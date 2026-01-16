Colombia

Sueldo, salud y formación: lo que recibirán los jóvenes que presten servicio militar en 2026

El Ejército detalló las condiciones económicas y académicas para los jóvenes que se incorporen al servicio militar en 2026, incluyendo una bonificación mensual

La convocatoria para el servicio militar correspondiente al año 2026 fue abierta por el Ejército Nacional, con una oferta que incluye remuneración mensual, cobertura en servicios médicos y alternativas de formación académica para quienes cumplan con los requisitos establecidos, de acuerdo a información conocida por la Revista Semana.

De acuerdo con lo informado, los jóvenes mayores de 18 años que decidan incorporarse a las filas de la institución recibirán una bonificación mensual superior a 1.700.000 pesos, cifra que corresponde al apoyo económico previsto para quienes integren los nuevos contingentes.

Este ingreso se entregará durante el tiempo de permanencia en el servicio, conforme a la normativa vigente para el personal en formación.

El anuncio fue realizado por el comandante del Ejército, el general Royer Gómez, quien explicó que la convocatoria se encuentra habilitada en unidades militares de todo el país, a las cuales pueden acudir los interesados para conocer los requisitos, el proceso de inscripción y las evaluaciones necesarias para definir la aptitud de los aspirantes. La incorporación está dirigida a jóvenes que hayan alcanzado la mayoría de edad y que cumplan con los criterios físicos, médicos y administrativos.

Además del componente económico, el Ejército contempla beneficios adicionales para quienes resulten seleccionados. Entre ellos se incluye el acceso a servicio médico integral, durante el tiempo de vinculación, así como la posibilidad de recibir formación académica en diferentes áreas, orientada a fortalecer las capacidades personales y profesionales de los conscriptos.

Según lo señalado por el alto mando, los nuevos integrantes podrán acceder a procesos educativos internos, y quienes manifiesten interés en continuar una carrera dentro de la institución tendrán la opción de matrícula sin costo para iniciar la ruta que conduce a convertirse en oficial o suboficial, siempre que cumplan con los requisitos académicos y disciplinarios exigidos.

Otro de los aspectos destacados es que el tiempo de prestación del servicio militar será reconocido como experiencia laboral, lo cual podrá ser acreditado posteriormente en procesos de vinculación al mercado de trabajo. De igual manera, ese periodo contará como tiempo de cotización para pensión, un punto que hace parte de los beneficios sociales contemplados para los conscriptos.

El general Gómez explicó que los jóvenes que resulten aptos integrarán el primer contingente del año 2026, el cual iniciará actividades a partir del 1 de febrero. Para ello, los aspirantes deberán completar las etapas de evaluación médica, psicológica y física, además de los trámites administrativos correspondientes en las unidades militares habilitadas.

Desde la institución se indicó que la información oficial se entrega de manera directa en los distritos y batallones, con el fin de evitar intermediarios y garantizar que los aspirantes conozcan con claridad las condiciones del servicio, los derechos y los deberes que adquieren al incorporarse. Las autoridades militares reiteraron que no existen costos asociados al proceso de inscripción.

La convocatoria se enmarca dentro de los planes regulares de incorporación que adelanta el Ejército cada año, con el objetivo de garantizar el relevo del personal en formación y fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la institución. Para el periodo 2026, la estrategia contempla la vinculación de jóvenes de distintas regiones del país.

El Ejército señaló que los interesados pueden acudir a las unidades militares más cercanas, donde recibirán orientación personalizada sobre fechas, documentación requerida y etapas del proceso. Allí también se brinda información sobre los beneficios económicos, educativos y sociales previstos durante la prestación del servicio.

