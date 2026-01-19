Catherine Juvinao denunció todo un “cartel de diplomas” en la Fundación San José: expuso 24 casos

La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció lo que sería la conducta delictiva de la Fundación San José en la entrega de títulos universitarios - crédito @cathyjuvinao/X - suministrada a Infobae Colombia

La representante a la Cámara por Bogotá Cathy Juvinao que aspira a renovar su curul en el Congreso de la República, denunció el lunes 19 de enero de 2026 la existencia de un presunto “cartel de diplomas irregulares” que impacta directamente al actual Gobierno del presidente Gustavo Petro: en medio del mediático caso de la excandidata a viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, que según la evidencia pública habría obtenido su grado de forma irregular.

Según la congresista del Partido Alianza Verde, un total de 24 personas habrían obtenido títulos de la Fundación Universitaria San José de manera irregular y luego fueron contratadas en 16 entidades nacionales, costándole al país más de 11.000 millones de pesos entre 2023 y 2025. Un caso que desató toda una polvareda en las redes sociales y duras críticas no solo al centro de educación superior, sino también al Ejecutivo, por casos que serían reiterativos.

Con esta publicación en las redes sociales, la representante Cathy Juvinao denunció un cartel de diplomas en la Fundación San José - crédito @cathyjuvinao/X

El equipo encabezado por la congresista identificó dos tipos de irregularidades en los títulos otorgados: personas que obtuvieron su diploma sin acreditar la presentación de la Prueba Saber Pro, así como otras que rindieron este examen después de haberse graduado. “La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero”, señaló Juvinao en su denuncia.

La representante detalló que “en este primer grupo el equipo investigativo identificó seis casos”. Entre las beneficiarias figuran contratistas del Sena, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dian y el Invima, cuyos contratos exigen contar con título profesional. En uno de los procesos, una mujer fue contratista del Sena seccional Boyacá entre 2023 y 2025, al recibir más de 81 millones de pesos, pese a no haber presentado la Prueba Saber Pro.

Juliana Guerrero habría obtenido su grado como contadora pública sin haber siquiera asistido a clases - suministrada a Infobae Colombia

La investigación expuso un patrón aún más preocupante, pues se identificaron personas que obtuvieron su diploma, pero presentaron la Prueba Saber Pro en una fecha posterior al grado. Esto constituiría una ilegalidad de acuerdo con la Ley 1324 de 2009, en su artículo séptimo, y el Decreto 4216 de 2009, que determinan que la presentación de la Prueba Saber Pro es un requisito previo y obligatorio para la obtención de un título profesional; con un total de 18 casos.

Un erudito de la formación profesional: obtuvo cuatro títulos en un mismo día

Uno de los casos que llamó poderosamente la atención y que fue objeto de controversia en las redes sociales fue el de un hombre que trabaja en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, que obtuvo cuatro títulos profesionales: administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial y marketing internacional, todos con fecha de grado el 5 de julio de 2024; es decir, se graduó el mismo día de cuatro carreras diferentes, sin relación directa.

De hecho, según la denuncia de Juvinao, cuenta con un único Saber Pro, aunque la ley determina que una prueba puede ser utilizada para máximo dos carreras, no para cuatro pregrados. “Actualmente está vinculado a la Dian como analista de código 2023, grado 02 desde octubre de 2025, con una asignación mensual de $6.600.000”, reveló la congresista en su revelación, rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales por su espectacularidad.

El cartel de diplomas habría costado al Gobierno más de $11.000 millones - crédito Montaje Infobae (iStock)

En ese orden de ideas, la representante Juvinao cuestionó la falta de acción institucional y estableció la necesidad de respuestas inmediatas por parte de las autoridades. “Se abren ahora diversos interrogantes que tanto la Fundación Universitaria San José, el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y las personas beneficiarias de los contratos deberán responder con el mayor grado de urgencia y transparencia ante el país y las autoridades”, sostuvo.

Frente a estos hallazgos, Juvinao ya tomó medidas e hizo un llamado al Ministerio de Educación y a la Fiscalía a iniciar las investigaciones respectivas “para salvaguardar la moralidad pública”, y asimismo imponer las sanciones que eventualmente correspondan a la Fundación Universitaria San José y a las entidades públicas y funcionarios y contratistas involucrados en este presunto cartel de diplomas irregulares al interior de este claustro.