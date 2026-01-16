Colombia

Crisis de seguridad en el sur de Bolívar lleva al gobernador Arana a pedir reunión urgente con Petro por riesgos a civiles

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, solicitó una reunión urgente con el presidente Gustavo Petro ante el deterioro del orden público en el sur del departamento, donde autoridades reportan presencia de varios grupos armados ilegales, amenazas a líderes sociales, confinamientos y riesgo de desplazamientos masivos

- crédito Gobernación de Bolívar
- crédito Gobernación de Bolívar - AP

Recientemente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, envió una comunicación formal al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que solicita una reunión urgente para abordar la situación de orden público que se registra en el sur del departamento.

En la carta dirigida a la Casa de Nariño, el mandatario departamental advirtió sobre riesgos para la población civil y la necesidad de una intervención articulada entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y los gobiernos municipales. En el documento, el gobernador expresó:

“Se evidencia un escenario de inminente riesgo para la población civil, que exige acciones urgentes para garantizar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades del sur de Bolívar”, citado por la Revista Semana.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar
Yamil Arana, gobernador de Bolívar - crédito @YamilHAranaP/X

De acuerdo con reportes de las autoridades, en el sur de Bolívar hay presencia simultánea de varios grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y bandas criminales. Estas estructuras, según los informes oficiales, se disputan el control de economías ilícitas y corredores estratégicos en municipios rurales y ribereños.

Las afectaciones más visibles, según los reportes conocidos, recaen sobre líderes sociales y comunidades campesinas, quienes han sido objeto de amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos. Las autoridades también han alertado sobre un alto riesgo de desplazamientos masivos, especialmente en zonas de difícil acceso donde la presencia institucional es limitada.

- crédito Gobernación de Bolívar
- crédito Gobernación de Bolívar

El gobernador Arana solicitó que, en la eventual reunión con el presidente Petro, participen los alcaldes de municipios como Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo, Morales y Montecristo, con el propósito de evaluar de manera conjunta las posibles salidas a la situación de seguridad que atraviesa la subregión.

En los últimos meses, la intensificación de los enfrentamientos armados ha generado preocupación entre las comunidades y ha puesto en alerta a las autoridades locales. De acuerdo con fuentes regionales citadas por Semana, los gobiernos municipales han manifestado dificultades para responder a la magnitud de la crisis, ante el aumento de hechos violentos y la presión ejercida por los grupos armados.

Desde la administración departamental se indicó que existe disposición para trabajar de forma coordinada con el Gobierno Nacional y los entes locales. En un pronunciamiento oficial, la Gobernación de Bolívar señaló:

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana
Gobernador de Bolívar, Yamil Arana | crédito @YamilHAranaP / X

“La Gobernación de Bolívar reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y los entes locales, y confió en que esta solicitud sea atendida con prontitud, dada la urgencia humanitaria y de seguridad que atraviesa la región”, señalaron citados por este medio de comunicación.

Información recopilada por Semana da cuenta de asesinatos y más de 500 personas desplazadas en menos de cinco días en distintos puntos del sur de Bolívar, en medio de la confrontación entre estructuras armadas ilegales. Estos hechos han sido atribuidos, según fuentes militares, a disputas territoriales y al control de actividades ilícitas.

En el caso del ELN, las autoridades identifican como máximo cabecilla en la región a Jesús Navarro Robles, conocido con los alias de Casinga u Omar, quien lidera el frente de guerra Darío Ramírez Castro. De acuerdo con información oficial, desde esa estructura se coordinan operaciones armadas, logísticas y políticas que permiten el control de amplias zonas rurales estratégicas.

Las fuentes militares señalan que esta estructura cuenta con alta capacidad de movilidad en terrenos de difícil acceso, lo que les facilita evadir operativos de la Fuerza Pública. Dentro de ese mismo frente, alias Harold es identificado como líder de la compañía Tito Marín y como uno de los responsables de innovaciones tácticas dentro del grupo armado.

Sobre este punto, una fuente militar explicó: “Su principal distintivo es el uso de drones cargados con explosivos para hostigar y atacar posiciones del Ejército, una táctica que aumentó la capacidad de daño de la organización sin exponer directamente a sus combatientes. Harold coordina misiones de sabotaje y hostigamiento selectivo, buscando golpear objetivos de alto valor estratégico y mantener la presión constante sobre la fuerza pública”.

En cuanto al Clan del Golfo, las autoridades han señalado como máximo responsable en el sur de Bolívar a Roineiro David Jiménez, alias Jefferson, cabecilla de la estructura Arístides Mesa Páez. Según los reportes, desde esa posición dirige operaciones armadas y económicas, relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y extorsiones en varios municipios del departamento.

