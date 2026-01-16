El reconocido mochilero argentino Ángel Luciano Morales fue hallado sin vida en Piedecuesta, Santander: lo que se sabe de su misteriosa muerte

La Fiscalía reconoció la identidad de la víctima y confirmó que no presentaba heridas visibles. Las autoridades locales investigan el caso mientras la comunidad expresa consternación por lo sucedido y se solidariza con la familia - crédito Defensa Civil. / Facebook

El hallazgo del cuerpo sin vida de Ángel Luciano Morales, ciudadano argentino y conocido mochilero, generó conmoción en Piedecuesta, Colombia, y entre viajeros internacionales.

El 11 de enero, organismos de socorro y las autoridades hallaron el cadáver en el lecho del río de Oro, a la altura del barrio Hoyo Grande, según informaron. El cuerpo, que fue identificado por la Fiscalía General de la Nación, se encontraba desnudo y sin heridas visibles, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

De acuerdo con los reportes de ambos medios, vecinos del sector alertaron a las autoridades hacia las 9:00 a. m. por la aparición del cadáver en la ribera del río. Unidades de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta participaron en la recuperación.

El cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales, que realizaron la inspección y el levantamiento correspondientes, indicó la Defensa Civil. Posteriormente, fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los exámenes de rigor.

Morales, originario de Garay, provincia de Córdoba en Argentina, era conocido por su estilo de vida de mochilero y mantenía relación estrecha con la comunidad de Piedecuesta y otros viajeros.

El hallazgo motivó la intervención inmediata de organismos de socorro. Diversas hipótesis sobre el deceso permanecen abiertas y el entorno del hombre expresa su pesar mientras avanza la investigación judicial - crédito Defensa Civil

Residía en el municipio y era una figura apreciada por otros mochileros y habitantes. Vanguardia reportó que en el barrio algunos vecinos lo identificaban también como “El Argentino”.

Las causas de la muerte se mantienen bajo investigación oficial. El cuerpo no presentaba lesiones de arma de fuego ni cortopunzantes, y un informe preliminar confirmó la ausencia de heridas visibles, lo que deja abiertas diversas hipótesis.

Comentarios en redes sociales donde usuarios mencionaron que Morales habría sufrido un accidente tres días antes y fue atendido en una clínica antes de su hallazgo en el río. Sin embargo, esta versión procede solo de publicaciones digitales y carece de confirmación oficial.

El fallecimiento de Morales provocó manifestaciones de dolor y solidaridad en su entorno, tanto entre amigos como familiares y conocidos de la comunidad viajera, quienes expresaron su pesar a través de redes sociales. El caso ha generado inquietud sobre la seguridad de los viajeros extranjeros en la región.

La Fiscalía General de la Nación continúa las pesquisas para esclarecer los hechos, con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte, la familia de Morales adelanta trámites para la repatriación del cuerpo, mientras aguarda información oficial sobre las causas de su fallecimiento.

La partida de Morales dejó huella entre quienes compartieron su ruta, y su memoria se convirtió en un símbolo de la camaradería que une a los viajeros.