Así fue la reacción de jóvenes españoles al descubrir los múltiples significados de la palabra ‘cachucha’

Este es el divertido momento en que una simple palabra colombiana como 'cachucha' causa risas y caras de asombro entre jóvenes españoles

El impacto de la palabra “cachucha” en la cultura popular colombiana se expandió más allá de sus fronteras gracias a series en plataformas de streaming y a la viralización que generan redes sociales como TikTok.

En un video difundido por la cuenta @familiacastellanos, una conversación espontánea reveló la riqueza polisémica del término y evidenció cómo las expresiones locales logran integrarse en el habla cotidiana de personas fuera de Colombia.

Durante el intercambio, el joven protagonista planteó que algunas palabras le parecieron extrañas tras hacer videos con una colombiana: “Me salieron palabras raras por la serie esta que me haces conmigo, joder. Y había una manera de decir gorra en Colombia que es rarísima. Parece hindú eso”, comentó el joven a @familiacastellanos.

Ante la sorpresa, la mujer compartió la palabra en cuestión: “La cachucha”, y ambos rieron por la sonoridad y rareza que le atribuían al término.

Aunque para el joven la palabra ya sonaba extraña, el nuevo significado lo tomó por sorpresa - crédito composición fotográfica

La mujer, lejos de conformarse con la referencia literal, profundizó sobre su sentido extendido: “Tú sabes que cachucha no solamente se usa para gorra, también se puede usar para decir: te quitaron la cachucha”, señaló en el video. El joven confesó su desconocimiento ante esa acepción: “¿Y eso qué es?”, insistió.

El diálogo continuó con una aclaración y contraste fonético sobre otras palabras similares. Mientras el joven indicó “La chucha, sí”, la mujer insistió en el matiz: “No, la cachucha”. Finalmente, tras nuevas preguntas sobre el significado real, la mujer precisó la implicancia subyacente: “Te quitan la cachucha, te descachuchan”, concluyó frente a la cámara, con evidente complicidad.

En Colombia, “cachucha” refiere a una gorra: un accesorio con visera, habitual en ambientes deportivos o informales, frecuentemente decorado con símbolos como la bandera nacional o el escudo de la selección.

Sin embargo, tal como demostró la conversación, el término posee también connotaciones vinculadas a situaciones sexuales, atribución que emergió en el diálogo y que la mujer dejó entrever sin rodeos.