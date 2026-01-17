Familiar de la pareja de adultos mayores que murieron en accidente en la Avenida 68 contó cómo se enteró de la tragedia

La presencia de cuerpos de emergencia y la investigación judicial mantuvieron la vía restringida durante varias horas, con movilización de ambulancias y desvíos para aliviar la congestión vehicular - crédito X

Continúa la consternación y tristeza por la repentina muerte de una pareja de esposos, ambos de 68 años, luego de que quedaran en medio de una presunta persecución de un hombre contra dos delincuentes que minutos antes le habrían hurtado algunas de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron el jueves 15 de enero de 2026 sobre la avenida carrera 68 con calle 72, en la localidad de Engativá.

Las víctimas fueron identificadas como Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, dejando una profunda tristeza en sus allegados, especialmente en aquellos que los recuerdan por su vocación de servicio y su dedicación familiar.

De acuerdo con el relato de Doris León, hermana de Clara Lucía, a Noticias Caracol, la pareja había salido esa tarde para una cita médica, sin imaginar que serían alcanzados por un acto de justicia por mano propia que terminó de manera trágica.

“Mi hermana toda la vida, desde chiquita, tuvo ese don de servicio, trabajó siempre para la gente. Trabajó muchos años con Idipron y trabajó con los niños, con las mamás de todos los programas sociales que tiene el Distrito, siempre ayudando”, recordó Doris en conversación con el medio.

Santiago, por su parte, era ingeniero y trabajador independiente, recién pensionado, y según la familia, nunca estuvo vinculado a situaciones de violencia. “Santi era ingeniero, siempre trabajo independiente, lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase... Siempre trabajo con varias ladrilleras. él iba mucho a Cogua y se pensionó hace un año”, añadió Doris.

El accidente ocurrió mientras la pareja regresaba de una consulta médica. Clara Lucía, que se recuperaba de una fractura en el hombro tras una caída sufrida cuatro meses antes, tenía programada una radiografía para revisar el progreso de sus terapias ese mismo día.

La colisión fue tan severa que Santiago falleció en el lugar, mientras que Clara Lucía alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde murió minutos después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Doris relató que la familia se enteró del suceso por la inquietud de su madre, de 93 años. “Mi mamá tiene 93 años, es absolutamente consciente. Ella sabía que algo había pasado. Me empezó a llamar a las 6:30 de la tarde diciendo: ‘Clara no contesta’”, recordó.

Y agregó: “Yo estaba con una amiga porque ayudamos a los animalitos en la calle, en Tabio, y ella me decía: ‘¿Qué pasó con Clari?. Yo le dije: ‘Madre, yo no sé’... entonces cuando empezó averiguar fue cuando nos enteramos”, relató Doris a Noticias Caracol.

Ante la pérdida, la familia quedó profundamente afectada: “Destruyeron, esta gente, a la familia... mi sobrina quedó sin sus papás de una”.

Según versiones oficiales, hacia las 2:35 p. m. del jueves, dos hombres en motocicleta habrían interceptado al conductor de una camioneta para hurtarle sus pertenencias.

El afectado, no habría alertado a las autoridades, por lo que decidió perseguir a los presuntos ladrones por la vía, lo que derivó en una persecución a alta velocidad.

Investigadores del caso indicaron que esta acción desencadenó la colisión múltiple que involucró tres vehículos particulares, una volqueta y la motocicleta de los sospechosos.

Por su parte, el conductor que habría originado el choque múltiple relató los momentos de tensión vividos junto a su familia durante la persecución a los presuntos asaltantes, lo que terminó en una tragedia con tres fallecidos.

En declaraciones a Noticias Caracol, el hombre describió cómo trató de mantener la calma mientras sus hijos y esposa viajaban con él: “Yo volteé a ver a los niños que venían en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran”.

El conductor, de 34 años, tomó la decisión de continuar tras los delincuentes: “Tomé la decisión de subir los vidrios y encarar la persecución a los delincuentes, que se encontraban a unos cien metros de distancia”.

La situación se agravó cuando, durante la persecución, uno de los asaltantes lo amenazó directamente: “Cuando el sujeto joven, de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma, seguíamos a unos cien metros de distancia. Yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”.

Tras el choque, el conductor quedó conmocionado al ver el resultado del accidente: “Yo me acerco y observo que dentro había dos adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado. Y ver esta escena me generó mucha frustración. Sentí que el mundo se me venía encima”, expresó al medio citado.