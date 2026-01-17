Crítican a Juan Daniel Oviedo por utilizar audio de Yeison Jiménez para hacer campaña: “Pensé que usted era diferente”

El candidato presidencial sumó un audio del cantautor en el video que publicó - crédito @JDOviedoAr/X

Después del accidente aéreo en el que falleció el cantautor Yeison Jiménez y cinco personas más, en Colombia, el oriundo de Manzanares, Caldas, ha sido tendencia por las publicaciones con las que sus fanáticos lo han recordado.

De la misma forma, en Bogotá, en el Movistar Arena, se llevó a cabo un homenaje del que participaron varios artistas de la música popular en Colombia, lo que generó una nueva polémica que fue tendencia por los comentarios negativos por parte de Giovanny Ayala.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras en Manzanares se llevará a cabo un nuevo homenaje tras siete días del siniestro en el que falleció Jiménez, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo es blanco de señalamientos por utilizar un audio del cantautor en sus redes sociales.

Señalan de “oportunista” a Juan Daniel Oviedo por mencionar a Yeison Jiménez

El candidato publicó un video con un audio de Yeison Jiménez - crédito @JDOviedoAr/X

En la tarde del 16 de enero, Juan Daniel Oviedo publicó un video en el que añadió un audio de Yeison Jiménez hablando sobre la envidia en la sociedad, un monólogo del artista durante un concierto antes de interpretar uno de sus sencillos más populares.

“No hay nada más hijo de p… que uno trabajando para que otro hable mal de uno, pero yo llegué a una conclusión: la gente siempre va a encontrar de quién hablar cuando no está haciendo nada por la vida de ellos. Cuando las personas ocupan su mente, su corazón, su energía en su camino, les vale un pepino lo de los demás”, son las palabras de Jiménez en el audio citado.

En la descripción, el bogotano añadió un mensaje sobre el legado que dejó Jiménez a los colombianos, a los que invitó a concentrarse en lo que será la elección del candidato del centro para los comicios de mayo.

“Definitivamente, el gran @yeison_jimenez nos deja un legado inmenso: “Ocupen su corazón, mente y energía en trabajar con propósito”. Concentrémonos en sumar para el 8 de marzo #LaGranConsulta y estar con toda por Colombia”.

El candidato fue criticado por utilizar un audio de Yeison Jiménez - crédito Colprensa

Lejos de generar empatía o comentarios positivos en su publicación, los internautas se sumaron para cuestionar el comportamiento de Juan Daniel Oviedo en redes sociales.

En la mayoría de los comentarios, usuarios acusaron al candidato presidencial de ser “oportunista” al mencionar al protagonista de una tragedia reciente, además de que en la publicación también escribió #Lacasadelosfamosos, buscando sumarse a la tendencia en la que está el reality en estos momentos.

“Haciendo política con la muerte de una persona, no se necesita ningún tipo de explicación”, “Lo veo mal Juan Daniel. Pensé que usted era diferente. Lástima. Utilizando una tragedia para hacer política, así no es” o “Increíble a lo que llegan los políticos por votos, no ha pasado ni una semana y ya está utilizando a un muerto para ganar votos”, son algunos de los comentarios registrados hasta el momento.

El artista de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero - crédito Reuters

Comentarios de esa índole se hicieron presentes en otras publicaciones que hicieron candidatos a la Presidencia de la República tras la confirmación del deceso de Jiménez, puesto que los fanáticos del artista afirmaron que la mayoría de los políticos estaban buscando protagonismo en medio de la tragedia.

Sobre la posición política de Jiménez, en vida, el artista no reveló si tenía afinidad con algún partido; sin embargo, en más de una ocasión se refirió a la realidad de la nación y los ajustes que él consideraba que se debían registrar.

“Yo, como un ser humano que genera trabajo y genera dinero, yo digo: la rotación del dinero debe cambiar. Sí, esa es la realidad, porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito, sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos, ni las empresas grandes. Eso es real”, es una de las declaraciones al respecto que se han recordado de Yeison Jiménez tras su muerte.