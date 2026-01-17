Fico Gutiérrez cuestiona llegada de René Guarín al DNI y cita publicación sobre presunto secuestro

- crédito @FicoGutierrez/X

El reciente cambio en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) generó reacciones desde distintos sectores políticos del país. El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, expresó cuestionamientos públicos frente al nombramiento de René Guarín como nuevo director de esa entidad, luego de la salida de Jorge Lemus del cargo.

Durante la semana, el presidente Gustavo Petro oficializó la designación de Guarín, un ingeniero de sistemas con especialización en auditoría de sistemas de comunicación.

De acuerdo con los datos conocidos, el nuevo director cuenta con experiencia previa en la Subdirección de Inteligencia y ha trabajado en estrategias de seguridad, entre ellas el uso de drones dentro de labores técnicas relacionadas con inteligencia.

Hasta el momento de su nombramiento, la cercanía de Guarín con el jefe de Estado fue señalada como un factor clave para su llegada al DNI, entidad adscrita a la Presidencia de la República y encargada de producir inteligencia estratégica para el Gobierno nacional.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa

Sin embargo, tras hacerse pública la designación, comenzaron a conocerse críticas desde la oposición.

Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del alcalde de Medellín, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para referirse al tema.

“Vea pues. Ahora quien llega a la dirección del DNI tiene experiencias en secuestros”, escribió Gutiérrez, al citar una publicación del periodista Melquisedec Torres que hacía referencia a una nota histórica del diario El Tiempo.

En ese mensaje, el mandatario local manifestó inquietudes sobre las garantías institucionales frente al manejo de la inteligencia estatal. “Qué garantías vamos a tener por Dios todos los Colombianos?”, agregó el alcalde, en un texto en el que también hizo referencia a información que, según dijo, le ha sido comunicada en varias oportunidades.

En su publicación, Gutiérrez sostuvo que ha recibido reportes según los cuales el Gobierno nacional habría utilizado el DNI para hacer seguimiento a sectores de oposición. “En varias oportunidades me ha informado que el gobierno Petro ha utilizado el DNI para perseguir a la oposición democrática”, señaló el alcalde en el mismo mensaje difundido en redes sociales.

Además, el mandatario de Medellín indicó que habría existido información sobre presuntas actividades de seguimiento en su contra. “En varias oportunidades me han informado que tendrían comisión exclusiva en Medellín para seguirnos y perseguirnos”, escribió, sin precisar fuentes ni detallar hechos específicos relacionados con esas afirmaciones.

La publicación citada por Gutiérrez hace referencia una nota periodística de El Tiempo relacionada con hechos ocurridos el 28 de mayo de 1988. Según ese registro, René Guarín y otra persona identificada como María Antonia fueron capturados en un presunto intento de secuestro durante ese año, en un contexto asociado a la actividad del grupo M-19.

El decreto establece que René Guarín deberá asumir dos cargos en el Gobierno Petro - crédito X

De acuerdo con la información citada, en esos hechos murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila. La nota señalaba que las autoridades habrían encontrado armas y municiones dentro de un vehículo en el que se movilizaban los capturados, según el reporte de la época reproducido por el medio nacional.

“Dentro del jeep Suzuki las autoridades encontraron un fusil R-15 con 92 cartuchos, una carabina M-1 punto 30 con 158 cartuchos que había sido robada al M-19 el 8 de junio de 1986 durante un asalto al municipio de Nemocón, donde murió el subteniente José Antonio Villamil Ávila”, indica el texto citado por El Tiempo.

La misma nota añade otros elementos incautados en ese procedimiento. “Asimismo, una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con 38 cartuchos, un revólver 38 largo con 88 cartuchos, cinco granadas de fragmentación, un revólver calibre 38 y un revólver calibre 38 que había sido hurtado en atraco a un ciudadano en Bogotá”, señala el artículo periodístico mencionado.

Finalmente, el registro histórico citado precisa la identidad de las personas capturadas en ese entonces. “Los capturados son René Guarín Cortés, nacido en Bogotá de 25 años de edad, estudiante del noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, quien conducía el campero, y María Antonia Espitia Barreto, de 18 años, residente en el barrio “Bolívar 83” de Zipaquirá, del M-19”, puntualiza la nota reproducida.