Colombia

Santander registró un sismo de magnitud 4.8 este 16 de enero

El país se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

Guardar
Es importante estar preparado ante
Es importante estar preparado ante cualquier emergencia como un sismo de gran magnitud. (Infobae/Jovani Pérez)

Un temblor de magnitud 4.8 se registró en la municipalidad de Piedecuesta, Santander, de acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 02:05 (hora local) de este 16 de enero y tuvo una profundidad de 140 kilómetros, con una latitud de 6.842730045 y una longitud de -73.01763153.

Es importante mencionar que esta información publicada por el SGC es preliminar y puede estar sujeta a cambios o actualizaciones tanto en la magnitud del sismo, como en la ubicación exacta de origen.

En Colombia la intensidad de los sismos se mide con la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la cual parte de la intensidad 2, descrita como "apenas sentido" por muy pocas personas en reposo; el nivel 3 es catalogado como "sentido levemente", en donde puede haber balanceo de algunos objetos.

Un sismo es considerado de intensidad 4 cuando es "sentido ampliamente" por muchas personas en el interior de edificaciones y por pocas en el exterior. Las ventanas, puertas y platos vibran. En el nivel 5, "sentido fuertemente", los objetos pequeños se desplazan, hay un vaivén de puertas o ventanas y se pueden registrar leves grietas en edificios o casas.

La intensidad de tipo 6 implica un "daño leve", en este rango algunas personas pueden llegar a perder el equilibrio; algunos objetos llegan a caerse y muchas edificaciones presentan daños leves. El nivel 7 se presenta cuando hay un "daño moderado", es decir, los muebles pesados llegan a desplazarse y muchos edificios tienen grietas y puede haber caída de revestimiento de los muros.

Finalmente, en las intensidades por arriba de 7 acontece un "daño severo": en este tipo de terremotos muchas personas tienen dificultad para mantenerse en pie; los objetos pesados se caen; y las estructuras antiguas y débiles pueden llegar a colapsar.

Colombia y el Cinturón de Fuego del Pacífico

En esta región sucede aproximadamente
En esta región sucede aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)

Considerado un país de alto riesgo sísmico, Colombia es un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes a nivel mundial.

También conocido como Anillo de Fuego del Pacífico, está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso específico de Colombia, el país se localiza en dos áreas de subducción importantes, pues por un lado tiene la placa de Nazca con la Sudamericana y ésta última que también choca con la placa del Caribe, lo que da paso a que tiemble constantemente.

Ante esta situación, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander son los lugares en donde más tiembla; en éste último se encuentra el municipio de Los Santos, que es la segunda zona más sísmica del mundo.

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes en Colombia?

Ecuador-Colombia de 1868

Dos sismos se registraron en la zona limítrofe de Ecuador y Colombia el 15 y 16 de agosto de 1868, con magnitudes de 6.3 y 6.7, siendo éste último el más mortal con una duración de casi un minuto de movimiento.

El primero de ellos se registró en las localidades de El Ángel y La Concepción; mientras que el segundo terremoto dejó la ciudad ecuatoriana de Ibarra completamente destruida. Se cree que este movimiento causó alrededor de 70 mil víctimas, contabilizando muertos y heridos en ambos países.

Terremoto de Cúcuta de 1875

También conocido como el Terremoto de los Andes, este temblor se produjo el 18 de mayo de 1875 y tuvo una magnitud de entre 7.5 y 8.5 en Cúcuta, aunque también repercutió en el estado venezolano vecino de Táchira.

Pese a que algunos aseguran que el número de víctimas de este terremoto llegó a 3 mil, al menos en la zona afectada de Colombia únicamente fueron encontrados 461 cuerpos. De este sismo también afloraron aguas termales de los sitios hoy conocidos como "Agua Hedionda", "El Tampaco" y "Aguas Calientes".

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo y tsunami de 1906

Un sismo de magnitud 8.8 azotó a la provincia de Esmeralda en Ecuador, colindante con Colombia, el 31 de enero. Este movimiento generó un tsunami que dejó mil 500 muertos. Según información del SGC, las olas alcanzaron los cinco metros de altura y dejaron bajo el agua la región colombiana de Tumaco.

Terremoto de Páez de 1994

El terremoto se originó en las estribaciones de la Cordillera Central de los Andes del Cauca, en el suroeste de Colombia, el 6 de junio de 1994. Fue de una magnitud de 6.4 y dejó alrededor de 800 personas fallecidas, principalmente los habitantes de los asentamientos cercanos al río Páez. Este es considerado el segundo más mortífero en la historia del país.

Eje Cafetero de 1999

Considerado el peor terremoto en la historia reciente del país, este terremoto afectó los departamentos de Quindío y Risaralda en Colombia, dejando más de mil personas muertas.

El movimiento telúrico se originó el 25 de enero de 1999 con una magnitud de 6.2. Diversos hospitales se vieron afectados y los recursos para atender la emergencia fueron limitados. El sismo dejó cuatro mil personas con lesiones y cerca de 500 desaparecidas.

Alrededor de ocho mil fincas cafeteras fueron completa o parcialmente destruidas, también 13 mil estructuras de muchos tipos de empresas e industrias fueron afectadas.

Temas Relacionados

Temblor hoy en ColombiaÚltimo temblor en ColombiaEpicentro del temblor de hoy hace unos minutos en ColombiaTemblor en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Atentado a tren del Cerrejón expone riesgos de seguridad en la infraestructura férrea clave para la operación minera

La empresa informó que los daños materiales están en evaluación y que la emergencia evidenció riesgos para la seguridad y la operación en La Guajira

Atentado a tren del Cerrejón

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este viernes

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa: qué automóviles

Gerente de hospital en Itagüí rompe en llanto y expone millonarias deudas de las EPS que afectan al personal de salud

La crisis financiera del sistema de salud en Antioquia quedó en evidencia tras el testimonio del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien denunció retrasos en pagos de EPS intervenidas y expuso el impacto en trabajadores y servicios asistenciales

Gerente de hospital en Itagüí

Resultados de la Lotería de Bogotá jueves 15 de enero de 2026: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Resultados de la Lotería de

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 15 de enero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes abandonó ‘La casa

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo anunció la presentadora Carla Giraldo

Pipe Bueno estalló contra un seguidor por comentarios sobre supuesta maldición tras la muerte de Yeison Jiménez

‘Desafío Siglo XXI’: volvieron los castigos más complejos y Neos eligió el más polémico en contra de Gamma

Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras criticar el homenaje al cantante

La Solar Medellín 2026 confirmó a Crudo Means Raw como su primer artista cabeza de cartel

Deportes

Altas y bajas de la

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón

Liga BetPlay recuperó herramienta clave del mercado de fichajes: terminó conflicto entre plataforma de “scouting” y canal que transmite el fútbol colombiano