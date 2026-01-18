Rtvc anunció acciones legales contra Daniel Briceño por presunto acoso, persecución, desprestigio y violencia política

Rtvc anunció que emprenderá acciones judiciales y disciplinarias para proteger a la entidad y a sus colaboradores - crédito Flip y Colprensa

El Sistema de Medios Públicos, Rtvc, anunció que iniciará acciones judiciales y disciplinarias en respuesta a lo que calificó como una serie de ataques sistemáticos en su contra por parte de Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que la entidad expone las razones que sustentan la adopción de estas medidas.

En el pronunciamiento, Rtvc señaló que tanto la entidad como su gerente, Hollman Morris, han sido objeto de múltiples publicaciones y mensajes que buscarían desprestigiar su labor informativa, afectar su reputación y vincular a sus funcionarios y contratistas con conductas ilícitas. La entidad sostuvo que estos señalamientos constituyen manifestaciones de acoso, persecución y violencia política.

Rtvc aseguró que se han identificado cerca de 100 publicaciones en las que Daniel Briceño vincula al sistema de medios públicos, a sus funcionarios y a sus contratistas con supuestas conductas criminales, afirmaciones que, de acuerdo con la entidad, carecen de sustento y afectan de manera directa la honra y el buen nombre de quienes hacen parte del sistema.

Entre los señalamientos atribuidos a Briceño, Rtvc mencionó expresiones en las que se califica a la entidad como una “banda criminal” y se le acusa de perseguir opositores, acosar mujeres, atacar a quienes piensan distinto, realizar interceptaciones ilegales, patrocinar actos de vandalismo y extorsionar a contratistas y funcionarios. Para el sistema de medios, estas afirmaciones configuran un escenario de estigmatización que impacta el ejercicio periodístico y la seguridad de sus colaboradores.

En su comunicado, Rtvc advirtió que estos señalamientos ponen en riesgo la vida, la integridad y la salud mental de los colaboradores de la entidad, al exponerlos a campañas de desinformación, así como a mensajes que califica como falsos, injuriosos y calumniosos. La entidad sostuvo que dichas acusaciones se apoyan en “evidencias éticamente cuestionables” que, a su juicio, deben ser evaluadas por las autoridades judiciales competentes.

El sistema de medios también afirmó que los ataques no se limitan a publicaciones en redes sociales, sino que hacen parte de una estrategia más amplia de desprestigio. En ese sentido, Rtvc denunció que viene siendo objeto de amenazas, campañas sistemáticas de desinformación, ataques cibernéticos, espionaje ilegal e incluso agresiones físicas, con el propósito de afectar su imagen institucional y su credibilidad ante la opinión pública.

En el documento se señala, además, que Daniel Briceño, junto con otros integrantes del Centro Democrático, mantiene ataques recurrentes contra Rtvc, los cuales se basan en la tergiversación de sus contenidos informativos y en la estigmatización de las personas vinculadas al sistema de medios públicos.

Rtvc resaltó que se trata de una marca pública de alto valor, integrada por funcionarios y contratistas que, de acuerdo con el comunicado, hoy se sienten acosados y hostigados al ser vinculados de manera reiterada y sin fundamento con actividades ilegales, contrarias a la misionalidad de la entidad y al ejercicio del periodismo público.

Cabe recordar que el 5 de enero, Daniel Briceño presentó una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que se adopten medidas disciplinarias contra Hollman Morris, por una presunta participación indebida en actividades políticas desde un medio estatal.

Así mismo, la controversia entre Morris y Briceño venía intensificada desde el 1 de enero, cuando se produjo un cruce de declaraciones públicas a través de la red social X. El intercambio se originó tras un mensaje de despedida de fin de año publicado por el gerente de Rtvc, en el que se refirió al panorama político del país de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Tras ese pronunciamiento, Briceño reaccionó desde su cuenta personal con un mensaje dirigido directamente al sistema de medios públicos. En su publicación escribió: “Rtvc sí es fascismo, censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres, atacan a quien piensa distinto, crean falsas narrativas, solo hablan bien de Petro, despiden a quien no venera a su director (sic)”.