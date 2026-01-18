Paloma Valencia respondió a comentarios machistas de ‘Matador’ sobre su cuerpo: “Lo mío se cura con dieta, que lo perdone Dios”

Paloma Valencia envió duro mensaje al caricaturista por comentarios despectivos en su contra - crédito @CamiiInA/X

El caricaturista Julio César González Quiceno, mejor conocido como Matador, comparó a la senadora de la República y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, con una estatua de Fernando Botero.

“Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. $230.000 pesitos La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda”, dice el mensaje acompañado de un dibujo de la legisladora.

Las palabras del caricaturista, en las que aludió sobre el cuerpo de la senadora mediante una sátira, fueron percibidas por diversos actores como un insulto más que un comentario humorístico. Mónica Gaitán, exfiscal de derechos humanos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el artista.

Valencia se refirió a este caso recordando que miles de mujeres en Colombia son víctimas de violencia en sus hogares - créditos @matador000/IG | @PalomaValenciaL/X

“Hemos presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral en contra del señor Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, por los hechos de violencia política en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial”, anunció la exfiscal.

Figuras representativas del petrismo, como la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, salieron en defensa de Valencia.

La embajadora de Colombia en Reino Unido también reaccionó por cuenta de la publicación de Matador en X - crédito @laurisarabia/X

“Cuando faltan ideas, aparecen los comentarios sobre la mujer. Viejo truco del machismo: atacar el físico para no discutir el poder, las decisiones ni las responsabilidades”, dijo Sarabia.

Por su parte, Paloma Valencia envió un mensaje directo a ‘Matador’ durante un evento del partido político al que pertenece, en Zipaquirá, Cundinamarca, señalando que siente lástima por la esposa del caricaturista, que años atrás fue víctima de maltrato intrafamiliar.

“Que lo mío se arregla con dieta. Lo de él no tiene arreglo, porque un hombre que maltrata a las mujeres no tiene perdón de Dios. Y no lo digo por mí, lo digo por su esposa. Esa maltratadera de la mujer colombiana que representa Matador es lo que tenemos que extirpar de Colombia. Mujeres que puedan estar seguras en su casa, que tengan hombres que las quieran, que las consientan, que las chocholeen, que respondan con los hijos”, expuso la aspirante presidencial.

Y agregó: “Que se sientan fuertes, que se sientan libres, que se den cuenta que ser mujer es una verraquera. El límite son nuestros sueños. Apóyenme, que mujer apoya a mujer”.

‘Matador’ afirmó que no se retractará por comentarios contra Paloma Valencia

Reacciones desde distintos sectores políticos coincidieron en rechazar la burla y en exigir respeto en el debate público. - crédito @Matador000/X

Julio César González Quiceno, aspirante al Senado por el Pacto Histórico, enfatizó que no se arrepiente de su publicación: “No me retracto porque estoy es atacando al poder, no la estoy atacando porque es mujer”. A juicio del caricaturista, la controversia desvela la doble moral existente en Colombia frente a la crítica política y la libertad de expresión.

El caricaturista sostuvo que nunca existió una alusión al cuerpo de Paloma Valencia ni una invención de hechos. Matador explicó que la fotografía utilizada provenía de las redes sociales de la propia candidata y puntualizó: “Yo no me inventé que ella salió en redes sociales comiendo mucho y no me inventé la fotografía, esa la saco de las redes sociales de ella. Yo no ataco a Paloma Valencia, yo ataco es el hecho político”.

Al reflexionar sobre la naturaleza de su oficio, González Quiceno recordó que la función fundamental de la caricatura consiste en exagerar rasgos y situaciones para subrayar características de los personajes públicos, señalando: “Si yo voy a dibujar a Paloma Valencia, yo tengo que exagerarle los rasgos físicos de las personas para que sea una caricatura; el orejón es orejón, el que tiene el ego grande, el cabezón”.