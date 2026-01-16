Fractura en coalición de derecha: precandidato presidencial denunció rechazo de integrantes de la Gran Consulta

Daniel Palacios denunció rechazo por parte de integrantes de la Gran Consulta - crédito Daniel Palacios/Facebook

El 15 de enero de 2026, Daniel Palacios, candidato a la Presidencia de la República, publicó un comunicado dirigido a la opinión pública en el que reveló que no participará de la Gran Consulta propuesta por aspirantes de oposición al Gobierno nacional.

El exministro de Interior sostuvo que desde el momento en que recibió la invitación a unirse a la Gran Consulta conformada por David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, entre otros, aceptó porque cree en la unidad para fortalecer la democracia.

A pesar de ello, Palacios señaló que, hasta ahora, no ha sostenido un diálogo con los miembros de la coalición. De hecho, en reiteradas ocasiones aplazaron encuentros, por lo que considera las actitudes de sus colegas como una exclusión.

Daniel Palacios sostuvo que no sabe si podrá participar en la consulta del 8 de marzo de 2026, señalando que la unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita - crédito @DanielPalam/X

“Desde hace más de un mes expresé de manera pública mi voluntad de participar en la Gran Consulta, aceptando sin vacilaciones las invitaciones que, tanto de forma pública como privada, varios de ustedes me han formulado en distintos momentos. He sido respetuoso de las reglas planteadas, he esperado con prudencia los tiempos del proceso y me he mantenido siempre disponible, abierto al diálogo, a la construcción colectiva y a sumar esfuerzos. Sin embargo, a lo largo de este camino, lo que he recibido no ha sido apertura, sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión”, expuso el aspirante presidencial.

Palacios también sostuvo que no recibió ningún mensaje que confirme o no su participación, sino que se han implementado prácticas evasivas al momento de tomar una decisión.

“Si bien es cierto que no ha existido una negativa formal, sí se ha presentado una sucesión de desplantes y evasivas que, en la práctica, expresan un rechazo sin que medie una razón concreta”, puntualiza el comunicado.

Y agregó: “Lo digo con absoluta claridad, la unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita. Una consulta que se cierra a quienes hemos actuado de buena fe, contamos con respaldo ciudadano y tenemos una disposición real de competir, deja de ser un ejercicio de unidad y se convierte en un filtro político que contradice el espíritu que dice defender. Como lo he sostenido de manera reiterada, el enemigo de Colombia no es quien piensa diferente; los únicos enemigos son quienes actúan por fuera de la ley o ponen en riesgo nuestra democracia”.

Enrique Peñalosa se une a la Gran Consulta por Colombia

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, confirmó su participación en la Gran Consulta por Colombia para definir al candidato presidencial - crédito Alcaldía de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Gran Consulta por Colombia se fortalece con la incorporación de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, que competirá por ser el candidato presidencial del bloque de centroderecha.

La decisión se produce tras recibir el aval del partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, y refuerza la estrategia de presentar una alternativa unificada frente a la primera vuelta de mayo.

El anuncio oficial de la Gran Consulta fue respaldado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, que destacó en sus redes sociales la importancia de la unidad dentro del bloque.

Paloma Valencia, senadora y participante de la Gran Consulta por Colombia, da la bienvenida a Enrique Peñalosa como nuevo candidato del bloque centroderechista - crédito @PalomaValenciaL/X

“Estamos convencidos que de aquí saldrá la persona que será presidente en 2026. Nuestro propósito principal es Colombia, por encima de los egos y las diferencias”, declaró Valencia.

La legisladora señaló que el principal objetivo es Colombia, por encima de los egos y diferencias, y que el próximo 8 de marzo serán los ciudadanos quienes elijan la mejor opción para competir en la primera vuelta con posibilidades reales de ganar la presidencia y liderar un buen gobierno.

Con la inclusión de Peñalosa, la Gran Consulta cuenta ahora con nueve aspirantes: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y el exalcalde, que juntos reúnen cerca del 15 % de la intención de voto.