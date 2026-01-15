Policía identifica banda responsable de hurtos y asesinatos en varias localidades de Bogotá: este es el cartel de los más buscados

El grupo delincuencial los Egolios está señalado de hurtos a carros de valores, comerciantes de San Andresito y esmeralderos - crédito Captura video

La Policía Metropolitana de Bogotá difundió el jueves 15 de enero de 2026 un cartel con cinco personas buscadas por homicidio agravado y hurto calificado en la ciudad, señaladas como integrantes de un grupo delincuencial denominado los Egolios.

De acuerdo con la Policía Nacional, la investigación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y permitió identificar a los presuntos responsables de hurtos a vehículos de valores y a comerciantes, en particular del sector de San Andresito de San José, así como a esmeralderos.

Así como lo informó el coronel Jhon Zambrano, comandante del operativo de control y reacción Mebog: “La Policía Nacional presenta a la opinión pública un cartel con cinco integrantes de una banda delincuencial denominada Egolios, buscados por delitos de homicidio y hurto calificado. Ofrecemos el pago de recompensa por información que permita su captura”.

El oficial agregó: “Ofrecemos el pago de recompensa por información que permita su captura. Puede llamar a la línea segura 3058143837, con absoluta reserva”.

Dentro del grupo, figura alias Pinto, señalado como cabecilla y presunto encargado de obtener información de víctimas, planear los hurtos y gestionar armas de fuego, vehículos, motocicletas y vestimenta.

Otro de los integrantes identificados es alias La Mona, quien supuestamente utilizaba uniformes policiales y caracterizaba motocicletas para la comisión de los delitos.

La institución atribuye a alias Michael el papel de colaborar en los hurtos y recolectar dinero y objetos de valor. Al mismo tiempo, alias Dany y alias Gato cumplían funciones de transporte, generalmente en vehículos particulares.

Según el informe, las autoridades ejecutaron durante más de un año inspecciones a lugares de los hechos, revisiones judiciales, interrogatorios, declaraciones juradas, entrevistas, búsquedas en bases de datos e interceptaciones de comunicaciones. También realizaron reconocimientos fotográficos y videográficos para documentar el actuar delictivo del grupo.

El oficial detalló que “este grupo delincuencial sería el responsable de hurtos millonarios a carros de valores, hurto a comerciantes, esmeralderos y cometer algunos homicidios”.

Además, el coronel Jhon Zambrano explicó que “la investigación contra estos delincuentes inició en el año 2019 y serían los responsables de por lo menos seis hurtos a carros de valores por más de treinta y cinco mil millones de pesos, tres hurtos selectivos a comerciantes de San Andresito”.

De acuerdo con información oficial, su modus operandi consistía en la suplantación de uniformados de la Policía Nacional para cometer los hurtos, principalmente en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Los delitos se realizaban con armas de fuego y mediante el uso de violencia física y verbal.

La investigación estableció que cada miembro desempeñaba funciones específicas como coordinador, colaborador, recolector y transportador. A través de estos roles, gestionaban información, armas, uniformes de fuerzas militares y policiales, así como vehículos y motocicletas para la ejecución de los hurtos.

Las autoridades atribuyen al grupo por lo menos seis hurtos a vehículos de valores, cuyo valor estimado es de 35 mil millones de pesos, y tres robos selectivos a comerciantes de San Andresito. “Las autoridades atribuyen al grupo por lo menos seis hurtos a vehículos de valores, cuyo valor estimado es de 35 mil millones de pesos, y tres robos selectivos a comerciantes de San Andresito“, indicó el coronel Zambrano.

Además, se les señala por el homicidio de un policía en 2019 en Ciudad Bolívar y de un escolta de un esmeraldero en el barrio Siete de Agosto en 2024.

De acuerdo con el comunicado, en septiembre de 2025 se capturaron cuatro personas identificadas como integrantes de este grupo delincuencial en los municipios de La Dorada, Génova y Landázuri, donde, según la policía, permanecían escondidas desde 2024.