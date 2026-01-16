Lidio García evidenció la razón por la que el Gobierno Petro recortó el presupuesto del Congreso

Lidio García delató la razón por la que el Gobierno Petro recortó el presupuesto del Congreso - crédito Presidencia/ @SenadoGovCo/X

La Dirección Administrativa del Senado de la República alertó en una comunicación oficial dirigida a Lidio García, presidente del Congreso, que la asignación presupuestal vigente para 2026 amenaza con dejar a la corporación sin servicios esenciales de tecnología y seguridad.

En caso de no conseguir una ampliación de recursos, advirtió Astrid Salamanca, directora administrativa, el Senado podría iniciar el año legislativo sin posibilidad de sostener el apoyo operativo de la Policía Nacional ni el contrato de cerca de 70 trabajadores técnicos, muchos de ellos en condición de discapacidad.

Según detalla el documento, el presupuesto aprobado para 2026 será de $486.548.000.000, lo que, según la funcionaria, representa una disminución del 2% respecto a 2025 y un 35% menos del monto solicitado inicialmente al Ministerio de Hacienda.

El monto solicitado corresponde a $656.321.000.000 para cubrir gastos de funcionamiento, personal, inversión y servicio de deuda durante 2026. No obstante, la cifra final no compensa aumentos ineludibles tales como el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 5,1% ni el incremento del salario mínimo.

El mensaje de Lidio García al Gobierno Petro

Lidio García, presidente del Senado, calificó el recorte presupuestal del Congreso que hizo el Gobierno Petro como una manera de afectar el funcionamiento e independencia del Legislativo.

El presidente del Senado afirmó que los trabajadores encargados del mantenimiento del Legislativo serán los más afectados - crédito @LidioSenador/X

“Desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía. Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional”, escribió en su cuenta de X.

El senador del Partido Liberal también señaló que tomará cartas en el asunto con el fin de garantizar la sostenibilidad del Congreso de la República.

“Denunciamos de manera clara esta decisión, que consideramos deliberada y orientada a debilitar al Congreso y a aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución. Desde la Presidencia del Congreso tomaremos todas las medidas necesarias para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional” expuso.

García no dudó en calificar estos recortes como “medidas populistas” y los vinculó directamente con la intención de incidir en el electorado antes de los próximos comicios: “Estas son medidas que no tienen precedentes en la política nuestra. El Senado siempre ha sido respetado por todos los gobiernos, pero es extraño ver que, a pocos meses de unas elecciones, saquen unas medidas que son atropelladoras para la democracia colombiana”, declaró en entrevista con Semana.

Según su posición, la afectación va más allá de la esfera política, pues incide sobre todos quienes prestan servicios en el Congreso. En ese mismo sentido, subrayó que se trata de un impacto transversal sobre el personal: “Se afecta a las del tinto, los de la seguridad, las del aseo y a toda la gente que está en el Congreso y que son muchas personas que escasamente pueden sobrevivir con el sueldo que se ganan allá”, aseveró.

El presidente del Senado, Lidio García, defiende la independencia del Congreso frente a posibles injerencias del Gobierno nacional - crédito Colprensa

A su entender, esto trasciende el plano administrativo y alcanza dimensiones sociales y familiares, pues muchas familias se verán involucradas en la reducción de puestos o ingresos. Incluso, atribuyó la medida presupuestaria a una represalia por la falta de apoyo legislativo a los proyectos del presidente Petro.

“Cuando no se les vota, este se vuelve el peor Congreso del mundo y llegan los señalamientos por parte del Gobierno (…) Pero cuando les votan los proyectos, cuando les salen adelante, este es un Congreso maravilloso e intelectual“, afirmó al medio citado.

A pesar del clima adverso, García insistió en que la reducción no paralizará a la institución: “Estamos muy preocupados, pero no por eso el Congreso va a dejar de funcionar o va a caer de rodillas ante el Gobierno”, manifestó. Añadió que resulta contradictorio que integrantes del Ejecutivo, que en el pasado defendieron la democracia, hoy impulsen medidas que, según él, la lesionan.

“Uno no puede estar promulgando una cosa y haciendo lo contrario. Eso es lo que es este Gobierno y el país lo tiene que saber: van a acabar con los departamentos y con las alcaldías”, detalló el presidente del Senado.