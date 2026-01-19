David Luna se pronunció sobre cómo se siente tras encuesta de GAD3: “Golpean duro, pero las asumo y me pongo a trabajar”

David Luna lanzó un llamado a revisar las prioridades nacionales y exigió a los candidatos respuestas claras sobre seguridad, lucha contra la corrupción - crédito @Asobancaria/X

La más reciente medición de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, publicada por Noticias RCN y elaborada por la firma GAD3, ubicó al candidato del petrismo, Iván Cepeda, como el candidato con mayor respaldo, al obtener un 30% de preferencia entre los encuestados.

La Gran Encuesta también señaló que el abogado Abelardo de la Espriella ocupa el segundo puesto, con un 22%, mientras que la senadora Paloma Valencia figura con el 3%.

A pesar de estos resultados, un 25% del electorado permanece sin una inclinación clara, sumando quienes afirman no identificarse con ninguno de los postulantes (11%) y quienes no respondieron o manifestaron no saber (14%).

De acuerdo con los datos revelados, la encuesta evidencia un escenario fragmentado y aún incierto, dado el alto porcentaje de personas indecisas en votar.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella los candidatos más fuertes en las elecciones presidenciales 2026 - crédito Colprensa/Montaje Infobae

Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, lidera la preferencia, superando a Abelardo de la Espriella, abogado de reconocida trayectoria, por ocho puntos porcentuales.

El sondeo muestra además la modesta adhesión a la candidatura de Paloma Valencia, representante del sector uribista en la contienda.

En este contexto, el exsenador y candidato presidencial por Cambio Radical, David Luna, reaccionó a través de su cuenta de X ante los resultados de la encuesta.

Luna admitió: “¿Qué cómo me siento con la encuesta de ayer? Pues mal, como un cu&*@. Golpean duro. Uno se puede justificar de mil formas; yo no. Yo las asumo y me pongo a trabajar. No significan que perdamos la capacidad de opinar ni de representar voces”.

En su mensaje, Luna interpretó los resultados como una advertencia para el espectro político y para la ciudadanía.

“Esas encuestas también gritan muchos mensajes. El primero: DESPERTEMOS. Nos va a llevar el que ya sabemos si seguimos adictos a los discursos de odio o a los extremos”, expresó el candidato, quien insistió en que la complejidad del país exige alejarse de posiciones polarizantes.

Noticias RCN consignó que los encuestados identifican la seguridad como una de las principales preocupaciones nacionales, tema que también abordó Luna.

David Luna advierte sobre polarización tras resultados de intención de voto y pide despertar al debate nacional - crédito @lunadavid

El senador afirmó: “¿Seguridad? Claro, mucha. Esto se desmadró y hay que dudar cero en recuperar las capacidades de la Fuerza Pública y el control del territorio. Hay que doblegar a los narcotraficantes disfrazados de guerrillas políticas. Pero esto no es solo bala, señores. Aquí hay que resolver mucho más”.

El dirigente político propuso una revisión integral de los retos nacionales, planteando preguntas sobre cómo enfrentar la corrupción, aumentar la producción, promover la movilidad social mediante educación y empleo, combatir prácticas discriminatorias y fortalecer la clase media.

“Salir adelante de verdad es pensar en estas preguntas y construir un cambio colectivo. Ya no más con las frasesitas de cajón, como que ‘esto solo se arregla con mano dura’, de un lado; o instrumentalizando a los pobres, acentuando el odio de clases, en lugar de buscar grandes consensos para que salgamos todos adelante”, señaló Luna.

La encuesta también reflejó inquietudes sobre el futuro económico, la modernización del Estado y la confianza en las instituciones públicas, aspectos que, en palabras de Luna, requieren respuestas concretas de quienes aspiran a liderar el país.

David Luna llamó a exigir propuestas reales a los candidatos tras baja preferencia en la Gran Encuesta - crédito Colprensa

El senador concluyó su intervención en redes sociales haciendo un llamado a la ciudadanía: “Exijan, exijamos, estas respuestas a los candidatos. Aquí estamos listos para enfrentar esos retos”.

El reporte subrayó que, a medida que se acerque la fecha de las elecciones, la atención estará puesta en la evolución de los indecisos y en las estrategias de los precandidatos para captar ese segmento electoral.

Los próximos meses serán decisivos para definir alianzas, agendas temáticas y posicionamientos frente a los desafíos planteados por electores y líderes de opinión.

La medición de GAD3 se convierte en un insumo clave para la toma de decisiones dentro de las campañas, que deberán responder a las preocupaciones sociales expuestas y a la demanda de propuestas sustantivas. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el desenlace se mantiene y la competencia política entra en una etapa de definiciones cruciales para el panorama nacional.