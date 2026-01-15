Colombia

Ornella Sierra y Neider García demostraron su apoyo a Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos Colombia’ y compararon su trabajo con el de Yina Calderón

El paso de la empresaria de fajas por la tercera temporada del programa dejó varias reacciones y comentarios, entre los cuales llamaron la atención los de estas personalidades que fueron contundentes con el cambio que hizo la producción del formato

Ornella Sierra y Neider García
Ornella Sierra y Neider García reaccionaron al trabajo de Yina Calderón en reemplazo de Karen Sevillano en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @neidergarcia_ @Karensevillano y @ornellasierra/IG

A través de videos publicados en sus respectivas redes sociales, la creadora de contenido Ornella Sierra y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 1 reaccionó y criticó el trabajo que realizó la influenciadora y empresaria de fajas Yina Calderón al regresar al programa —después de haber competido en la segunda temporada— esta vez en reemplazo de Karen Sevillano como la jueza de la convivencia.

El paso de la influenciadora ha causado debate y numerosos comentarios entre los seguidores del formato, pues a pesar de que su llegada buscaba aportar emoción y controversia al reality, como la misma Calderón lo mencionó, la reacción dentro del set y entre los espectadores no se hizo esperar, intensificando la conversación en plataformas como X, Instagram y TikTok.

De las réplicas que más llamaron la atención está de la Ornella Sierra, pues se burló del trabajo que realizó Yina y aseguró que le hizo falta ver el manejo que le daba a “el juicio” la presentadora Karen Sevillano, la cual fue la encargada de esa sección en la edición anterior.

Para Sierra, su amiga y excompañera de programa fue una jueza “más imparcial”, concreta y manejó de una mejor manera tanto el espacio como a los participantes y las polémicas entre los mismos.

Así reaccionó Ornella Sierra al juicio de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @ornellasierra/tiktok

“Creo que me voy a ganar una funa gratuita opinando de este juicio, pero lo voy a hacer. Independiente de la tiradera de los participantes, yo extrañé a Karen. Me hizo muchísima falta Karen Sevillano, y no lo digo porque Karen sea mi amiga, sino que Karen además de ser una vieja parada en su raya, es supercoherente y, bueno, aquí nos iremos a agarrar, pero a mí me parece que Karen era imparcial en el momento de ser jueza, porque es que ella no es ninguna participante", empezó diciendo la influenciadora.

Seguido a esto se refirió a la estrategia que utilizaba Karen Sevillano en la sección para la temporada en la que tuvo que realizarla y la llenó de elogios por la manera en que la abordó, asegurando que es una personalidad que hace falta en la actualidad y por ende que no le gustó el reemplazo que tuvo.

Cuando Karen hacía un juicio, esa casa quedaba caliente y ustedes lo saben. Ella le decía a todos que eran unos tibios y después que Karen entraba a esa casa y juzgaba, ahí ninguno era tibio, se sacaban los trapos al aire. O sea, eso era espectacular, que mi momento favorito de la semana era la nominación. Y confirmen esto en los comentarios y si no, fúnenme", indicó Sierra.

Finalmente, les aclaró a los seguidores que “el juicio” no es solo una actividad para entretener al público, ya que en su experiencia, es un momento en el que se divide la casa porque se exponen varias situaciones que sacan a flote los verdaderos sentimientos e intenciones de las celebridades que están participando.

El regreso de Yina Calderón
El regreso de Yina Calderón a 'La casa de los famosos Colombia' causó varias reacciones - crédito @yinacalderontv/IG

De pronto ustedes acá afuera ven ese juicio como un juego, pero es que adentro esa vaina se siente candela, candela, candela“, puntualizó Ornella.

Sin embargo, no fue la única reacción que causó furor en las plataformas digitales, pues la de Neider García, el novio de Karen Sevillano, también fue una de las llamativas porque no solo recordó a su pareja como la jueza de La casa de los famosos Colombia, también dio su opinión respecto al papel que interpretó Yina Calderón.

