Capturan a dos presuntos disidentes de las Farc que habían secuestrado a trabajadores de un ingenio azucarero en Valle: así fue el operativo

La rápida coordinación entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió la captura en flagrancia de dos integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, luego de que perpetraran un violento asalto armado contra trabajadores de un ingenio azucarero en zona rural del municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el asalto se registró en la tarde del sábado 17 de enero, cuando cuatro trabajadores realizaban labores de control biológico en predios de caña y, al finalizar la jornada, fueron interceptados por dos sujetos armados, vestidos de negro, quienes portaban una subametralladora Mini Uzi y una escopeta.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes obligaron a los ocupantes a descender del vehículo particular. Dos de ellos quedaron en el lugar, mientras los otros dos fueron forzados a subir al asiento trasero de la camioneta, donde debieron cubrirse la cabeza por orden de los atacantes.

“Durante el hecho, los sujetos manifestaron pertenecer al GAO ‘Dagoberto Ramos’, señalando que su objetivo era apoderarse del vehículo. Posteriormente, despojaron a las víctimas de dos teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse la cabeza y emprendieron la huida con rumbo al corregimiento de Tienda Nueva”, declaró el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante de la policía del Valle.

La respuesta de las fuerzas de seguridad se activó con rapidez luego de la denuncia anónima recibida a través de redes de apoyo comunitarias.

El despliegue del denominado Plan Candado incluyó el cierre de corredores viales estratégicos, especialmente la ruta que conecta Florida (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca). En este punto, efectivos ubicaron la camioneta sustraída e interceptaron a los responsables, que fueron capturados en el acto.

Según las primeras indagaciones, mencionadas por el oficial, el automotor presuntamente iba a ser utilizado por la organización armada en nuevas operaciones en el departamento del Cauca.

De forma paralela, el grupo Gaula localizó a los empleados afectados en la vía que une Pradera y Florida, garantizando su integridad física y su traslado a dependencias policiales para la formalización de la denuncia.

“El monitoreo mediante cámaras de reconocimiento facial y de placas, apoyadas en herramientas de inteligencia artificial, permitió reaccionar de manera inmediata y fortalecer la lucha contra el crimen”, aseguró Carlos Ardila, secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira.

Tras estos acontecimientos, las fuerzas de seguridad mantienen la presencia permanente en los corredores rurales que comunican al Valle del Cauca con el norte del Cauca, reforzando los controles y patrullajes preventivos.

Tanto los detenidos como el material recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se intensifican los operativos orientados a proteger a los trabajadores rurales y a frenar acciones similares de grupos armados.

El coronel Pedro Ariel Leguizamón, comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, reafirmó el compromiso institucional.

“Su Ejército Nacional continúa con el fiel compromiso de garantizar los corredores seguros en articulación con Policía Nacional, Fiscalía y entes gubernamentales”, mencionó.

Roban camionetas de alta gama en la vía Panamericana

De otro lado, las autoridades siguen tras la pista de 15 hombres armados que hurtaron 17 camionetas de alta gama cuando estas eran transportadas en vehículos tipo niñeras en la vía Panamericana.

Los hechos se registraron en la tarde del jueves 15 de enero de 2026, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, en un sector donde actúa la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, según el reporte de la Policía.

Los asaltantes actuaron durante el recorrido de los camiones que trasladaban vehículos de la marca Toyota desde Cartagena hacia la ciudad de Pasto, bloqueando el paso en el puente peatonal de la vía Panamericana e intimidando a los conductores.

Las fuerzas policiales señalaron que los transportadores fueron hallados ilesos y están bajo protección institucional. Los camiones que trasladaban las camionetas fueron recuperados, pero los 17 vehículos robados permanecen desaparecidos.

Habitantes del sector reportaron haber visto circular los camiones niñera hacia el corregimiento de Timba tras el hecho, lo que llevó al despliegue de personal de la Policía y el Ejército en esa área. Los vehículos entregados recientemente por ensambladoras tenían como destino final la capital de Nariño.

Las autoridades activaron un operativo conjunto con la Fuerza Aeroespacial y componentes de inteligencia, y estiman que los autos podrían encontrarse en una zona limítrofe con el Valle del Cauca.

