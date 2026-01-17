Impactante video reveló el operativo de la Policía que frustró hurto en reconocido almacén de Cali: un presunto ladrón resultó herido

Así se registró el impactante operativo que dejó un presunto delincuente herido - crédito Policía Cali

En un contundente operativo de los grupos contra atracos de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, se logró frustrar el hurto en un almacén de cadena ubicado en el barrio El Trébol, en la Comuna 8 ubicada en el nororiente de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la acción policial permitió la captura de cinco hombres, la incautación de dos armas de fuego, la recuperación de dinero robado y la retención de un vehículo utilizado para movilizarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Policía Metropolitana de Cali entregó detalles del operativo que dejó cinco capturas - crédito Policía Cali

Según detalló el coronel Andrés Arias Buitrago, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, “una rápida reacción de la Policía Nacional con uno de sus cuatro grupos contraatracos, que están desplegados en la ciudad de Cali, permitió la captura de cinco sujetos, los cuales estaban cometiendo un hurto en un almacén de cadena (...)”.

En las grabaciones de cámaras de seguridad de la tienda D1, se observa que los hechos ocurrieron el jueves 15 de enero, hacia las 7:20 p. m., cuando entran inicialmente tres hombres, con armas de fuego en mano a intimidar trabajadores y clientes.

Uno de los criminales, el campanero, requisa a uno de los trabajadores del local comercial mientras presta la guardia en la entrada del establecimiento. Luego, a los pocos segundos ingresa otro cómplice, que con más agresividad encañona con su pistola al mismo trabajador, que se arrodilla para evitar la agresión, mientras los demás desocupan las cajas registradores y billeteras de los clientes.

Cinco hombres capturados y dos armas de fuego incautadas tras el intento de robo en el suroriente de Cali - crédito Policía Cali

“Una llamada a la línea emergencia 123 permitió la rápida reacción de nuestros uniformados, presentándose un cruce de disparos, quedando uno de los capturados herido. En el procedimiento se logró la incautación de dos armas de fuego, un vehículo y la recuperación del dinero”, declaró el comandante Arias.

Los cinco detenidos, con edades entre los 18 y 22 años, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado, a la espera de la definición de su situación judicial.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, resaltó la labor policial afirmando: “Queremos destacar la rápida reacción de nuestra Policía Metropolitana. Los grupos antiatraco están haciendo un ejercicio de control y de reacción efectivo. Con esta captura de cinco delincuentes, de nuevo reafirmamos el compromiso por la seguridad y tranquilidad de los caleños”.

Secretario de Seguridad de Cali destacó la labor policial en este operativo - crédito Policía Cali

Cabe señalar que el dispositivo policial forma parte de la estrategia policial que, según la institución, dispone de cuatro grupos contra atracos destinados a recorrer distintas comunas para prevenir estos delitos y proteger el patrimonio económico de la ciudadanía.

Finalmente, la Policía invitó a la comunidad a aportar información a través de la línea contra el crimen 321 394 5156, la línea de emergencia 123 o el 156 de la Red de Cooperantes, garantizando confidencialidad.

Estos fueron los objetos incautados por las autoridades - crédito Policía Cali

Enfrentamiento armado tras intento de hurto en zona de comidas dejó un muerto en el sur de Cali

El intento de hurto a un hombre en una zona de comidas del barrio El Ingenio, ubicado al sur de Cali, derivó en un enfrentamiento armado entre los presuntos delincuentes y un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que se encontraba en el sector.

De acuerdo con las autoridades, uno de los implicados en el robo falleció durante el intercambio de disparos, mientras continúa la investigación para determinar la posible participación de otro sospechoso.

El hecho generó momentos de confusión y temor entre los presentes. Un testigo relató a Caracol Radio: “Íbamos pasando cuando de repente hubo un tiroteo. Un hombre estaba en el suelo, probablemente herido, otro estaba corriendo y se llevó a un hombre con discapacidad que tenía un caminador. Hubo varias personas con arma de fuego disparando a un individuo que debe ser un ladrón porque todos comenzaron a perseguirlo, fue un momento horrible, una balacera intensa”.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la participación de otras personas en el caso.