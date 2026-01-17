Colombia

Fuerte rifirrafe entre Daniel Palacios y Juan Manuel Galán por decisiones internas de la Gran Consulta: “La incoherencia es absoluta”

El exministro del Interior del gobierno del presidente Iván Duque sostuvo que ingresó en el proceso “de buena fe”, convencido de que la unión era necesaria para articular una opción capaz de “rescatar el país”

Guardar
Fuerte rifirrafe entre Daniel Palacios
Fuerte rifirrafe entre Daniel Palacios y Juan Manuel Galán por decisiones internas de la Gran Consulta - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

El candidato presidencial Daniel Palacios afirmó que la decisión de excluirlo de la llamada Gran Consulta por Colombia surgió por la negativa de Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria a participar en una reunión clave.

Según explicó en una entrevista con Infobae Colombia, esta ausencia impidió que se alcanzara un consenso que le permitiera integrarse al mecanismo, lo que a su vez constituyó un cierre sorpresivo de las puertas del espacio sin justificar las razones.

Palacios manifestó: “No dieron la cara ni ofrecieron argumentos”, señalando que se enteró de la exclusión por vías indirectas, nunca por comunicación directa de los protagonistas. Pese a lo ocurrido, reiteró que continuará en campaña de manera independiente mientras espera que la Registraduría Nacional del Estado Civil certifique las firmas requeridas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exministro del Interior para
El exministro del Interior para el gobierno del presidente Iván Duque sostuvo que ingresó en el proceso “de buena fe”, convencido de que la unión era necesaria para articular una opción capaz de “rescatar el país” - crédito Infobae Colombia

Durante la entrevista, Palacios trazó un contraste entre quienes objetaron su presencia en la consulta y otros actores del espacio político que, a su juicio, sí respaldaron su ingreso. Destacó la disposición al diálogo de Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón, con quienes, según dijo, siempre mantuvo “diálogo y una relación fluida”. Esta actitud, para el candidato, marcó una diferencia notable en la apertura para conformar una alternativa política amplia frente al Gobierno nacional.

El político mostró su desilusión con la evolución del mecanismo de la Gran Consulta. Palacios dijo que ingresó en el proceso “de buena fe”, convencido de que la unión era necesaria para articular una opción capaz de “rescatar el país”, pero observó que la invitación mutó hasta convertirse en un espacio “exclusivo” restringido por vetos.

Con respecto a las declaraciones de Palacios a este medio, Juan Manuel Galán, candidato a la Presidencia de la República, sostuvo en sus redes sociales que en la coalición no hay ningún tipo de veto a políticos que quieran unirse.

Juan Manuel Galán reveló los
Juan Manuel Galán reveló los motivos por los que Daniel Palacios no participará de la Gran Consulta - crédito @juanmanuelgalan/X

“Eso es justamente lo que el país no quiere: señalamientos sin fundamento y más polarización. A @DanielPalam lo respeto. Ha tenido una carrera política correcta y seria. Dicho eso, en #LaGranConsulta no hay vetos personales, pero tampoco hay decisiones tomadas bajo presión. Aquí hay un equipo con reglas claras”, escribió en su cuenta de X.

Galán destacó que “este proyecto se ha caracterizado desde el inicio por la sinceridad, la sensatez, la honestidad y la transparencia. Y una de las reglas fundamentales es que el ingreso al equipo debe contar con el consenso de todos. En este caso, ese consenso no se dio”.

Incluso, señaló que considera correcto que el exministro del Interior no se una a la coalición, ya que su presencia cambia las bases ideológicas en las que se forjó la alianza entre los aspirantes a la Casa de Nariño.

“Quiero ser muy claro: mi posición no es personal, ni responde a diferencias individuales. Es una convicción política. La Gran Consulta no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia”, expuso el exsenador Galán.

Y agregó: “La unidad no se construye borrando las diferencias, sino siendo coherentes con el proyecto que se le propone al país. Y esa coherencia es la que estamos defendiendo”.

Paloma Valencia sostuvo que le
Paloma Valencia sostuvo que le hubiera gustado que Palacios participara de la Gran Consulta - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Paloma Valencia reaccionó al cruce de palabras entre Palacios y Galán. La representante del Centro Democrático defendió la participación del exviceministro de Relaciones Políticas.

“Yo creo que Daniel Palacios debería estar. Todo el que quiera estar, debiera estar. Solo creo en la política de los retos. Allá hay unas reglas, tenía que tener consenso. No lo hubo. Lo lamento, porque yo creo que Daniel Palacios es un gran político. Lo invitamos para que estemos juntos, porque el país necesita unidad”, afirmó Valencia en un video publicado por Caracol Radio.

Temas Relacionados

Daniel PalaciosJuan Manuel GalánGran ConsultaCoalición de derechaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

La exitosa producción volvió renovada tras una década en Prime Video, con grabaciones en escenarios icónicos del país cafetero y la participación de actores y músicos locales que enriquecen la trama y conectan con la realidad latinoamericana

Tom Hiddleston habló de la

Atlético Nacional encontró el reemplazo de Marino Hinestroza: sorpresivo fichaje proveniente de Ecuador

Los verdolagas, que siguen a la espera de definir la venta del atacante a Boca Juniors, está cerca de concretar su cuarta contratación y es un extremo con mucha experiencia

Atlético Nacional encontró el reemplazo

Definen qué pasará con el debut de América de Cali ante Internacional de Bogotá

A través de su cuenta de X, Tulio Gómez, máximo accionista de la Mechita, confirmó la noticia

Definen qué pasará con el

Jenifer Pedraza denunció la campaña de Carolina Corcho por presuntas irregularidades en su financiación: ¿Estamos ante un testaferro de la política?”

La representante a la Cámara cuestionó el origen de recursos utilizados en la campaña del sector oficialista y expuso documentos que, según afirmó, evidenciarían inconsistencias entre aportes políticos, subsidios estatales y afiliaciones al sistema de salud

Jenifer Pedraza denunció la campaña

Estados Unidos alertó sobre riesgos en espacios aéreos de Latinoamérica por presunta actividad militar: Colombia fue incluido

La Aeronáutica Civil informó que las aerolíneas comerciales que operan en el país fueron notificadas de la situación

Estados Unidos alertó sobre riesgos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc robaron

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston habló de la

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Marcela Reyes: esta es la historia de la participante que abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Deportes

Atlético Nacional encontró el reemplazo

Atlético Nacional encontró el reemplazo de Marino Hinestroza: sorpresivo fichaje proveniente de Ecuador

Definen qué pasará con el debut de América de Cali ante Internacional de Bogotá

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

Cúcuta terminó su pretemporada con derrota en penales: Huracán ganó 6-5 en la serie en Montevideo

Camila Osorio vivió un encuentro especial con una leyenda del tenis en Australia: “Lo quiero mucho”