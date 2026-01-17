Actitud de un hombre en operativo de control levantó sospecha de la Policía en Santander: llevaba 760 paquetes de marihuana

La Policía Nacional incautó un cargamento de 377 kilogramos de marihuana en la Troncal del Magdalena Medio, Santander - crédito Policía Santander

Las autoridades mantienen operativos constantes para combatir el tráfico de drogas en las principales vías del país, como parte de una estrategia dirigida a debilitar las finanzas de organizaciones criminales, impedir la distribución de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad ciudadana.

A propósito, un cargamento de 377 kilogramos de marihuana fue incautado por la Policía Nacional en un operativo realizado en la Troncal del Magdalena Medio, a la altura del corregimiento de Puerto Araujo, en jurisdicción del municipio de Cimitarra (Santander).

La droga, procedente de Villa Rica (Cauca) y con destino final la ciudad de Bucaramanga (Santander), se encontraba camuflada en canastillas dentro de un camión identificado con las placas SQF-517.

El decomiso se produjo durante un control de rutina adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte, tras notar una actitud sospechosa en el conductor, un hombre de 35 años.

Según explicó el teniente coronel ángel Giovanni Vivas Casas, comandante encargado de la Policía del Magdalena Medio, la inspección minuciosa al vehículo permitió hallar 760 paquetes ocultos, los cuales contenían la sustancia ilícita.

Vivas Casas afirmó que “con esta incautación se logra una afectación económica a las estructuras criminales, estimada en más de $500 millones, evitando además la distribución de miles de dosis”.

El conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento.

Tanto el vehículo utilizado como la droga incautada quedaron a disposición de las autoridades judiciales, con el objetivo de establecer a qué banda, de las que operan en el área metropolitana de Bucaramanga, pertenecía el estupefaciente.

Incautan 680 kilos de marihuana tras persecución policial en corredor vial del Valle del Cauca

Durante la estrategia departamental Corredores Seguros, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle incautó 680 kilogramos de marihuana y capturó a un hombre en la vía Cali–Mediacanoa.

El operativo, enfocado en la seguridad de los principales corredores viales, se desarrolló tras un control de rutina que derivó en una persecución por cuatro municipios del Valle del Cauca.

El procedimiento se inició cuando las unidades policiales ordenaron detenerse a una camioneta gris en el tramo Villa Rica – Palmira. El conductor ignoró la señal de pare, lo que desencadenó un seguimiento controlado a alta velocidad por jurisdicciones de Palmira, El Cerrito, Rozo y Yumbo.

La persecución concluyó en la vía Cali – Mediacanoa, donde el sospechoso perdió el control del vehículo al tomar una curva, colisionó contra una zona verde y el automotor volcó lateralmente. Tras el accidente, el hombre intentó escapar a pie a través de una ventana, pero fue interceptado por los uniformados pocos metros después.

Durante la inspección al vehículo accidentado, las autoridades hallaron 179 paquetes rectangulares envueltos en cinta negra, que contenían una sustancia vegetal con características de marihuana.

El pesaje oficial determinó un total de 680 kilogramos de estupefaciente, presuntamente del tipo creepy, según lo informaron fuentes policiales. Las investigaciones preliminares indican que la droga estaba destinada a su comercialización bajo la modalidad de tráfico de alta pureza.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes. El vehículo utilizado para el transporte fue incautado como elemento material probatorio dentro del proceso judicial.

Este resultado operativo hace parte de la ofensiva contra el narcotráfico para 2026, impulsada por la Gobernación del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la importancia de atacar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y anunció un fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Policía, así como el aumento de recompensas para desarticular bandas criminales en la región.