Colombia

Ministerio de Defensa aumentó a $5.000 millones la recompensa por ‘Marlon’, responsable de los actos terroristas recientes

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le envió un mensaje al cabecilla de las disidencias que sigue las órdenes de ‘Iván Mordisco’

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Ministerio de Defensa - Alias Marlon
El ministro Pedro Sánchez le envió un mensaje al responsable de los actos terroristas en el suroccidente del país - crédito Montaje Infobae (Reuters/MinisteriodeDefensa)

En medio de la oleada de violencia que se ha registrado en Colombia por los atentados terroristas que ha perpetrado el Estado Mayor Central, al mando de “Iván Mordisco”, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que ha aumentado el valor de la recompensa del que sería el principal responsable de estos hechos.

Se trataría de alias Marlon, jefe de las disidencias en el suroccidente del país y que hasta el 24 de abril tenía una recompensa de 4.500 millones de pesos.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos", anunció el Ministro de Defensa, que encabezó un consejo de seguridad en el que estuvo con la gobernadora del Valle del Cauca.

Alias Marlon - Recompensa
El ministro de Defensa confirmó que la recompensa por alias Marlon aumentó a 5.000 millones de pesos - crédito Ministerio de Defensa

En la rueda de prensa, el ministro indicó que “Marlon” estaría asociado con “Max Max” y “Oso Yogui” dos de los explosivistas más peligrosos que tiene el Estado Mayor Central en la actualidad.

Cabe recordar que el consejo de seguridad se registró luego del atentado con explosivos que no dejó víctimas contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y del atentado en el que fue lanzada una pipeta a un bus lleno de personas en el Cauca; el saldo preliminar es de siete muertos en este hecho.

En su intervención, Pedro Sánchez aseguró que “Marlon” será capturado o sometido para que no siga siendo un peligro para la sociedad colombiana.

“Quiero recordar a cada ciudadano que el Gobierno ofrece recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar actos terroristas. Alias Marlon responderá pronto ante la justicia. No permitiremos que continúe asesinando y aterrorizando a los colombianos, mientras persiste en actividades de narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores”.

Bandas como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes disputan territorios para controlar economías ilegales en el Atlántico, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
El ministro de Defensa prometió neutralizar a alias Marlon - crédito @mindefensa/X

Tras el atentado terrorista en Cajibío, Cauca, las Fuerzas Militares han comenzado un despliegue en la región para evitar más hechos de esta índole y restablecer el control militar de la región.

En esta zona serán incorporados ocho pelotones del Ejército Nacional y dos blindados que se encargarán de las operaciones en el Cauca y Valle del Cauca. Mientras tanto, gran parte del personal se encuentra trabajando en el traslado de los heridos.

“La ofensiva se mantiene y se intensificará con todas las capacidades de las Fuerzas Militares en colaboración armónica con las entidades del Estado y autoridades regionales”, declaró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.

¿Quién es alias Marlon?

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
'Marlon' es uno de los hombres de confianza de 'Iván Mordisco' - crédito Colprensa

El nombre real de este criminal es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, es considerado uno de los cabecillas más influyentes de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia, reconocido como el “amo de Jamundí”, lidera la estructura Jaime Martínez y controla corredores estratégicos de narcotráfico en el norte del Cauca, sectores de Nariño Jamundí y Valle del Cauca.

Las autoridades le atribuyen al menos ocho atentados terroristas, incluidos ataques contra civiles, fuerzas militares y líderes sociales. Entre los hechos más notorios figuran el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, en 2019; el secuestro de contratistas de la Gobernación del Cauca en 2025; y el secuestro del niño Lyan Hortúa.

Su historial judicial incluye condenas por rebelión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. En 2017 accedió a la amnistía de la JEP, pero regresó a la ilegalidad en 2019. Actualmente, su captura es una prioridad para las autoridades, que han atacado a su círculo cercano en repetidas ocasiones en los últimos meses; además, varios de sus hombres de confianza se han sometido a la justicia.

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