Valentino ‘enjuició’ a Johanna Fadul por su polémico viaje a Israel y la actriz se disculpó: “Malinterpretaron mis palabras”

En el juicio de La Casa de los Famosos Colombia se abordó el caso del viaje de Johanna Fadul - crédito @Ohi.clips /Tiktok

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa generando controversia entre los televidentes, tras una de las jornadas más polémicas del reality llevada a cabo el miércoles 14 de enero de 2026.

El episodio estuvo marcado por confrontaciones entre participantes, la intervención de una jueza invitada y un juicio interno que puso en el centro de la discusión a Johanna Fadul y Valentino Lázaro por un conflicto surgido antes de su entrada al programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada comenzó con la llegada de Yina Calderón, creadora de contenido y exparticipante, que asumió el rol de jueza en la dinámica. Su presencia fue recibida con resistencia por parte de varios concursantes, lo que obligó al Jefe a intervenir para restablecer el orden y permitir el desarrollo de la actividad.

Johanna Fadul enfrentó un duro juicio en el que fue declarada "inocente" - crédito @Ohi.clips/X

El momento más tenso que se produjo durante el juicio fue cuando Fadul y Valentino revivieron un desencuentro relacionado con el polémico viaje a Israel de la actriz, por invitación de ese Estado junto a otro grupo de personalidades de la farándula criolla como Kika Nieto, Nicolás de Zubiria, Tatán Fue y Daniela Vidal, entre otros, teniendo en cuenta que dicha nación es señalada por cometer un genocidio contra el pueblo palestino, según dijo en su momento la ONU.

La actriz defendió sus acciones afirmando que no le había prestado la suficiente atención y no sabía quien era Valentino, mientras que el creador de contenido sostuvo un cruce verbal con argumentos contundentes.

Durante su intervención, Valentino expuso los motivos de su desacuerdo con Fadul, aludiendo a temas de religión y la situación internacional.

Entre sus declaraciones, señaló: “Yo recuerdo que dije: ‘ese Dios que tú defiendes y profesas, no está en las armas que disparan a Gaza. No está en las fronteras llenas de balas. El Dios que tú profesas está en los niños que están bajo los escombros y en las madres que lloran a sus hijos muertos. Ahí está el Dios que profesas’”

Johanna Fadul pidió disculpas por sus declaraciones, que tal vez fueron malinterpretadas - crédito @Johannafadul/Instagram

Y agregó: “‘No todo, señora Fadul, no todo lo que brilla debajo del sol de Israel es iluminación santa. Tú puedes amar tu religión, pero eso no te da derecho a blanquear un genocidio’”.

Valentino afirmó que su reacción posterior al mensaje surgió tras sentirse agredido por la familia de Fadul: “Tu mamá me insultó, tu papá me hizo homofobia y por eso me ataqué y te dije que tu esposo era un marica cristiano que no me consta. Y eso no me consta, eso no me consta. Lo dije desde la rabia y lo dije desde la molestia, por lo que tu mamá y tu papá me lo han dicho”.

En medio de la discusión cuando Fadul le afirmó que era “tan falso” que su nombre real no era Valentino, sino Felipe.

Johanna Fadul fue apoyada por sus compañeros, entre ellos Marcela Reyes - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Por su parte, Valentino le gritó que se llamaba así porque su padre antes de morir le dijo que le hubiera gustado que se llamara así: “Si eres ignorante, callas”, a lo que Fadul replicó: “Yo no soy una gamina que paso por encima de la gente y si él me saluda pues yo lo saludo, pero que yo lo haya perdonado, que yo quiera tener una buena relación con él es muy diferente”.

El enfrentamiento entre ambos participantes dejó a los presentes sin palabras y elevó la tensión en la casa, en una jornada que culminó con la primera noche de nominación, reforzando el ambiente de incertidumbre y expectación entre los concursantes y el público.

“que rabia me da valentino PERO tiene razón 😭 JAKSJAJ" ; “No soy fan de Valentino, pero su coherencia, su lenguaje y la forma en que argumenta hablan por él. No hace falta justificarlo con su crianza o sus valores; cuando alguien los tiene, sus actos hablan por sí solos” ; “La verdad Valentino le dijo las cosas con buenos argumentos" ; “y cuando sacan a Valentino? (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto en redes sociales.