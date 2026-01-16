Pago de cesantías y de intereses impacta la economía de millones, pero no todos acceden al beneficio: ¿por qué?

El empleador debe consignar el valor acumulado de cesantías en el fondo escogido por el trabajador antes del 14 de febrero de cada año Jaime Saldarriaga/Reuters

A comienzos de año, millones de trabajadores en Colombia esperan el pago de los intereses de cesantías, un ingreso adicional estipulado por ley que representa hasta el 12% anual sobre el monto acumulado y que debe abonarse el 31 de enero. La suma, que suele ser destinada a gastos urgentes o proyectos personales, llega solo a los que cuentan con un contrato laboral formal. Sin embargo, una parte considerable de la fuerza laboral queda excluida del beneficio por el tipo de contrato, modalidad salarial o condición laboral.

Las cesantías, reconocidas como una de las principales prestaciones sociales en Colombia, tienen como fin proteger de manera económica al trabajador ante el desempleo. Permiten solventar necesidades básicas, acceder a vivienda o educación y cubrir gastos imprevistos en periodos de transición laboral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro, corresponden a un mes de salario por cada año trabajado o la parte proporcional si el tiempo de servicio es menor. Además de servir como respaldo en caso de despido, las cesantías ofrecen al trabajador una herramienta clave de planificación económica a mediano plazo. Son empleadas para costear estudios, impulsar proyectos de vivienda y facilitar el acceso a crédito.

Los intereses de cesantías representan un alivio para el bolsillo en el inicio de cada año - crédito Canva

Por supuesto, el correcto pago es indicio del cumplimiento de obligaciones legales del empleador y del compromiso con el bienestar de la plantilla.

La liquidación y pago de las cesantías e intereses están sujetos a reglas precisas. El empleador debe consignar el valor acumulado de cesantías en el fondo escogido por el trabajador antes del 14 de febrero de cada año, y transferir los intereses al beneficiario a más tardar el 31 de enero.

Cómo se calculan las cesantías

Para calcular las cesantías, la fórmula es: salario mensual por días trabajados, dividido entre 360. Para los intereses, se multiplica el valor de las cesantías por los días trabajados, por 0,12, y se divide entre 360. Por ejemplo, quien haya devengado $1.700.000 y trabajó el año completo recibirá $204.000 por concepto de intereses de cesantías, suma que con frecuencia se utiliza para afrontar gastos típicos del inicio del año.

Cualquier retraso en el pago genera de manera automática una sanción económica: el empleador debe pagar un día de salario adicional por cada día de demora. La disposición confirma la importancia de que los trabajadores revisen sus comprobantes de pago en las fechas clave fijadas por la ley.

La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora en Colombia - crédito Colprensa

Aunque el sistema de cesantías cubre a una amplia mayoría de empleados formales, existen grupos específicos excluidos por la legislación. Entre ellos están:

Trabajadores bajo contrato de prestación de servicios: la modalidad, de carácter civil o comercial, regula la ejecución de tareas específicas sin constituir una relación laboral directa. Por tanto, no da lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, incluidas cesantías e intereses; el contratista es responsable de su propia seguridad social y mecanismos de ahorro.

Trabajadores informales y trabajadores independientes (que no se afilian voluntariamente a un fondo de cesantías) : al carecer de un empleador obligado a hacer aportes, estos trabajadores no acceden a este derecho a menos que decidan adherirse por cuenta propia a un fondo autorizado. Aunque la ley permite la afiliación voluntaria, esta opción sigue siendo poco habitual entre quienes laboran de manera autónoma.

Trabajadores con salario integral: el esquema, dirigido a empleados con ingresos de diez o más salarios mínimos —o más de trece, según algunas referencias legales— y siempre pactado por escrito, unifica todas las prestaciones, incluidas cesantías, primas e intereses, en un solo pago mensual. A raíz de la Reforma Laboral, la ley reconoce un 30% del salario integral como factor prestacional, lo que sustituye el pago separado de cada derecho y elimina la consignación anual en fondos de cesantías.

Las cesantías se pueden retirar para fines educativos o de vivienda - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El incumplimiento de las obligaciones de pago acarrea consecuencias inmediatas para el empleador. Por cada día de mora en la consignación de cesantías o sus intereses, la normativa exige pagar al trabajador un día adicional de salario. El impacto económico, sumado al deber de revisar los pagos en las fechas estipuladas, llevó a que se insista en la importancia de la vigilancia por parte de los empleados.

Novedad para los intereses de cesantías

Una novedad es la mensualización de intereses de cesantías, producto de la Ley 2466 de 2025 o Reforma Laboral. A partir del ciclo 2026, las empresas y los empleados pueden pactar por escrito la entrega mensual del 1% del salario base como interés de cesantías, en vez del pago global a finales de enero. La medida busca optimizar la liquidez de las familias, aunque la aplicación depende de que ambas partes lleguen a un acuerdo y no modifica los criterios legales de exclusión.

Las exclusiones mencionadas afectan a millones de colombianos, por lo que se amplían las brechas de protección social y se limita su capacidad de ahorro. Sin el respaldo que proporcionan las cesantías, amplios sectores de la población enfrentan más dificultades para acceder a vivienda, educación o construir un patrimonio ante eventuales crisis.

Para los trabajadores que se encuentran fuera del sistema formal de cesantías, existe la posibilidad de adherirse de manera voluntaria a un fondo o desarrollar estrategias propias de ahorro. De este modo, pueden conformar una base financiera capaz de proporcionar respaldo frente a imprevistos y servir de impulso a sus objetivos personales o familiares.