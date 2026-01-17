Mariam Obregón fue invitada a un importante ‘reality’ en Colombia y explicó por qué no aceptó: tiró pulla a los influenciadores

Mariam Obregón responde a las críticas y revela por qué rechazó participar en un reality colombiano - crédito @mariamobregon/IG

La influenciadora Mariam Obregón volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de TikTok en el que confesó que recientemente fue invitada a participar en un reconocido reality colombiano.

Aunque no mencionó el nombre del formato, sus declaraciones coincidieron con el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que empezó el lunes 12 de enero, un programa que, además, estuvo realizando convocatorias durante varias semanas.

En el video, Obregón explicó que, antes de tomar una decisión, se dio a la tarea de leer comentarios del público sobre el programa y sobre una eventual participación suya. Fue allí donde se encontró con mensajes que la calificaban como una creadora de contenido “apagada”, percepción que la llevó a reflexionar y a responder de manera directa.

“Leí como a dos personas que decían algo así como que ella está muy apagada, ella es una apagada del gremio. Y me puse a pensar y dije: ¿estoy apagada por qué?”, expresó la influenciadora, cuestionando los criterios con los que, según ella, se mide actualmente el éxito en redes sociales.

En su reflexión, Mariam Obregón puso sobre la mesa una crítica al entorno digital y a la normalización de la polémica como principal vía de visibilidad.

“La gente está tan acostumbrada de que los influencers hoy en día estén tan metidos en problemas que creen que el que no está metido en problemas no está sonando”, afirmó.

En ese sentido, enumeró varias situaciones que, a su juicio, parecen ser sinónimo de relevancia mediática: peleas públicas, conflictos personales, rupturas sentimentales constantes o enfrentamientos con otros creadores de contenido.

“¿Estoy apagada por qué? ¿Porque no me estoy peleando con nadie? ¿Porque no estoy en un reality agarrándome por los pelos con nadie? ¿Porque no he cambiado de novio desde hace cuatro años?”, cuestionó Obregón.

La creadora de contenido también aprovechó el espacio para defender su proceso profesional y desmentir la idea de que su carrera atraviese un momento de bajo perfil. Por el contrario, aseguró sentirse orgullosa del trabajo que viene realizando de manera constante.

“Yo estoy muy orgullosa de que estoy haciendo live (transmisiones en vivo) todos los días a las ocho de la noche y a mí se me conecta muchísima gente”, señaló, destacando además que varios de esos contenidos son recortados por terceros y se vuelven virales, alcanzando cifras de uno y hasta tres millones de reproducciones.

Más allá de los números, Obregón recalcó que su mayor satisfacción no está únicamente en las visualizaciones, sino en el tipo de conexión que logra con su audiencia: “Los clips que se van virales son por mi elocuencia, por cómo soy yo, por el chiste que digo, por mi personalidad”, explicó, dejando claro que su apuesta está en la autenticidad y no en la controversia forzada.

En ese contexto, la influenciadora envió un mensaje directo a otros creadores de contenido, defendiendo una visión más sostenible del trabajo en redes sociales.

“El influencer que se va a mantener no es el que esté en mierdero con todo el mundo. El influencer que se mantiene es el que después de los años a su comunidad le sigue pareciendo atractivo”, afirmó, mientras asegura que el verdadero poder no está “en el que más grita” ni en el que protagoniza más escándalos, sino en quien logra crecer junto a su comunidad y mantener una conexión genuina con el paso del tiempo.

Aunque no confirmó de manera explícita que el reality al que fue invitada sea La casa de los famosos Colombia, sus palabras dejan entrever que la decisión de no participar estuvo motivada, en parte, por el enfoque que suele rodear este tipo de formatos. Sin embargo, aclaró que su postura no busca desmeritar el trabajo de otros influenciadores ni descartar para siempre la posibilidad de verse envuelta en una polémica.

“No hablo de que yo nunca me voy a meter en una polémica. Seguramente en algún momento algún mierdero se me desatará”, dijo, enfatizando que actualmente no quiere que ese sea el eje de su vida ni de su contenido.

Finalmente, Obregón cerró su mensaje con una reflexión dirigida a quienes, como ella, no están en el centro de escándalos mediáticos.

“Si tú ahora mismo no estás en un reality y no te estás agarrando por los pelos con nadie, no tienes problemas en tu vida personal, está bien, lo estás haciendo perfecto”, concluyó.