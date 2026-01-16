‘Antonio García’, líder del ELN, respaldó posible alianza guerrillera con ‘Iván Mordisco’ para enfrentar posible incursión de EE. UU. en Colombia

El jefe del ELN, Antonio García, respalda la creación de una alianza guerrillera en Colombia para enfrentar las amenazas militares de Estados Unidos - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

El jefe del grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias Antonio García, manifestó a la agencia AFP su apoyo a la propuesta de forjar una alianza entre las principales guerrillas de Colombia con el objetivo de enfrentar a Estados Unidos.

Esta postura responde a recientes amenazas del expresidente Donald Trump de lanzar ataques terrestres contra narcotraficantes en la región, riesgo que ha provocado un realineamiento de los grupos insurgentes y abre la puerta a una intensificación del conflicto en zonas fronterizas, donde el control del narcotráfico y los recursos naturales está en juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los últimos días, el líder de la disidencia más poderosa de la extinta guerrilla Farc, Néstor Gregorio Vera, conocido como “Iván Mordisco”, instó a una cumbre de comandantes insurgentes para enfrentar lo que describió como una escalada de agresión estadounidense tras la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de ese país.

“Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, dijo Mordisco en un video difundido por redes sociales, convocando al ELN y a otras facciones disidentes a dejar de lado sus diferencias internas: “El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común”.

Iván Mordisco, líder de la disidencia FARC, convoca a una cumbre insurgente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses - crédito ELN Voces/Ernesto Guzmán/EFE

La administración de Gustavo Petro inicialmente rechazó los dicho por Trump, pero tras una comunicación directa entre ambos mandatarios, el Gobierno colombiano afirmó que se acordó coordinar “acciones conjuntas” contra el ELN en la frontera con Venezuela.

A pesar de las propuestas de cooperación con Washington, el contexto de confrontación se intensificó en las zonas limítrofes, especialmente tras la ofensiva militar estadounidense que derivó hace dos semanas en la caída de Maduro, un hecho que el Comando Central del ELN calificó como “brutal intervención militar”, respaldando los llamados desde Venezuela a resistir y a defender el legado de Hugo Chávez.

Según AFP, en un intercambio de correspondencia electrónica, Antonio García manifestó que el ELN está dispuesto a sumarse a la alianza si la iniciativa responde a “defender la Patria contra el agresor extranjero”. “Nos encontraremos en la lucha”, aseguró el comandante, quien sigue siendo una de las figuras centrales del grupo.

Las fuerzas combinadas del ELN y las disidencias de las FARC suman cerca de 9.400 combatientes, según estimaciones del ejército colombiano - crédito redes sociales

Colombia y Venezuela mantienen una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que atraviesa regiones de selva y áreas despobladas. Es en estos territorios donde las organizaciones armadas libran violentas disputas por el control de las rutas de la cocaína, la minería ilegal y el contrabando.

Las fuerzas armadas colombianas estiman que las facciones combinadas del ELN y del grupo liderado por “Mordisco” suman cerca de 9.400 combatientes. La región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en el límite con Venezuela, concentran los mayores enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN.

El jefe del ELN subrayó en sus respuestas a la AFP que su organización “hace lo que tiene que hacer en cada momento de la lucha”, al ser consultado sobre si contempla iniciar una guerra con Estados Unidos.

El grupo, incluido desde hace años en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras, fue señalado por el presidente Petro de haberse convertido en una banda de narcotraficantes con fuerte presencia en Venezuela; las autoridades colombianas consideran que Antonio García podría residir en ese país como parte de la retaguardia rebelde.

El propio Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano, declaró durante una visita a Washington que la iniciativa de unión de las guerrillas responde a la conciencia de sus líderes sobre el riesgo creciente de “una acción letal” en su contra debido al nuevo panorama internacional.

Estados Unidos ha bombardeado embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, causando más de 100 muertos y deteriorando la histórica alianza antidrogas con Colombia - crédito Donald Trump vía Truth Social/Reuters

Los bombardeos estadounidenses que comenzaron en septiembre contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han dejado más de 100 muertos, y las declaraciones recientes de Trump sobre la posibilidad de incursionar en Colombia elevaron aún más las tensiones.

Washington y Bogotá han visto deteriorada su histórica alianza antidrogas en medio de estos episodios, crucial dado que Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína.

El Gobierno colombiano ofrece actualmente una recompensa de 5.000 millones de pesos (alrededor de USD 1,3 millones) por “Iván Mordisco”, que invitó a comandantes de otros grupos armados —la Segunda Marquetalia, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el ELN— a participar en la cumbre planeada.

Según información de inteligencia citada por AFP, tras la caída de Maduro, algunos jefes rebeldes estarían regresando a territorio colombiano desde Venezuela, aunque “Antonio García” niega cualquier “éxodo” y afirma que el ELN permanece “centrado” en Colombia.

Ambos grupos guerrilleros presentaron denuncias públicas, según la agencia, sobre un supuesto plan estadounidense para apropiarse de los recursos naturales de Colombia.

Las diferencias históricas entre estas organizaciones quedaron en segundo plano frente a lo que denominan la amenaza de “la sombra del águila intervencionista” sobre América Latina.