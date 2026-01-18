Así será la ‘resurrección’ del Hospital San Juan de Dios de Bogotá: más de 1,6 billones serán comprometidos

La modernización del Hospital San Juan de Dios incluye rehabilitación arquitectónica y la adquisición de tecnología y equipos médicos de última generación - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Gobierno de Colombia ha firmado un acuerdo sin precedentes para invertir 1,6 billones de pesos en la restauración y modernización del Hospital San Juan de Dios. Se trata de la mayor inversión en salud pública en la historia del país, que tiene como objetivo recuperar la capacidad asistencial y académica de este complejo hospitalario emblemático a lo largo de los próximos nueve años.

El plan, con recursos comprometidos por el Ministerio de Salud hasta 2034, cuenta con la supervisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y el Consejo Nacional de Política Fiscal (Conpes), según el documento oficial conocido por la revista Cambio.

La magnitud de la inversión supera el presupuesto total de la Presidencia de la República o el Ministerio de la Igualdad para el año 2026. La declaratoria de “importancia estratégica nacional” ha permitido la ratificación presupuestal por parte del Confis y el Conpes, garantizando la disponibilidad de fondos más allá del periodo presidencial actual.

Estos recursos procederán únicamente del Ministerio de Salud, lo que representa una gran diferencia respecto a inversiones anteriores, en las que participaron también la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de las Culturas. Entre 2021 y 2025, el Ministerio de las Culturas invirtió 318.738 millones en la restauración física de 12 edificaciones del complejo.

El plan contempla recuperar la capacidad asistencial y académica del hospital, que espera atender a 4,1 millones de personas con un nuevo modelo de gestión - crédito Alcaldía de Bogotá

El plan divide el gasto en dos grandes rubros: infraestructura física y equipamiento hospitalario. De los 1,6 billones de pesos comprometidos, 1,1 billones se destinan a la rehabilitación arquitectónica y 477.294 millones a la adquisición de tecnología y equipos médicos avanzados.

De acuerdo con el contrato conocido por la revista Cambio, se proyecta que el San Juan de Dios pueda atender a una población estimada de 4,1 millones de personas en Bogotá y en el resto de Colombia con el nuevo modelo de gestión.

Las metas plantean 466.611 consultas especializadas al año, la oferta de 600 camas y 180 consultorios. Además, está previsto abrir 3.000 cupos anuales para pasantías, residencias y prácticas, consolidándolo como el hospital universitario más grande del país.

El complejo hospitalario abarca 12,7 hectáreas y comprende actualmente 24 edificaciones. El proceso de transformación se organizará en torno a obras clave. Una de ellas es la rehabilitación total de la Torre Central, definida como el epicentro de la atención sanitaria de alta complejidad, la docencia clínica y la investigación biomédica.

La declaratoria de importancia estratégica nacional garantiza financiación más allá del actual gobierno, bajo la supervisión del Confis y el Conpes - crédito IDT

Este edificio, que ha sido objeto de controversia pública, será recuperado en función y arquitectura, como ha defendido de forma constante el presidente Gustavo Petro, frente a quienes han planteado la demolición por motivos financieros y técnicos.

La restauración de la Torre Central permitirá albergar servicios críticos como urgencias, cirugía y especialidades, además de incluir diez salas de cirugía programada, cuatro para cirugías de urgencia, 35 camas de cuidados intensivos, 193 camas de hospitalización, dos salas de rayos X y decenas de consultorios adicionales. Además, el plan contempla la intervención de estructuras históricas como San Roque, futura sede del Centro Nacional de Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, y los denominados pabellones franceses, que albergarán unidades docentes, laboratorios y servicios especializados.

El edificio San Roque albergará el principal centro de medicina comunitaria y familiar, con siete consultorios de telemedicina y cinco de medicina general, además de espacios para la formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Se prevé que para 2030 allí se realicen más de 90.000 consultas anuales.

Otros edificios históricos, como San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de León, serán adaptados para ofrecer modernas instalaciones de enseñanza universitaria y servicios clínicos avanzados como telemedicina, odontología, fisioterapia y nutrición, según detalló Cambio.

Edificaciones históricas como San Roque, San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de León serán adaptadas para servicios de telemedicina, enseñanza universitaria y atención avanzada - crédito red social X

El proyecto también incorpora la construcción de tres nuevos edificios: uno orientado a la atención pediátrica y de adultos, otro enfocado en servicios ambulatorios y vacunación, y un bloque de ocho niveles para ampliar la capacidad de cuidados intensivos y cirugías. Hasta la fecha, no se han divulgado diseños ni maquetas de estas nuevas estructuras.

El Instituto Materno Infantil, que forma parte fundamental de la historia sanitaria del país, será objeto de refuerzo estructural y recibirá una ampliación destinada exclusivamente a la formación universitaria en ciencias de la salud.