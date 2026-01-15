Colombia

Valentino ‘enjuició’ a Johanna Fadul por su polémico viaje a Israel y la actriz se disculpó: “Malinterpretaron mis palabras”

El contundente enfrentamiento entre la actriz y el creador de contenido sacudió la convivencia tras ventilar viejas rencillas y duros comentarios en una noche de juicio cargada de tensión

Guardar
En el juicio de La Casa de los Famosos Colombia se abordó el caso del viaje de Johanna Fadul - crédito @Ohi.clips /Tiktok

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa generando controversia entre los televidentes, tras una de las jornadas más polémicas del reality llevada a cabo el miércoles 14 de enero de 2026.

El episodio estuvo marcado por confrontaciones entre participantes, la intervención de una jueza invitada y un juicio interno que puso en el centro de la discusión a Johanna Fadul y Valentino Lázaro por un conflicto surgido antes de su entrada al programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada comenzó con la llegada de Yina Calderón, creadora de contenido y exparticipante, que asumió el rol de jueza en la dinámica. Su presencia fue recibida con resistencia por parte de varios concursantes, lo que obligó al Jefe a intervenir para restablecer el orden y permitir el desarrollo de la actividad.

Johanna Fadul enfrentó un duro
Johanna Fadul enfrentó un duro juicio en el que fue declarada "inocente" - crédito @Ohi.clips/X

El momento más tenso que se produjo durante el juicio fue cuando Fadul y Valentino revivieron un desencuentro relacionado con el polémico viaje a Israel de la actriz, por invitación de ese Estado junto a otro grupo de personalidades de la farándula criolla como Kika Nieto, Nicolás de Zubiria, Tatán Fue y Daniela Vidal, entre otros, teniendo en cuenta que dicha nación es señalada por cometer un genocidio contra el pueblo palestino, según dijo en su momento la ONU.

La actriz defendió sus acciones afirmando que no le había prestado la suficiente atención y no sabía quien era Valentino, mientras que el creador de contenido sostuvo un cruce verbal con argumentos contundentes.

Durante su intervención, Valentino expuso los motivos de su desacuerdo con Fadul, aludiendo a temas de religión y la situación internacional.

Entre sus declaraciones, señaló: “Yo recuerdo que dije: ‘ese Dios que tú defiendes y profesas, no está en las armas que disparan a Gaza. No está en las fronteras llenas de balas. El Dios que tú profesas está en los niños que están bajo los escombros y en las madres que lloran a sus hijos muertos. Ahí está el Dios que profesas’”

Johanna Fadul pidió disculpas por
Johanna Fadul pidió disculpas por sus declaraciones, que tal vez fueron malinterpretadas - crédito @Johannafadul/Instagram

Y agregó: “‘No todo, señora Fadul, no todo lo que brilla debajo del sol de Israel es iluminación santa. Tú puedes amar tu religión, pero eso no te da derecho a blanquear un genocidio’”.

Valentino afirmó que su reacción posterior al mensaje surgió tras sentirse agredido por la familia de Fadul: “Tu mamá me insultó, tu papá me hizo homofobia y por eso me ataqué y te dije que tu esposo era un marica cristiano que no me consta. Y eso no me consta, eso no me consta. Lo dije desde la rabia y lo dije desde la molestia, por lo que tu mamá y tu papá me lo han dicho”.

En medio de la discusión cuando Fadul le afirmó que era “tan falso” que su nombre real no era Valentino, sino Felipe.

Johanna Fadul fue apoyada por
Johanna Fadul fue apoyada por sus compañeros, entre ellos Marcela Reyes - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Por su parte, Valentino le gritó que se llamaba así porque su padre antes de morir le dijo que le hubiera gustado que se llamara así: “Si eres ignorante, callas”, a lo que Fadul replicó: “Yo no soy una gamina que paso por encima de la gente y si él me saluda pues yo lo saludo, pero que yo lo haya perdonado, que yo quiera tener una buena relación con él es muy diferente”.

El enfrentamiento entre ambos participantes dejó a los presentes sin palabras y elevó la tensión en la casa, en una jornada que culminó con la primera noche de nominación, reforzando el ambiente de incertidumbre y expectación entre los concursantes y el público.

“que rabia me da valentino PERO tiene razón 😭 JAKSJAJ" ; “No soy fan de Valentino, pero su coherencia, su lenguaje y la forma en que argumenta hablan por él. No hace falta justificarlo con su crianza o sus valores; cuando alguien los tiene, sus actos hablan por sí solos” ; “La verdad Valentino le dijo las cosas con buenos argumentos" ; “y cuando sacan a Valentino? (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto en redes sociales.

Temas Relacionados

La casa de los famosos ColombiaJohanna FadulValentinoYina CalderónIsraelColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Alias el Viejo, vínculo entre la Segunda Marquetalia y ‘el Costeño’ llegó a acuerdo con la Fiscalía por magnicidio de Miguel Uribe: esta sería su pena

Simeón Pérez Marroquín facilitó la entrega del arma de fuego modificada que terminó usando el menor de edad que atacó al precandidato presidencial

Alias el Viejo, vínculo entre

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe al ganador del primer semestre del campeonato del año pasado, abriendo la nueva temporada

Junior vs. Santa Fe EN

María Fernanda Cabal pidió “cosas importantes” a Estados Unidos para Colombia: lanzó propuesta directa para proteger la democracia

La senadora se adelantó al presidente Petro, al visitar la Casa Blanca y el Congreso, aprovechando su llegada para presentar una petición relevante a altos funcionarios con la agenda electoral de 2026

María Fernanda Cabal pidió “cosas

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas, carreras y los colombianos que buscarán hacer historia

La temporada internacional de ciclismo ya tiene definida su hoja de ruta y los equipos ajustan sus preparativos para una campaña exigente

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas,

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

El artista compartió un momento muy íntimo en medio de la dolorosa pérdida de su colega y amigo

Luis Alfonso le rindió emotivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso le rindió emotivo

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

Murió Dogardisc, reconocido champetero y voz de la emblemática canción “El Viejo Zorro”

Yeison Jiménez encabeza el ranking de las canciones más sonadas hoy en Spotify Colombia

Luis Ángel “el Flaco” se quebró al cantar ‘Mi último deseo’, tema que interpretó varias veces con Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez respondió a Giovanny Ayala por sus comentarios contra el homenaje a Yeison Jiménez: “Te odiaba”

Deportes

Tulio Gómez por fin venderá

Tulio Gómez por fin venderá al América de Cali y busca comprador: “Ya nuestro ciclo se cumplió”

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Jefferson Lerma tendría su futuro definido para la próxima temporada: sorpresa en el Crystal Palace

Así es la camiseta titular de Junior para la temporada 2026: diseño, colores y fecha de venta a los hinchas