Legalizan captura de José Ignacio Camargo, implicado en robo y persecución que dejó tres muertos en Engativá, Bogotá

El accidente en la avenida carrera 68 de Bogotá deja tres muertos y congestión total durante horas - crédito X

Este sábado fue legalizada la captura de José Ignacio Camargo Galvis, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables del robo ocurrido el jueves 15 de enero en la localidad de Engativá, en Bogotá, hecho que derivó en una persecución y en un accidente de tránsito múltiple que dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos adultos mayores que no tenían relación con el hurto inicial.

Camargo Galvis fue capturado en flagrancia el mismo día de los hechos y es acusado de acompañar a otro presunto delincuente que murió tras el siniestro vial. Según conoció Noticias Caracol, la legalización de la captura se realizó mientras avanzan las diligencias judiciales para determinar su responsabilidad penal en los hechos.

Antecedentes judiciales del capturado

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, José Ignacio Camargo Galvis presenta varios procesos judiciales activos, relacionados con delitos como hurto y homicidio. Estos antecedentes hacen parte del material probatorio que será evaluado dentro del proceso judicial en su contra.

En el lugar del accidente, las autoridades incautaron un arma de fuego, un cuchillo y varios objetos que habían sido hurtados minutos antes, los cuales quedaron bajo cadena de custodia para los respectivos análisis periciales.

De acuerdo con las autoridades la motocicleta fue impactada en un semáforo. - Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

Así ocurrió el robo y la posterior persecución

Los hechos se registraron hacia las 2:53 de la tarde, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían cometido un hurto a mano armada en el sector de Engativá. Según el reporte preliminar, los sujetos intimidaron con un arma de fuego calibre 38 a una persona que salía de un restaurante y emprendieron la huida a alta velocidad.

La víctima del hurto, un hombre de 34 años, decidió seguir a los presuntos responsables en su camioneta. En su declaración ante las autoridades, indicó que iba acompañado por su esposa y sus dos hijos menores de edad cuando fue despojado de una cadena, dos anillos, un reloj y un teléfono celular.

El testimonio señala que, tras verificar que su familia se encontraba a salvo, inició la persecución cuando los sospechosos se encontraban a aproximadamente 100 metros de distancia.

El choque múltiple en la avenida 68

La persecución finalizó en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 72, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la investigación, la motocicleta fue impactada en un semáforo, lo que provocó que chocara contra un vehículo particular en el que se movilizaba una pareja de adultos mayores. Posteriormente, este automóvil colisionó contra una volqueta, generando un choque en cadena que involucró tres vehículos particulares, una motocicleta y un vehículo de carga.

El conductor de la camioneta manifestó que uno de los ocupantes de la motocicleta lo habría amenazado nuevamente con un arma de fuego, lo que lo llevó a frenar de manera repentina. Tras el impacto, se activaron los sistemas de seguridad del vehículo.

Santiago Rodríguez Montero, de 67 años y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68 - crédito redes sociales

Personas fallecidas y lesionadas

Como consecuencia del accidente, tres personas perdieron la vida. El conductor de uno de los vehículos impactados, Santiago Rodríguez, de 68 años, falleció de manera inmediata. Su esposa, Clara Lucía León, fue trasladada a un centro asistencial, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Asimismo, uno de los presuntos delincuentes que se movilizaba en la motocicleta resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El otro implicado, José Ignacio Camargo Galvis, sobrevivió al siniestro y quedó bajo custodia de las autoridades.

Otros hallazgos de la investigación

La Policía Metropolitana informó que la motocicleta involucrada presentaba dos comparendos vigentes, ambos por conducir sin licencia, y estaba matriculada en el municipio de Funza, Cundinamarca. En la escena del accidente también fue hallada el arma de fuego, la cual quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El cierre total de la vía en sentido norte–sur se extendió durante varias horas mientras unidades de criminalística realizaban el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia. La Secretaría de Movilidad indicó que el tránsito fue habilitado de manera gradual cerca de tres horas después.

El choque múltiple en la Avenida Carrera 68 con Calle 72 de Bogotá provocó una emergencia vial con cierre total en Engativá - crédito X

Proceso judicial en curso

Con la legalización de la captura, las autoridades continúan con la recopilación de pruebas, análisis de videos y testimonios, con el fin de esclarecer plenamente los hechos y definir las responsabilidades penales correspondientes. El caso sigue en etapa de investigación bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación.