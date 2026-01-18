Pedía ayuda por la ventana: Niña de seis años fue hallada sola en un apartamento en el sur de Bogotá

El operativo de rescate requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes posibilitaron el ingreso de los agentes a través de una ventana del inmueble cerrado - crédito Policía de Bogotá

La Policía Nacional intervino el domingo 18 de enero en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, tras recibir una alarma por una niña de seis años que pedía ayuda desde la ventana de un apartamento.

El caso fue detectado cuando la central de radio recibió una alerta por un supuesto abandono infantil después de que testigos vieran a la menor desde una ventana en el segundo piso, donde solicitaba ayuda y afirmaba tener hambre.

Así como lo explicó el mayor Iván Castiblanco, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales: “La Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescató una menor de seis años, quien se encontraba sola en un apartamento del barrio Roma, en la localidad de Kennedy”.

El oficial agregó que durante “el procedimiento se llevó a cabo luego de que la central de radio alertara sobre un posible caso de abandono de una niña, quien fue observada desde la ventana de un segundo piso pidiendo auxilio y manifestando que tenía hambre”.

Tras llegar al lugar, " los uniformados evidenciaron que la puerta del inmueble se encontraba asegurada, por lo que fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos para realizar el rescate a través de una ventana”, señaló el oficial.

Posteriormente, las autoridades administrativas asumieron el cuidado de la menor para verificar su situación y garantizar el restablecimiento de sus derechos. “La menor fue dada a disposición de la autoridad administrativa para la verificación y restablecimiento de sus derechos”, informó el mayor Iván Castiblanco.

Las autoridades confirmaron que se le brindará la protección y atención necesarias mientras se esclarecen las circunstancias del abandono.

La Policía Nacional aprovechó el caso para insistir a la comunidad sobre la importancia de actuar ante cualquier hecho que ponga en riesgo a los menores. Así lo enfatizó la institución: “Reitera su llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes”, concluyó el oficial.

Luego de pedir ayuda por una ventana, menor de edad en estado de abandono fue rescatado en Bogotá

Las autoridades de Bogotá intensificaron las medidas de protección para la infancia tras el hallazgo de un niño de ocho años que permanecía solo en un apartamento en la localidad de Suba.

La intervención se produjo después de que el propio menor, al notar la ausencia prolongada de sus cuidadores, buscó ayuda asomándose a una ventana y pidiendo auxilio.

La alerta llegó a la línea 123 por iniciativa de un vecino, quien advirtió la presencia del niño solo y comunicó la situación a la Policía Metropolitana de Bogotá. Los agentes acudieron al lugar y constataron que el menor estaba en condiciones preocupantes dentro de la vivienda.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Mebog, informó que la soledad del niño y su exposición a la intemperie colocaban en riesgo su vida. Según detalló el oficial, el menor solicitó comida y mostraba signos de necesidad, lo que agravó la preocupación de los uniformados.

Al ingresar al apartamento, los agentes encontraron condiciones de insalubridad e inseguridad que comprometían aún más el bienestar del menor, explicó el coronel Caro a medios locales. Debido a estos hallazgos, el caso fue remitido de inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia.

La intervención concluyó con el traslado del niño a la autoridad administrativa correspondiente, que asumió la tarea de garantizar el restablecimiento de sus derechos. Según el coronel Caro, estas acciones buscan proteger a los menores de posibles daños físicos y emocionales en situaciones de abandono.