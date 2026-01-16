Daniel Palacios reveló por qué no participó en la Gran Consulta y cuáles precandidatos lo excluyeron: “Ni Galán, Gaviria ni Oviedo dieron argumentos”

Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial de Colombia - crédito Infobae Colombia

Daniel Palacios, precandidato presidencial, expresó su decepción tras quedar por fuera de la denominada Gran Consulta por Colombia, un mecanismo que —según dijo— pasó de ser una invitación amplia y democrática a convertirse en un “club exclusivo” que terminó cerrándole la puerta sin explicaciones claras.

Aunque reafirmó su compromiso con la unidad de los sectores alternativos al Gobierno, anunció que continuará con su campaña independiente una vez la Registraduría certifique las firmas necesarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Palacios aseguró que aceptó la invitación a la Gran Consulta “de buena fe”, convencido de que la unión era el camino para construir una alternativa política capaz de “rescatar al país”. Sin embargo, con el paso de los días, el proceso —afirmó— se diluyó en aplazamientos, silencios y desplantes que culminaron con su exclusión.

Los tres que dijeron “no” sin decir nada

Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, los tres precandidatos que, según Daniel Palacios, no participaron en la reunión clave de la Gran Consulta, lo que impidió su inclusión en el proceso - crédito redes sociales, Colprensa y suministrado a Infobae Colomba

Según relató, la decisión se produjo porque tres de los integrantes del espacio —Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria— se negaron a conectarse a una reunión clave y, con ello, impidieron que se lograra un consenso para permitir su participación.

“No dieron la cara ni ofrecieron argumentos”, señaló Palacios, quien dijo haberse enterado de la negativa de manera indirecta.

El precandidato sostuvo que ninguno de los tres dio explicaciones ni tuvo la “gallardía” de expresar reservas de manera directa. Incluso aseguró que, antes de la exclusión, solo había percibido señales indirectas y comentarios extraoficiales.

“Siempre me pareció muy extraña la actitud de Juan Manuel Galán y de Aníbal Gaviria, porque no respondían los mensajes. Además, me llegaron versiones de que Juan Daniel Oviedo tenía alguna molestia. Sin embargo, jamás me imaginé que fueran capaces de promover una exclusión de este nivel”, afirmó.

El precandidato contrastó esa postura con la de otros dirigentes que, según afirmó, sí estaban dispuestos a que hiciera parte de la consulta. Entre ellos mencionó a Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. “Con ellos siempre hubo diálogo y una relación fluida”, aseguró.

En el caso de Juan Manuel Galán, Palacios recordó que el dirigente publicó un mensaje en redes sociales en el que advertía que no permitiría que la derecha se “apoderara” de la consulta. Para Palacios, esa postura refleja una “extrema tibieza” y una incomodidad frente a su discurso firme contra la criminalidad y su oposición abierta al Gobierno de Gustavo Petro.

Los posibles motivos, según Palacios

El exministro también dijo desconocer los motivos reales de su exclusión. Entre las hipótesis, mencionó su paso por el gobierno de Iván Duque, aunque recordó que otros participantes de la consulta hicieron parte de esa administración.

Daniel Palacios no fue incluido en la Gran Consulta por Colombia tras la negativa de Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, mientras que otros precandidatos como Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón apoyaron su participación - crédito @JDOviedoAr/X

Palacios tambien advirtió que excluir a regiones como la Costa Caribe del debate político nacional envía un mensaje negativo para la democracia. “Ese centralismo exagerado no le hace bien al país ni a los procesos de unión que Colombia necesita”, concluyó.

El precnadidato fue particularmente crítico con la forma en que, a su juicio, algunos miembros de la Gran Consulta enfrentaron el proceso de toma de decisiones. “Si para ellos decidir es una presión inaceptable, ¿cómo pretenden gobernar un país?”, cuestionó, al tiempo que lamentó lo que considera una falta de carácter político en un momento clave para Colombia.

Pese a la molestia por lo ocurrido, el precandidato insistió en que su postura no es de ruptura con los demás aspirantes. Reconoció que con Oviedo, Gaviria y Galán el contacto era menor, pero sostuvo que el país necesita “grandeza y no pequeñez política”, y que las reservas personales no pueden estar por encima del interés nacional.

Aun así, admitió que la actitud de los tres dirigentes le resultó extraña y que no esperaba una exclusión de esa magnitud.

Plan de acción: campaña contra el crimen

Daniel Palacios se enfocará en derrotar la criminalidad, rescatar el país y promover una consulta contra el crimen - crédito Daniel Palacios/Facebook

De cara al futuro, Palacios confirmó que seguirá adelante con su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta de Colombia. Su campaña, dijo, estará enfocada en “rescatar al país, derrotar a los criminales, salvar el sistema de salud, reactivar la construcción y la infraestructura, y bajar el costo de vida”.

En esa línea, anunció que continuará promoviendo una consulta contra el crimen como eje central de su propuesta política.

No obstante, dejó abierta la puerta a un eventual respaldo a un candidato único. “No seré un obstáculo para la unidad si se consolida una candidatura con la capacidad real de derrotar al heredero de las Farc Iván Cepeda”, afirmó, reiterando que su objetivo final es ofrecer una alternativa sólida frente al rumbo actual del país.