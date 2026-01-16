Colombia

Daniel Palacios reveló por qué no participó en la Gran Consulta y cuáles precandidatos lo excluyeron: “Ni Galán, Gaviria ni Oviedo dieron argumentos”

En entrevista con Infobae Colombia, el precandidato presidencial calificó el mecanismo como un “club exclusivo” y cuestionó el centralismo de algunos de sus integrantes

Guardar
Daniel Palacios, exministro del Interior
Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial de Colombia - crédito Infobae Colombia

Daniel Palacios, precandidato presidencial, expresó su decepción tras quedar por fuera de la denominada Gran Consulta por Colombia, un mecanismo que —según dijo— pasó de ser una invitación amplia y democrática a convertirse en un “club exclusivo” que terminó cerrándole la puerta sin explicaciones claras.

Aunque reafirmó su compromiso con la unidad de los sectores alternativos al Gobierno, anunció que continuará con su campaña independiente una vez la Registraduría certifique las firmas necesarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Palacios aseguró que aceptó la invitación a la Gran Consulta “de buena fe”, convencido de que la unión era el camino para construir una alternativa política capaz de “rescatar al país”. Sin embargo, con el paso de los días, el proceso —afirmó— se diluyó en aplazamientos, silencios y desplantes que culminaron con su exclusión.

Los tres que dijeron “no” sin decir nada

Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel
Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, los tres precandidatos que, según Daniel Palacios, no participaron en la reunión clave de la Gran Consulta, lo que impidió su inclusión en el proceso - crédito redes sociales, Colprensa y suministrado a Infobae Colomba

Según relató, la decisión se produjo porque tres de los integrantes del espacio —Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria— se negaron a conectarse a una reunión clave y, con ello, impidieron que se lograra un consenso para permitir su participación.

“No dieron la cara ni ofrecieron argumentos”, señaló Palacios, quien dijo haberse enterado de la negativa de manera indirecta.

El precandidato sostuvo que ninguno de los tres dio explicaciones ni tuvo la “gallardía” de expresar reservas de manera directa. Incluso aseguró que, antes de la exclusión, solo había percibido señales indirectas y comentarios extraoficiales.

“Siempre me pareció muy extraña la actitud de Juan Manuel Galán y de Aníbal Gaviria, porque no respondían los mensajes. Además, me llegaron versiones de que Juan Daniel Oviedo tenía alguna molestia. Sin embargo, jamás me imaginé que fueran capaces de promover una exclusión de este nivel”, afirmó.

El precandidato contrastó esa postura con la de otros dirigentes que, según afirmó, sí estaban dispuestos a que hiciera parte de la consulta. Entre ellos mencionó a Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. “Con ellos siempre hubo diálogo y una relación fluida”, aseguró.

En el caso de Juan Manuel Galán, Palacios recordó que el dirigente publicó un mensaje en redes sociales en el que advertía que no permitiría que la derecha se “apoderara” de la consulta. Para Palacios, esa postura refleja una “extrema tibieza” y una incomodidad frente a su discurso firme contra la criminalidad y su oposición abierta al Gobierno de Gustavo Petro.

Los posibles motivos, según Palacios

El exministro también dijo desconocer los motivos reales de su exclusión. Entre las hipótesis, mencionó su paso por el gobierno de Iván Duque, aunque recordó que otros participantes de la consulta hicieron parte de esa administración.

Daniel Palacios no fue incluido
Daniel Palacios no fue incluido en la Gran Consulta por Colombia tras la negativa de Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, mientras que otros precandidatos como Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón apoyaron su participación - crédito @JDOviedoAr/X

Palacios tambien advirtió que excluir a regiones como la Costa Caribe del debate político nacional envía un mensaje negativo para la democracia. “Ese centralismo exagerado no le hace bien al país ni a los procesos de unión que Colombia necesita”, concluyó.

El precnadidato fue particularmente crítico con la forma en que, a su juicio, algunos miembros de la Gran Consulta enfrentaron el proceso de toma de decisiones. “Si para ellos decidir es una presión inaceptable, ¿cómo pretenden gobernar un país?”, cuestionó, al tiempo que lamentó lo que considera una falta de carácter político en un momento clave para Colombia.

Pese a la molestia por lo ocurrido, el precandidato insistió en que su postura no es de ruptura con los demás aspirantes. Reconoció que con Oviedo, Gaviria y Galán el contacto era menor, pero sostuvo que el país necesita “grandeza y no pequeñez política”, y que las reservas personales no pueden estar por encima del interés nacional.

Aun así, admitió que la actitud de los tres dirigentes le resultó extraña y que no esperaba una exclusión de esa magnitud.

Plan de acción: campaña contra el crimen

Daniel Palacios se enfocará en
Daniel Palacios se enfocará en derrotar la criminalidad, rescatar el país y promover una consulta contra el crimen - crédito Daniel Palacios/Facebook

De cara al futuro, Palacios confirmó que seguirá adelante con su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta de Colombia. Su campaña, dijo, estará enfocada en “rescatar al país, derrotar a los criminales, salvar el sistema de salud, reactivar la construcción y la infraestructura, y bajar el costo de vida”.

En esa línea, anunció que continuará promoviendo una consulta contra el crimen como eje central de su propuesta política.

No obstante, dejó abierta la puerta a un eventual respaldo a un candidato único. “No seré un obstáculo para la unidad si se consolida una candidatura con la capacidad real de derrotar al heredero de las Farc Iván Cepeda”, afirmó, reiterando que su objetivo final es ofrecer una alternativa sólida frente al rumbo actual del país.

Temas Relacionados

Daniel PalaciosGran Consulta por ColombiaJuan Manuel GalánJuan Daniel OviedoAnibal GaviriaPaloma ValenciaElecciones presidenciales 2026Precandidatos presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Consulta de marzo en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Dian detalló la reglamentación del decreto de emergencia económica y aclaró los puntos clave

Las autoridades fiscales introdujeron nuevos gravámenes, ajustes en tarifas e incentivos temporales con el fin de estabilizar los ingresos fiscales y atender los compromisos sociales y presupuestales ante el contexto de crisis económica

Dian detalló la reglamentación del

Autoridades del Huila refuerzan medidas ante ola de extorsiones por parte de las disidencias: “Es imposible vivir así”

Comerciantes y habitantes rurales enfrentan restricciones nocturnas y miedo persistente mientras organismos oficiales despliegan nuevas estrategias investigativas y preventivas

Autoridades del Huila refuerzan medidas

Nicolás Arrieta reveló cómo está su relación con Westcol, La Liendra y Yeferson Cossio: “No es mi amigo”

El creador de contenido abrió el corazón y habló sin rodeos sobre sus vínculos actuales con los influenciadores más populares, dejando momentos de tensión, anécdotas graciosas y confesiones que sorprendieron a todos los televidentes del ‘reality’

Nicolás Arrieta reveló cómo está

Wingo reanudó vuelos entre Bogotá y Caracas en medio de la reapertura gradual del espacio aéreo, tras captura de Nicolás Maduro

La reapertura de la ruta se da en un contexto de reapertura gradual del espacio aéreo venezolano luego de semanas de tensión política y restricciones operativas

Wingo reanudó vuelos entre Bogotá

Este es el video que muestra el robo y la persecución que desencadenó fatal accidente en la avenida 68 de Bogotá

Las imágenes captan cómo un hombre armado comete un hurto y cómo la víctima lo persigue, desencadenando un choque múltiple con tres muertos y siete heridos

Este es el video que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta reveló cómo está

Nicolás Arrieta reveló cómo está su relación con Westcol, La Liendra y Yeferson Cossio: “No es mi amigo”

Predicción de Mhoni Vidente sobre el accidente de Yeison Jiménez genera controversia: “Una brujería muy bien hecha”

Giro inesperado: Alexa y Valentino modifican la placa de nominación y elevan la tensión en ‘La casa de los famosos’

Jay Torres arremetió contra Tebi Bernal: la rivalidad se intensificó en ‘La casa de los famosos’ tras regresar de su expulsión

Carla Giraldo explicó por qué las nominaciones en ‘La casa de los famosos Colombia’ las están haciendo tan aceleradas

Deportes

La abuelita uruguaya hincha del

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón