11%) y quienes no respondieron o manifestaron no saber (14%).

De acuerdo con los datos revelados, la encuesta evidencia un escenario fragmentado y aún incierto, dado el alto porcentaje de personas indecisas en votar.

Iván Cepeda y Abelardo de
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella los candidatos más fuertes en las elecciones presidenciales 2026 - crédito Colprensa/Montaje Infobae

Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, lidera la preferencia, superando a Abelardo de la Espriella, abogado de reconocida trayectoria, por ocho puntos porcentuales.

El sondeo muestra además la modesta adhesión a la candidatura de Paloma Valencia, representante del sector uribista en la contienda.

En este contexto, el exsenador y candidato presidencial por Cambio Radical, David Luna, reaccionó a través de su cuenta de X ante los resultados de la encuesta.

Luna admitió: “¿Qué cómo me siento con la encuesta de ayer? Pues mal, como un cu&*@. Golpean duro. Uno se puede justificar de mil formas; yo no. Yo las asumo y me pongo a trabajar. No significan que perdamos la capacidad de opinar ni de representar voces”.

En su mensaje, Luna interpretó los resultados como una advertencia para el espectro político y para la ciudadanía.

Esas encuestas también gritan muchos mensajes. El primero: DESPERTEMOS. Nos va a llevar el que ya sabemos si seguimos adictos a los discursos de odio o a los extremos”, expresó el candidato, quien insistió en que la complejidad del país exige alejarse de posiciones polarizantes.

Noticias RCN consignó que los encuestados identifican la seguridad como una de las principales preocupaciones nacionales, tema que también abordó Luna.

David Luna advierte sobre polarización
David Luna advierte sobre polarización tras resultados de intención de voto y pide despertar al debate nacional - crédito @lunadavid

El senador afirmó: “¿Seguridad? Claro, mucha. Esto se desmadró y hay que dudar cero en recuperar las capacidades de la Fuerza Pública y el control del territorio. Hay que doblegar a los narcotraficantes disfrazados de guerrillas políticas. Pero esto no es solo bala, señores. Aquí hay que resolver mucho más”.

El dirigente político propuso una revisión integral de los retos nacionales, planteando preguntas sobre cómo enfrentar la corrupción, aumentar la producción, promover la movilidad social mediante educación y empleo, combatir prácticas discriminatorias y fortalecer la clase media.

Salir adelante de verdad es pensar en estas preguntas y construir un cambio colectivo. Ya no más con las frasesitas de cajón, como que ‘esto solo se arregla con mano dura’, de un lado; o instrumentalizando a los pobres, acentuando el odio de clases, en lugar de buscar grandes consensos para que salgamos todos adelante”, señaló Luna.

La encuesta también reflejó inquietudes sobre el futuro económico, la modernización del Estado y la confianza en las instituciones públicas, aspectos que, en palabras de Luna, requieren respuestas concretas de quienes aspiran a liderar el país.

David Luna llamó a exigir
David Luna llamó a exigir propuestas reales a los candidatos tras baja preferencia en la Gran Encuesta - crédito Colprensa

El senador concluyó su intervención en redes sociales haciendo un llamado a la ciudadanía: “Exijan, exijamos, estas respuestas a los candidatos. Aquí estamos listos para enfrentar esos retos”.

El reporte subrayó que, a medida que se acerque la fecha de las elecciones, la atención estará puesta en la evolución de los indecisos y en las estrategias de los precandidatos para captar ese segmento electoral.

Los próximos meses serán decisivos para definir alianzas, agendas temáticas y posicionamientos frente a los desafíos planteados por electores y líderes de opinión.

La medición de GAD3 se convierte en un insumo clave para la toma de decisiones dentro de las campañas, que deberán responder a las preocupaciones sociales expuestas y a la demanda de propuestas sustantivas. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el desenlace se mantiene y la competencia política entra en una etapa de definiciones cruciales para el panorama nacional.

Temas Relacionados

David LunaGAD3Encuesta GAD3Elecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

El alcalde Galán destacó que Bogotá es la segunda ciudad con menos homicidios, registrando tres asesinatos al día: “Cifra agradable”

Los reportes entregados por Carlos Fernando Galán comparan las cifras locales con las de otras ciudades, resaltando que la metrópoli ocupa el segundo lugar nacional con menor incidencia

El alcalde Galán destacó que

Chontico día: resultado oficial 19 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico día: resultado oficial 19

Efemérides del 19 de enero: qué pasó un día como hoy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida te presentamos las de este lunes

Efemérides del 19 de enero:

La CAR frena construcción irregular en reserva Thomas Van der Hammen de Bogotá: iban a hacer una cancha de futbol más grande que El Campín

Un equipo técnico verificó el funcionamiento irregular de varios establecimientos dentro de la reserva, lo que motivó la suspensión inmediata de varias prácticas deportivas y la imposición de comparendos ambientales

La CAR frena construcción irregular

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran intención de voto, según encuesta Gad3: expertos evaluaron los resultados

Infobae Colombia consultó a analistas para conocer su opinión sobre los resultados de la encuesta y los posibles escenarios de las elecciones presidenciales

Iván Cepeda y Abelardo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Estas fueron las reacciones que

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Johanna Fadul no bajó de “estúpida” a Yina Calderón y la empresaria no dudó en responderle: “Puedo ser la más gamina”

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

Yina Calderón le envió mensaje a Melissa Gate y la invitó a dejar el odio atrás: “El peor enemigo que tiene es el ego”

Deportes

Más de 200 futbolistas habrían

Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

Partido de Millonarios vs. Medellín deberá ser reprogramado por concierto de la banda de Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada