11 ciudadanos hondureños fueron capturados por pesca ilegal en aguas del cayo Serranilla: un menor entre los aprehendidos

Las autoridades verificaron la ausencia de permisos en los capturados y decomisaron diversos productos marinos de alto valor, en coordinación con entidades ambientales y de pesca del archipiélago - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia interceptó dos embarcaciones hondureñas que realizaban pesca ilegal en inmediaciones del cayo Serranilla, dentro del mar territorial colombiano, según reportó el Comando Específico de San Andrés y Providencia (Cesyp).

Durante la operación, la fragata misilera ARC Caldas localizó a doce tripulantes a la deriva, que presuntamente fueron abandonados por sus propias embarcaciones tras intentar huir de las autoridades navales.

La fragata ARC Caldas actuó ante la presencia de barcos foráneos, lo que derivó en una inspección sobre prácticas pesqueras irregulares dentro de los límites marítimos nacionales y en la incautación de herramientas utilizadas - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con información brindada por el jefe de Estado Mayor del Cesyp, capitán de Navío César Gómez, las embarcaciones extranjeras detectaron la presencia de la unidad naval y emprendieron la huida para salir de las aguas jurisdiccionales de Colombia.

Minutos después, la tripulación de la fragata ubicó a las personas abandonadas y las trasladó a bordo del buque para recibir atención médica y asistencia conforme a los protocolos establecidos.

La Armada de Colombia intercepta dos embarcaciones hondureñas por pesca ilegal en aguas protegidas del cayo Serranilla - crédito prensa ARC

Operativo y decomiso de especies marinas

Las autoridades constataron que ninguno de los tripulantes rescatados portaba permisos para desarrollar actividades pesqueras en aguas nacionales. Tras su arribo al muelle de The Cove, en la isla de San Andrés, se llevó a cabo una verificación del material incautado en presencia de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Secretaría de Agricultura y Pesca.

Durante la inspección, se decomisaron cinco kilogramos de caracol pala, cuatro kilogramos de cangrejo, ocho kilogramos de cola de langosta y 17 langostas ovadas, sumando en total 20 kilogramos de especies marinas protegidas y de alto valor comercial. Además, se incautaron 12 remos, caretas, cuchillos y 31 tanques de buceo, elementos empleados para la pesca extractiva en zonas restringidas.

La fragata ARC Caldas rescató a doce tripulantes abandonados tras el intento de fuga de las naves hondureñas - crédito prensa ARC

Según la autoridad ambiental Coralina, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con el Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower, cuyo perímetro abarca el banco Serranilla. Esta zona, declarada por la Unesco como reserva de biosfera, presenta una alta biodiversidad y alberga especies vulnerables, lo que incrementa la relevancia de las acciones de control y vigilancia en el lugar.

Protección de menores y judicialización

Durante el proceso de identificación realizado por Migración Colombia, se estableció que uno de los 12 tripulantes es un menor de edad. La Policía de Infancia y Adolescencia asumió la protección y el acompañamiento del menor, conforme a las normas de atención integral vigentes.

La autoridad ambiental Coralina participó en la verificación de decomisos para garantizar la protección de la reserva Seaflower - crédito prensa ARC

Los otros 11 ciudadanos hondureños fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial.

El capitán de Navío César Gómez declaró: “La Armada de Colombia, a través del comando específico de San Andrés y Providencia, detectó dos embarcaciones realizando pesca ilegal cerca del cayo Isla Serranilla. Durante la operación, varios tripulantes fueron rescatados por la fragata misilera ARC Caldas. Durante el proceso de verificación, se incautaron 20 kilogramos de especies marinas protegidas y equipos de pesca. 11 personas de nacionalidad hondureña fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras que un menor de edad fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia para su protección y el acompañamiento correspondiente”.

Compromiso institucional con la soberanía y los ecosistemas

Las embarcaciones extranjeras realizaban pesca sin permisos válidos dentro del mar territorial colombiano - crédito ARC

La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la preservación de los ecosistemas marinos y la protección integral del ser humano y el medio ambiente.

Fuentes militares recalcaron que se mantendrán las operaciones navales para garantizar el cumplimiento de la ley, la protección de la vida humana en el mar y la conservación responsable de los recursos naturales del Caribe colombiano.

Las autoridades judicializaron a once ciudadanos hondureños detenidos por actividades ilegales en aguas nacionales - crédito prensa ARC

Según el reporte oficial, la intervención en el cayo Serranilla se da en los esfuerzos permanentes de las autoridades colombianas para combatir la pesca ilegal y proteger la riqueza biológica de una de las áreas marinas más valiosas del Caribe.

El archipiélago, por su ubicación estratégica y su condición de reserva de biosfera, representa un punto crítico para la conservación de especies y la defensa de la jurisdicción marítima de Colombia.