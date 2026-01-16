Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

El video fue apoyado por los seguidores de los famosos cantantes - crédito Instagram

El recuerdo de Yeison Jiménez permanece presente entre sus seres queridos, pues sus familiares y amigos demuestran el cariño que le tenían y lo lamentable que ha sido el aceptar la partida del famoso artista. Sin duda, uno de los más afectados ha sido Luis Alfonso, el también cantante de música popular que ha expresado su dolor en varios eventos públicos y a través de sus plataformas digitales.

El famoso artista, más allá de los escenarios, le dedicó un sentido homenaje a su colega y amigo tras su fallecimiento. Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Luis Alfonso abrió las puertas de su casa para dar a conocer uno de los espacios personales más significativos que tiene en su hogar.

El famoso quiso compartir con sus seguidores este espacio tan íntimo: “Bueno, mi gente, queremos mostrarles hoy un poquito de nuestra fe y de nuestro amor con nuestras almas benditas del purgatorio. Soy muy devoto de las almas benditas”, declaró el artista.

En el video compartido el 15 de enero de 2026 en su perfil oficial de Instagram, Luis Alfonso expresó que recordará a su compañero en este lugar tan especial: “Siempre va a estar en un rincón de mi corazón y en mi casa. En este momento, va a estar en un rinconcito en el altar de los seres queridos y de las almas benditas, que son los angelitos que nos cuidan todos los días”.

En el recorrido audiovisual, Luis Alfonso mostró a sus seguidores algunos de los elementos que tiene en su altar personal: “Por aquí está la virgencita, está nuestro Señor. Está San Gabriel Arcángel, otra virgencita. Por acá están los abuelos. Por acá está mi padre, mi abuela, mi abuelito. Y aquí va a quedar el aventurero, en un rinconcito de nuestra casa y de nuestro corazón, con una velita para que esa lucecita siempre lo tenga guiadito y alumbradito allá en la eternidad”.

Parte de ese tributo se vio reflejado también en el texto que acompañó la publicación, donde el artista confesó: “Mi gente con mucho respeto les quiero compartir esto que es muy especial para nosotros 🙏🏽 Aquí vas a estar siempre presente parcero”.

Luis Alfonso aclaró lo siguiente: “Hoy (15 de enero) no pude acompañar a mi parcero Yeison en su sepelio”, con un rostro que reflejaba el dolor por la profunda conexión entre los artistas que se ha hecho visible públicamente en repetidas ocasiones.

Y es que desde el trágico accidente que le arrebató la vida al famoso y a cinco miembros de su equipo de trabajo, Luis Alfonso se ha mostrado muy afectado y ha llorado frente a su público en distintos conciertos. En este nuevo homenaje, el artista terminó con una despedida que demostró el cariño que siente por Yeison Jiménez: “Ay, mi viejo. Lo queremos como un hijueputa”.

Entre los comentarios de los internautas por esta nueva publicación se encuentran: “La humildad de este Hombre es impresionante siempre te recordaremos CON EL CORAZÓN”, “Que gesto tan bonito parcero, el aventurero es alguien para jamás olvidar”, “Todo un caballero, que respeto por las benditas almas”, “Este hombre no tiene que hablar para trasmitir bondad, humildad, amor🫶🏽 Dios lo bendiga siempre… y no me lo vayan a funar pues, que él es de los buenos” y “Ufff que altar tan bellísimo, que bonito esa luz para que seas luz en la eternidad Yeison”.

Cabe recordar que la muerte de Yeison Jiménez, de 34 años, ocurrió cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló después de despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano, incendiándose tras el impacto.