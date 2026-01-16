Colombia

Así fue la subasta por La Manuela, propiedad de Pablo Escobar en El Peñol: el valor inicial era de $5.000 millones

La propiedad en Guatapé fue vendida por más de 7.000 millones de pesos; la identidad del comprador no ha sido revelada

La SAE subastó la propiedad
La SAE subastó la propiedad en más de 7.000 millones de pesos - crédito SAE

Luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó la venta de La Manuela, como se le conoce a una propiedad de 7.000 metros cuadrados en la represa de El Peñol, en Guatapé, que perteneció a Pablo Escobar, se han generado varias polémicas al respecto.

En los detalles de la venta, se conoció que la transacción se concretó en 7.700 millones de pesos, a pesar de que el valor comercial de la finca es de más de 9.000 millones de pesos.

“Cada bien que logramos recuperar y comercializar representa una victoria del Estado sobre el crimen. Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico, hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos y permiten cerrar ciclos de violencia con dignidad y transparencia”, afirmó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.

Por su parte, Daniel Escobar, sobrino nieto de Pablo Escobar, en diálogo con Infobae Colombia, mencionó que, para él, la propiedad fue “regalada”, puesto que podría haberse vendido en mucho más dinero.

“De haber sabido que la propiedad estaba en venta y más con este precio tan fuera de la realidad, por supuesto que la hubiera comprado; su valor de venta fue un regalo más que una venta real”, declaró el nieto de “el Osito”.

Se desconoce qué pasará con
Se desconoce qué pasará con la finca tras ser vendida - crédito SAE

SAE reveló detalles de la subasta

En diálogo con el Canal Uno, el director comercial de la SAE, Diego Chávez, afirmó que la venta de La Manuela se concretó en el último día calendario de 2025.

“El 30 de diciembre cerramos la subasta de La Manuela, que perteneció a Pablo Escobar. Ya se está realizando la adjudicación con un tercero interesado que participó en la subasta”.

El funcionario reveló que en un principio había cinco interesados en la propiedad, pero solo dos hicieron el pago del 20% del valor comercial del inmueble; por último, reveló que el comprador de La Manuela es de nacionalidad colombiana.

“Lo que tuvimos fue cinco oferentes; nosotros solicitamos el pago de la seriedad de la oferta, que es del 20% de la base. En esa fase tuvimos dos personas y el valor base fue de 5.000 millones y se cerró en 7.700 millones de pesos. Tenemos en cuenta que las personas participantes son jurídicas, corresponden a personas con domicilio en el territorio nacional”.

Este es uno de los
Este es uno de los atractivos turísticos de Guatapé - crédito SAE

Diego Chávez aclaró cómo es el proceso para llevar a cabo una subasta, que incluye verificar que los interesados no son cercanos o hayan estado vinculados de alguna forma con el expropiado, en este caso Pablo Escobar.

Desde la SAE se proyectan los términos y condiciones; uno de los más importantes es la debida diligencia, que valida la vinculación de las personas naturales o jurídicas con cualquier afectado, en este caso con Pablo Escobar y su familia. Se observa la procedencia de los recursos y las validaciones para que se confirmen todos los requisitos”.

Por último, el funcionario mencionó que hay otras propiedades ligadas al narcotráfico que serán comercializadas en 2026, y que La Manuela, en Guatapé, será entregada a su nuevo propietario después de que se concrete la promesa de venta, lo que podría demorarse alrededor de un mes.

“Tenemos un sinnúmero de inmuebles; teniendo en cuenta el inicio de año, debemos hacer actualización de los avalúos, pero vamos a seguir publicando inmuebles a través de los operadores. Esperamos que, finalizando el mes de enero, suscribamos la promesa de venta y se adelanten las cuestiones legales para la transferencia de dominio para todos los actos legales”, puntualizó el director comercial de la SAE.

La propiedad se ha mantenido
La propiedad se ha mantenido en ruinas desde hace 32 años - crédito Colprensa/SAE

