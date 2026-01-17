Colombia

Mariam Obregón fue invitada a un importante ‘reality’ en Colombia y explicó por qué no aceptó: tiró pulla a los influenciadores

La venezolana habló sin filtros sobre los comentarios que la tildan de “apagada” y explicó su decisión de mantenerse fiel a su estilo y lejos de la polémica, defendiendo la autenticidad por encima de lo que se dice en redes sociales

Guardar
Mariam Obregón responde a las
Mariam Obregón responde a las críticas y revela por qué rechazó participar en un reality colombiano - crédito @mariamobregon/IG

La influenciadora Mariam Obregón volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de TikTok en el que confesó que recientemente fue invitada a participar en un reconocido reality colombiano.

Aunque no mencionó el nombre del formato, sus declaraciones coincidieron con el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que empezó el lunes 12 de enero, un programa que, además, estuvo realizando convocatorias durante varias semanas.

En el video, Obregón explicó que, antes de tomar una decisión, se dio a la tarea de leer comentarios del público sobre el programa y sobre una eventual participación suya. Fue allí donde se encontró con mensajes que la calificaban como una creadora de contenido “apagada”, percepción que la llevó a reflexionar y a responder de manera directa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Leí como a dos personas que decían algo así como que ella está muy apagada, ella es una apagada del gremio. Y me puse a pensar y dije: ¿estoy apagada por qué?”, expresó la influenciadora, cuestionando los criterios con los que, según ella, se mide actualmente el éxito en redes sociales.

La reflexión de Mariam Obregón
La reflexión de Mariam Obregón sobre el éxito digital: “No hace falta escándalo para brillar” - crédito @mariamobregon/IG

En su reflexión, Mariam Obregón puso sobre la mesa una crítica al entorno digital y a la normalización de la polémica como principal vía de visibilidad.

La gente está tan acostumbrada de que los influencers hoy en día estén tan metidos en problemas que creen que el que no está metido en problemas no está sonando”, afirmó.

En ese sentido, enumeró varias situaciones que, a su juicio, parecen ser sinónimo de relevancia mediática: peleas públicas, conflictos personales, rupturas sentimentales constantes o enfrentamientos con otros creadores de contenido.

¿Estoy apagada por qué? ¿Porque no me estoy peleando con nadie? ¿Porque no estoy en un reality agarrándome por los pelos con nadie? ¿Porque no he cambiado de novio desde hace cuatro años?”, cuestionó Obregón.

¿Reality show o autenticidad? Mariam Obregón prefiere los likes por su personalidad, no por el drama y esto dijo sobre la participación en formatos televisivos - crédito @mariamobregon/tikitok

La creadora de contenido también aprovechó el espacio para defender su proceso profesional y desmentir la idea de que su carrera atraviese un momento de bajo perfil. Por el contrario, aseguró sentirse orgullosa del trabajo que viene realizando de manera constante.

Yo estoy muy orgullosa de que estoy haciendo live (transmisiones en vivo) todos los días a las ocho de la noche y a mí se me conecta muchísima gente”, señaló, destacando además que varios de esos contenidos son recortados por terceros y se vuelven virales, alcanzando cifras de uno y hasta tres millones de reproducciones.

Más allá de los números, Obregón recalcó que su mayor satisfacción no está únicamente en las visualizaciones, sino en el tipo de conexión que logra con su audiencia: “Los clips que se van virales son por mi elocuencia, por cómo soy yo, por el chiste que digo, por mi personalidad”, explicó, dejando claro que su apuesta está en la autenticidad y no en la controversia forzada.

En ese contexto, la influenciadora envió un mensaje directo a otros creadores de contenido, defendiendo una visión más sostenible del trabajo en redes sociales.

Por qué Mariam Obregón elige
Por qué Mariam Obregón elige la autenticidad ante la fama rápida - crédito @mariamobregon/IG

El influencer que se va a mantener no es el que esté en mierdero con todo el mundo. El influencer que se mantiene es el que después de los años a su comunidad le sigue pareciendo atractivo”, afirmó, mientras asegura que el verdadero poder no está “en el que más grita” ni en el que protagoniza más escándalos, sino en quien logra crecer junto a su comunidad y mantener una conexión genuina con el paso del tiempo.

Aunque no confirmó de manera explícita que el reality al que fue invitada sea La casa de los famosos Colombia, sus palabras dejan entrever que la decisión de no participar estuvo motivada, en parte, por el enfoque que suele rodear este tipo de formatos. Sin embargo, aclaró que su postura no busca desmeritar el trabajo de otros influenciadores ni descartar para siempre la posibilidad de verse envuelta en una polémica.

No hablo de que yo nunca me voy a meter en una polémica. Seguramente en algún momento algún mierdero se me desatará”, dijo, enfatizando que actualmente no quiere que ese sea el eje de su vida ni de su contenido.

Finalmente, Obregón cerró su mensaje con una reflexión dirigida a quienes, como ella, no están en el centro de escándalos mediáticos.

Si tú ahora mismo no estás en un reality y no te estás agarrando por los pelos con nadie, no tienes problemas en tu vida personal, está bien, lo estás haciendo perfecto”, concluyó.

Temas Relacionados

Mariam ObregónLa casa de los famosos ColombiaParticipantes La casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional, Millonarios y Junior lideran los abonos más caros del fútbol colombiano: así se sostienen los clubes en medio de la crísis

Los precios para la temporada de la Liga Betplay oscilan entre $127.600 y $1,8 millones, en medio de un contexto financiero complejo para varios clubes

Nacional, Millonarios y Junior lideran

Tragedia en Duitama: una persona falleció luego de que un tren se descarrilara y embistiera a un vehículo

Una locomotora, que circulaba sin carga, perdió el control e impactó contra un Aveo negro con tres ocupantes

Tragedia en Duitama: una persona

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Emergencia en mina de Boyacá ocasionó la muerte de cuatro trabajadores: la causa sería una acumulación de gases

Una tragedia en el municipio de Socha sacudió al departamento de Boyacá en la jornada del 16 de enero de 2026, cuando cuatro personas fallecieron en el interior de una mina de carbón

Emergencia en mina de Boyacá

Exnarcotraficantes denuncian entramado judicial que habría permitido a testaferros quedarse con bienes del narcotráfico en procesos de extinción de dominio

Declaraciones juramentadas, informes de la DEA y expedientes remitidos a autoridades de Colombia y Estados Unidos sustentan los señalamientos por irregularidades en la gestión de propiedades decomisadas

Exnarcotraficantes denuncian entramado judicial que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs