La vieron bailando con un hombre tras ruptura de José Rodríguez: Yaya Muñoz explicó de quién se trata

Yaya Muñoz responde sin filtros a los rumores por su video bailando tras la ruptura con José Rodríguez - crédito @yayamuñoz/IG

Luego de anunciar públicamente el fin de su relación con José Rodríguez, la presentadora e influenciadora Yaya Muñoz volvió a quedar en el centro de la conversación digital por un video que se filtró en redes sociales, en el que se le ve bailando con un hombre en una discoteca.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental y desataron todo tipo de comentarios en plataformas digitales y programas de entretenimiento.

La polémica fue abordada en el programa Tamo en Vivo de Dímelo King, donde Yaya decidió hablar sin rodeos y aclarar lo ocurrido en el video. Según se comentó al aire, la ibaguereña fue grabada en una discoteca de Barranquilla cuando estaba bailando de manera cercana con una figura masculina, lo que llevó a algunos a cuestionar la coherencia entre su reciente ruptura y su aparición pública disfrutando de la noche.

“Hay un video que se filtró en las redes sociales, donde se ve a nuestra compañera hermosa, divina ella, parece una diosa ella. No sabía que bailabas así. Nuestra compañera Yaya y se ve bailando con una figura masculina en una discoteca. Parece ser que en la ciudad de Barranquilla. Se veía el sudor de la gente. ¿Qué pasa? Eso ha dado un revuelo", empezó diciendo Dedimar Gamez.

El video viral que abrió el debate sobre la soltería de Yaya Muñoz - crédito @ joserodriguezcof/ Instagram

De acuerdo con el panelista, la situación escaló porque “en un programa donde se expuso el caso, se habla de que a Yaya se le muestra el video en cuestión y Yaya en ese momento dice como: ‘Calmate ahí’ (no quiso dar declaraciones), pero de repente Yaya habló (contó que estaba soltera en Tamo en vivo). Entonces el presentador del programa soltó la sopa (contó que había sido vista con otra persona y que no quiso hablar). Fue el gordo Ariel. Toda la sopa se supo porque él se molestó porque Yaya no le dio la primicia a él”.

Sin embargo, en ese momento intervino Dímelo King para indicar que el enojo del presentador del programa La corona TV no iba a lugar porque era entendible que Muñoz daría la información exclusiva en el programa en el cual trabaja también como panelista.

“Él tampoco se puede poner así, porque la exclusiva de un panelista siempre la va a dar en el lugar de trabajo. Es como él, si él hace algo, o sea, él le va a dar la exclusiva y el rating a su programa. Entonces, por ahí a juzgar a Yaya como que no va", expresó.

Ante la pregunta directa sobre si ella era la mujer que aparecía en el clip, Yaya no lo negó: “La del video claramente soy yo”, afirmó, incluso describiendo su atuendo con naturalidad: “Una blusita animal print, faldita negra”, aunque bromeó diciendo que no es fan de ese estilo —“es la primera vez que me pongo animal print, de hecho, no me gusta”— dejó claro que no había nada que ocultar respecto a su presencia en el lugar.

El video viral de Yaya Muñoz bailando en Barranquilla: diversión, aclara y cero dramas tras su ruptura - crédito @idannamena/tiktok

Uno de los puntos que más generó debate fue la fecha del video y si correspondía a un momento previo o posterior a su ruptura con José Rodríguez. Sobre esto, Yaya fue enfática al precisar que las imágenes corresponden a un momento posterior al fin de la relación.

“Eso fue como la primera o segunda semana de enero, exactamente no me acuerdo de la fecha. Normal, yo soy una mujer soltera que lo dejé claro que soy una mujer soltera desde el año pasado”, explicó, dejando claro que no considera que deba dar explicaciones por su vida personal.

La influenciadora también aclaró la identidad del hombre con el que aparece bailando, desmintiendo cualquier rumor de romance. Según explicó, se trata de Ricky Álvarez, un amigo cercano y compañero de trabajo desde hace varios años.

“Sí, estaba en una discoteca, estaba bailando con mi amigo Ricky Álvarez y con otros amigos que ustedes conocen que estuvieron conmigo en un programa que se llamaba Guerreros”, señaló. Además, precisó que Ricky es una figura pública y recordó su vínculo familiar: “Es el hermano de Daniela Álvarez. Ustedes se acuerdan de pronto de la que le amputaron la piernita. Es el hermano de ella. Él estuvo conmigo casi seis años en Guerreros”.

Yaya Muñoz aclaró con quién estaba bailando en el video que se volvió viral y defiende su derecho a disfrutar la soltería - crédito @rickialvarezv/IG

Muñoz insistió en que el contexto del video fue sacado de proporción y que las imágenes no muestran nada fuera de lo normal.

“Es mi amigo de muchos años y eso que el video que se filtra, realmente, estoy bailando muy normal”, dijo, agregando con humor que el merengue que baila con él es “espectacular” y con más cercanía, insinuando que si esa parte hubiera sido la que quedara registrada, los rumores habrían sido más fuertes.

Asimismo, mencionó que en la salida también estuvo Juan David Aldana, otro excompañero del mismo programa, reforzando la idea de que se trató de una salida entre amigos.

Durante la conversación, Yaya defendió su derecho a disfrutar de su soltería sin ser juzgada: “Salí con ellos a divertirme. Una mujer soltera puede hacer lo que quiera”, afirmó, marcando una postura clara frente a las expectativas que algunos sectores del público parecen imponer sobre cómo debe comportarse una mujer tras una ruptura sentimental.

Desde el panel del programa, también se hizo una reflexión sobre cómo han cambiado las percepciones frente a las separaciones amorosas. Algunos de los presentadores señalaron que parte del público esperaba ver a Yaya afectada, llorando o atravesando una crisis emocional, y que el hecho de verla bailando y disfrutando generó incomodidad en ciertos sectores.

“Los tiempos han cambiado”, comentó Dímelo King, subrayando que hoy muchas mujeres eligen vivir sus duelos de manera distinta, sin necesidad de exponerse desde el sufrimiento.