SuperSalud extiende medida cautelar al Fomag por fallas persistentes en atención y ajustes al plan de trabajo

La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la medida cautelar al Fomag tras identificar continuidades en problemas de atención. La decisión contempla actualizar un plan centrado en medicamentos, PQRS, información a usuarios y manejo de recursos

- crédito Supersalud
- crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar la medida cautelar impuesta al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control relacionadas con la prestación de servicios de salud dirigidos a docentes y sus beneficiarios, según informó Blu Radio.

La determinación fue adoptada luego de un proceso de seguimiento adelantado entre la SuperSalud y la administración del fondo, en el que se revisaron las condiciones de atención y los avances frente a los compromisos previamente adquiridos.

La medida cautelar había sido ordenada inicialmente en septiembre de 2025, y su extensión responde a la persistencia de dificultades en distintos componentes del servicio.

- crédito Fomag
- crédito Fomag

De acuerdo con la información oficial divulgada, la prórroga se da tras una solicitud elevada por la nueva administración del Fomag, que planteó la necesidad de continuar bajo el acompañamiento del ente de control mientras se adelanta la reestructuración y actualización del plan de trabajo del fondo.

Ese plan actualizado incorpora acciones específicas para fortalecer la entrega de medicamentos, uno de los aspectos señalados durante las evaluaciones realizadas por la SuperSalud. En este punto, se busca mejorar los procesos logísticos y administrativos asociados a la dispensación oportuna de tratamientos a los afiliados del sistema de salud del magisterio.

Otro de los ejes del plan corresponde a la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). Según lo expuesto, se contemplan ajustes para optimizar los tiempos de respuesta y la trazabilidad de las solicitudes presentadas por los usuarios, así como mecanismos de seguimiento que permitan identificar cuellos de botella en la atención.

- crédito Fomag/Sitio web
- crédito Fomag/Sitio web

La actualización del plan también incluye medidas orientadas a la mejora en la calidad, oportunidad y consistencia de la información entregada a los usuarios. Este componente busca que los afiliados cuenten con datos claros y verificables sobre sus derechos, trámites, autorizaciones y canales de atención disponibles dentro del sistema.

En materia financiera, el documento incorpora disposiciones para asegurar la correcta administración y el flujo de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud. La SuperSalud indicó que este aspecto hace parte de los puntos críticos evaluados durante el seguimiento, dada su incidencia directa en la capacidad operativa del fondo.

El proceso de ajuste y seguimiento se desarrolla con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), así como de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, en un esquema de trabajo articulado entre las entidades que intervienen en el sistema de salud del magisterio.

- crédito Fomag
- crédito Fomag

Según explicó el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, la entidad decidió acogerse a las medidas definidas por la Superintendencia con el objetivo de atender las dificultades identificadas y avanzar en la implementación de las soluciones contempladas en el plan de trabajo. Estas acciones se enmarcan en los lineamientos establecidos por el ente de control.

La prórroga de la medida cautelar y los ajustes introducidos al plan fueron socializados durante una reunión realizada el 16 de enero, en la que participaron el superintendente nacional de Salud ad hoc, Ricardo Rojas, los integrantes del Consejo Directivo del Fomag y representantes de Fecode.

Durante ese encuentro se expusieron los alcances de la medida, los compromisos adquiridos por el fondo y los mecanismos de seguimiento que continuará aplicando la SuperSalud, en ejercicio de sus funciones de control sobre la prestación de los servicios de salud del magisterio.

